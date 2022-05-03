ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 4 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. ŞOK 4 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta Tefal Instant Power Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 1299 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; züccaciye ürünleri, elektronik ürünler, gıda ve temizlik ürünleri yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan; Çıkarılabilir ve temizlenebilir hepa 12 filtreli toz haznesine sahip, motor koruma filtreli, el süpürgesi olarak da kullanabileceğiniz Range Toz Torbasız Süpürge 1199 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 4 Mayıs aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde; Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü 299,90 TL, Arzum Saç Kurutma Makinesi 219 TL, Singer Mini Dikiş Makinesi 179 TL, Singer Mini Dikiş seti 14,95 TL, 4-6 fincan kapasiteli su seviye göseregesi sıcak tutma fonksiyonu kaymaz ayaklı 2 yıl garantili Mr.Knife Filtre Kahve Makinesi 229 TL, Mr. Knife Elektrikli Plastik Cezve 85 TL'den yer alıyor.

ŞOK 4 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğunun Züccaciye ve Mutfak ürünleri grubunda Altus İnox Çay Makinesi 729 TL, Altus Kettle 319 TL, Altus 4 Bıçaklı Doğrayıcı 449 TL, Altus Mikser&Blender Set 739 TL, Altus Mikser Beyaz 329 TL, Altus 6 KG Çamaşı Makinesi 3659 TL, Altus Sandık Tipi Derin Dondurucu 2,699 TL,

Altus Toz Torbalı Islak Kuru Elektrikli Süpürge 1,199 TL, Yasomi Kazanlı Ütü 759 TL, Tefal Instant Power Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 1299 TL, Bluedio Tms Bluetooth Kulaklık 299 TL, Bionsound Katlanabilir Bluetooth Kulaklık 89 TL, Trust Primo Ultra 10000 mAh Hızlı Kablosuz Şarjlı Powerbank 279 TL'den alıcı bekliyor.

ŞOK'ta bu hafta züccaciye ve mutfak ürünleri geniş yer kaplıyor. ŞOK'ta bu hafta tekstil ürünleri kapsamında; ift Kişilik Pike 249,90 TL, Viskon değişik beden seçeneği ile Dantel Aksesuarlı Gecelik 79,95 TL, Viskon değişik benden seçeneği ile Dantel Aksesuarlı Kadın Pijama Takımı 99,95 TL, %100 viskon değişik beden seçeneği ile Kadın Viskon Tek Alt Kuşaklı 49,95 TL, Kadın Vatkalı T-shirt Beyaz 49,95 TL, Konforlu esnek taban, değişik numara seçeneği ile Polaris Comfort Kadın Ayakkabı 119,90 TL, Tokalı rahat taban özellikli Kadın Terlik 59,95 TL fiyatıyla müşterileri sevindirecek.

ŞOK'ta ayrıca Hoffman Aile Çaydanlık 199,90 TL, Borcam Kare Tepsi 64,95 TL, Paşabahçe Fanus Sunum Tabağı 69,95 TL, Lav 3'lü Uzun Meşrubat Bardağı 32,95 TL, Metal Örgülü 3'lü Sebzelik 199,90 TL, Metal Örgülü Dekoratif Kaşıklık 39,95 TL, Metal Oval Tepsi 49,95 TL, Metal Örgülü Meyvelik 59,95 TL,

Seramik Kelebek 6'lı Kahvaltılık 99,95 TL, Seramik 3 Bölmeli Tabak 49,95 TL, Masif Ahşap Kulplu Sunum Tepsisi 44,95 TL, Ayaklı Tabak 44,95 TL, Katlı Tabak 49,95 TL, Yuvarlak Tabak 12,95 TL, Yuvarlak Kek Tabağı 29,95 TL, Yuvarlak Saklama Kabı 21,95 TL, Yuvarlak 108×160 Saklama Kabı 24,95 TL'den raflarda yerini alacak.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL ve Üzeri Alışverişlere Özel olarak normal fiyatı 47,90 TL olan Finish Hepsi Bir Arada 30'lu Tablet çeşitleri sadece 30 TL, normal fiyatı 48,90 TL olan Torku 225 gr Fermente Sucuk sadece 33 TL'den satılacak.

BİM'de bu Salı neler var? BİM 3 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu