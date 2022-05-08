BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 10 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paketler, Ahşap Takı Düzenleyici, Pijama Takımı ve bulaşık makinesi tableti haftanın öne çıkan fırsatlar oluyor. Bu hafta Salı günü için hazırlanan BİM aktüel ürünler kataloğunda ayrıca temizlik, bebek bezi ve pek çok konsept ürün yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler var? İşte BİM 10 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu.

BİM 10 MAYIS 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu salı Bebek Bezleri, Kozmetik, Temizlik ve Hijyen Ürünleri grubunda birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Salı; Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paketler, Ocak ve Fırın Köpük Temizleyici, Hyperactive Lavabo Açıcı Jel, Cif Krem Sprey, Vanish Leke Çıkarıcı, Casilli Pijama Takımı, Ahşap Takı Düzenleyici, Katlı Organizer, Mara French Manikür Seti, Remove Tüy Sarartıcı Krem, Pure Korean Göz Altı Maskesi ve Gloss Papatya Detaylı İncili Kolye ürünleri indirimli olarak raflarda yerini alacak.

BİM 10 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğundaki bebek ihtiyaçları kapsamında; Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paketler 135 TL, Molped Süpernight 16'lı Hijyenik Ped 14,90 TL, Looney Tunes 125 ml Bebek Kolonyası 9,90 TL, Sleepy 50'li Islak Havlu 8,90 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta temizlik ürünleri grubunda ise Finish 240 ml Bulaşık Makinesi Parlatıcısı 11,90 TL, Güldal 500 ml Ocak ve Fırın Köpük Temizleyici 11,90 TL, Finish 110'lu Bulaşık Makinesi Tableti 119 TL, Hyperactive 750 gr Lavabo Açıcı Jel 13,90 TL, Selsil 500 gr Genel Amaçlı Mucize Temizleyici 11,90 TL, Güldal 750 ml Ultra Çamaşır Suyu 5,90 TL, Marc 1000 ml Banyo ve Mutfak Temizleyici 19,90 TL fiyattan satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Salı hijyen kapsamında ürünlerde de indirimler bulunuyor. Cif 750 ml Krem Sprey 17,90 TL, Uzay Plastik 500 ml Yüzey Temizleyici ve Leke Çıkartıcı 15,90 TL, Vanish 1800 ml Leke Çıkarıcı 38,90 TL, Blume 12'li Kağıt Havlu 42,50 TL,

Blume 200'lü Peçete 13,50 TL, Blume 24'lü Parfümlü Tuvalet Kağıdı 59,90 TL, Shine 1 Litre Sıvı Bulaşık Deterjanı 12,90 TL, Bulut 1500 ml Konsantre Yumuşatıcı 24,90 TL, Dk Dent 50 ml Çocuk Diş Macunu ve Diş Fırçası 14,90 TL, Dk Dent 75 ml Diş Macunu ve Diş Fırçası 16,90 TL indirimli fırsat ürünleri dikkat çekiyor.

BİM Aktüel Kataloğunun ikinci sayfasında Kişisel Bakım ve Takı grubunda çok çeşitli ürünler yer alıyor. Ahşap Takı Düzenleyici 59,90 TL, Casilli Pijama Takımı 49,90 TL, Comfort Family Kadın Patik Çorap 5,90 TL, Makeover Yüz Paleti 19,90 TL, Naturalove 4'lü Toka Seti 19,90 TL, Naturalove 3'lü Kağıt Törpü 12,90 TL, Naturalove Tırnak Süsü 7,90 TL olarak karşımıza çıkıyor.

BİM'de bu hafta; Naturalove Peluş Saç Bandı 14,90 TL, Cam 6'lı Pipet 59,90 TL, Prize 20 ml Parfüm 9,90 TL, Remove 70 ml Tüy Sarartıcı 35 ml Krem 22,90 TL, Gloss Papatya Detaylı İncili Bileklik 14,90 TL, Gloss Papatya Detaylı İncili Kolye 16,90 TL, Gloss Papatya Detaylı Küpe 12,90 TL, Gloss Papatya Desenli Toka Çeşitleri 12,90 TL'den satılacak.

Ayrıca; Pure Korean 10'lu Şeffaf Akne Bandı 9,90 TL, Pure Korean Siyah Nokta Burun Bandı 9,90 TL, Katlı Organizer 19,90 TL, Casilli Lazer Kesim Babet Çorap 14,90 TL, Blenior 32'li Yüz Ağda Bandı 14,90 TL, Eyüp Sabri Tuncer 500 ml Sıvı Sabun 16,90 TL,

Eyüp Sabri Tuncer 1500 ml Sıvı Sabun 36,90 TL, Makeover 20 ml Serum Fondöten 24,90 TL, Mara French 3'lü Manikür Seti 24,90 TL, Makeover 30 gr Kaş Waxı 24,90 TL, Mediwell 2'li Dudak Balmı 16,90 TL, Boya Seti 6,50 TL, Pure Korean Göz Altı Maskesi 9,90 TL'den raflarda yerini alacak.