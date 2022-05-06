ŞOK'ta bu hafta sonu neler var? ŞOK 7-10 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK hafta sonu kataloğu 7-10 Mayıs 2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere yayınlandı. ŞOK'un hafta sonu için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; Ahşap masa sandalye takımı, ahşap kollu plaj sandalyesi, tekerlekli termos, mangal, şarjlı su pompası ve elektrikli ızgara gibi ürünler yer alıyor. ŞOK marketlerde her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri aktüel ürünler kataloğu yayınlıyor. Peki bu hafta sonu ŞOK'ta neler var? İşte ŞOK 7-10 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğundaki indirimler...

ŞOK 7-10 MAYIS 2022 HAFTA SONU KATALOĞU

ŞOK'ta bu hafta sonu için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; Contigo Termal Mug 740 ml, 2 Kişilik Ahşap Sandalye ve Masa Takımı, Piknik Termos 5 Litre, Tekerlekli Termos 38 Litre, Ahşap Kollu Plaj Sandalyesi, Büyük Izgara Teli, Alpina Inox Aspiratör, Sinbo Elektrikli Izgara, Lüks Mangal, 3 Kişilik Salıncak, Çok Amaçlı Masa Örtüsü, Erkek Outdoor Pantolon, Letoon Erkek Trekking Ayakkabı, Duru Kolonya Çeşitleri ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte ŞOK 7-10 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu..

ŞOK hafta sonu aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında Yasomi Üçlü Blender Seti 649 TL fiyatı ile geliyor. Yasomi Şarj edilebilir Tartı 319 TL, Dyson V3 Dikey Şarjlı Süpürge 6,999 TL, Ardemo Bahar Çok Amaçlı Beyaz Kiler Dolabı 999,90 TL ve Dört adet sandalye dahil olan Ardemo Eylül 4 Kişilik Masa Takımı 1,799 TL'den yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda mikrodalgada kullanılabilir, renkleri ve baskısı olmaz sağlam ürün garantisi ile 2 kişilik ve 11 parçadan oluşan Keramika Mermer Kahvaltı Takımı 199,90 TL'den satışa sunulacak.

Ayrıca; Keramika Aşk Kahvaltı Takımı 199,90 TL, Keramika Sprintime Kahvaltı Takımı 199,90 TL, Forever& Always Kahvaltı Takımı 199,90 TL'den raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta Cuma neler var? ŞOK'ta bu hafta züccaciye ürünleri Ev Tekstil ürünleri ile Çocuklar için özenle seçilmiş olan Eğitici ve Öğretici Oyuncaklar yer alıyor. A101'de bu hafta neler var? A101 5 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu ŞOK'ta bu hafta Ev tekstil grubunda harika ürünler yer alıyor.

ŞOK'un tekstil grubunda; Çok Amaçlı Çift Kişilik Yatak Örtüsü 89,90 TL, Tül Perde 2'li Takım 54,95 TL, Kırlent Kılıfı 5,99 TL, Kadın Sütyen Takımı 34,95 TL, Kadın Viskon Tek Alt 24,95 TL, Kadın Crop Pijama Takımı 69,95 TL, Kadın 2'li Bato Slip 17,95 TL, Kadın 2'li Avokado Slip 14,95 TL, Erkek Desenli Boxer 14,95 TL, Chantale Bay – Bayan Bambu Çorap 3,99 TL, Gezer Kadın – Erkek Kapaklı Terlik 24,95 TL, Yeni Şok Hafta Sonu Kataloğu içinde Çocuklar için özenle seçilmiş Oyuncak grubuda ise; Hot Wheels Kamyonlar 49,95 TL, Barbie Prıltılı Bebek 49,95 TL fiyattan satılacak.