A101'de bu hafta neler var? 12 Mayıs A101 kataloğu 2022

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101'de bu hafta için hazırlanan indirimli ürünlerde Toshıba 32″ Uydulu HD Smart Tv 3099 TL fiyatıyla öne çıkıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; Araç aksesuarları, Mikrodalga Fırın, Blender Seti, Dikey Elektrikli Süpürge, 3 Çekmeceli Derin Dondurucu ve 2 farklı haznede Çamaşır Makinesi haftanın dikkat çeken aktüel ürünleri oluyor. İşte A101 12 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğundaki tüm ürünler

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektronik ürünler geniş yer kaplıyor.

A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.

A101'de bu hafta; Lenovo Ideapad 3 Notebook, SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi, Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu, Sarex Soft Clean Dikey Elektrikli Süpürge, Piranha Sensörlü Kablosuz Telefon Şarj Cihazı ve Telefon Tutucu, Mermer Desenli Yer Sofrası, Alora Garden Yatarlı 3 Kişilik Salıncak, Alora Garden Metal Oturma Grubu, Alora Garden Rattan Görünümlü Cam Tablalı Masa + 4 Sandalye Seti gibi birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. A101 12 Mayıs 2022 A101 kataloğunda aktüel ürünler kataloğunda yer alan tüm ürünleri sayfamızın devamında görebilirsiniz.

A101 kataloğunda haftanın ilk dikkat çeken aktüel ürünü 4K Ultra HD smart özelliği ile Toshıba 55″Ultra HD Android TV 6999 TL oluyor. Televizyonlarda diğer ürünler ise Toshıba 32″ Uydulu HD Smart Tv 3099 TL ve Toshıba 50″ 4K Android Tv 5999 TL olarak karşımıza çıkıyor.

A101'de bu hafta Elektronik ürünler grubunda; Yüz tanıma ve parmak izi okuyucu, 6.26 inç ekran, 2 GB Ram ve 32 GB dahili hafızaya sahip Reeder P13 Blue 2022 Cep Telefonu 1999 TL, Windows 10 home işletim sistemli, 4 GB Ram ve 128 GB SSD hafızalı Lenovo Ideapad 3 Notebook 3799 TL, Piranha Kablosuz Klavye 79,95 TL, Piranha Akıllı Saat 129 TL,

A101 aktüel ürünler kataloğundaki Beyaz Eşya grubunda 5 adet fırsat ürünü yer alıyor. SEG 9 KG Çamaşır Makinesi 3499 TL, nem kontro özelliği çift kapılı, 402 litre net hacimli SEG No-Frost Buzdolabı 5099 TL, Paslanmaz çelik gövde, 5 yıkama programlı, tuz ve parlatıcı göstergeli az bulaşık seçeneği, Flavel Bulaşık Makinesi 3499 TL, Led göstergeli çocuk kilidi, 7 Kg Flavel Çamaşır Makinesi 3399 TL, Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 1999 TL'den satışa sunulacak.

A101'de bu hafta Elektrikli Ev aletleri grubunda; Samsung Mikrodalga Fırın 1.299 TL, Homend Function Multi Blender Seti 549 TL, Arzum Shake'n Take Joy Sürahi Blender 429 TL, Sarex Soft Clean Dikey Elektrikli Süpürge 299 TL, Kiwi Termoslu Filtre Kahve Makinesi 249 TL, Sunny Melodi Çubuk Blender 219 TL, Aprilla Saç Kesme Makinesi 139 TL, Aprilla Dijital Banyo Baskülü 89,95 TL, Sinbo Türk Kahvesi Makinesi 400 ml 79,95 TL'den satışa sunulacak.

A101 kataloğunda; 26 Jant 21 Vites Bisiklet 1199 TL, Alora Garden Yatarlı 3 Kişilik Salıncak 2999 TL, Alora Garden Rattan Görünümlü Cam Tablalı Masa ve 4 Sandalye Seti 2499 TL, Alora Garden Askılı Salıncak 1699 TL, Alora Garden Metal Oturma Grubu 3499 TL, Mermer Desenli Katlanabilir Masa 199,95 TL, Mermer Desenli Yer Sofrası 109,95 TL,

A101'in Züccaciye ve Mutfak Ürünleri grubunda; Hamur Leğeni 24,95 TL, Hamur Dağıtıcı 29,95 TL, Metal Mutfak Gereçleri 39,95 TL, Nero 2'li Tava Seti 119,95 TL, Kare Yuvarlak Çukur Tabak 4,95 TL, Kare Yuvarlak Pasta Tabağı 4,95 TL, Büyük Boy Kayık Tabak 4,95 TL, Kare Yuvarlak Servis Tabağı 6,95 TL, Rooc Teflon Kaplamalı Çok Amaçlı Bıçak 12,95 TL, Rooc Çok Amaçlı Mutfak Makası 14,95 TL olarak yer alıyor.

12 Mayıs A101 kataloğunda; Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 79,95 TL, Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 59,95 TL, Kilim Çeşitleri 69,95 TL, DoReMi Dantelli Saten Şortlu Takım 49,95 TL, DoReMi Bayan Bride Baskılı Sabahlık 59,95 TL, Bayan Saten Kısa Kollu Pijama Takımı 99,95 TL, Silk&Blue Bayan Büstiyer 34,95 TL, Silk&Blue Bayan Yırtmaçlı Gecelik 39,95 TL, Silk&Blue Bayan Lastiği Yazılı Slip 2'li 29,95 TL fiyattan satılacak.

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