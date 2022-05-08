ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 11 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. ŞOK 11 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta Fenoti 32" Hd Uydu Alıcılı Led Tv 1.999 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Beyaz eşyadan teknoloji ürünlerine, Elektrikli Ev aletlerinden Züccaciye ve mutfak ürünlerine birçok ürün yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan; Quax 55″ Uydu Alıcılı 4K Ultra Hd Led Smart TV 5699 TL, Fenori 32″ Hd Uydu Alıcılı Led TV 1999 TL, Kablosuz bağlantı özellikli Logitech Kırmızı Mouse 99 TL, Micro SD kart desteği olan Bludfire Ekstra Bass Bluetooth Kulaklık 129 TL, Trust Primo Ultra İnce Siyah 10.000 Mah Süper Hızlı Şarj özellikli Powerbank 129 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 11 Mayıs aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde; Goldmaster Waffle Makinesi 499 TL, Goldmaster Maxifraze Buz Yapma Makinesi 2699 TL, Goldmaster Turbomax Metal Elektrikli Süpürge 849 TL, Philips Powerpro Max Torbasız Elektrikli Süpürge 3399 TL, Yasomi Kablosuz El Blenderi 629 TL, Yasomi 5'i 1 Arada Blender 469 TL, Altus 12000 Btu R32 Inverter Split Klima 7999 TL, Altus Bulaşık Makinesi 3799 TL, Altus Ayaklı Vantilatör 839 TL, Motte Davul Fırın 299 TL, Kiwi Blender seti 259,90 TL'den yer alıyor.

ŞOK 11 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğunun Züccaciye ve Mutfak ürünleri grubunda 3'lü Rakle Dekorlu Meşrubat Bardak Seti 29,95 TL, Star Kare Tuzluk 4,99 TL, 460 ml Kilitli Saklama Kabı 22,95 TL, 700 ml Kilitli Saklama Kabı 24,95 TL, Kristal Saklama Kabı 39,95 TL, Kaşıklı Cam Baharatlık 14,95 TL, Çelik Nihale 24,95 TL, 3'lü Cambu Yağlık 29,95 TL, Saplı Katlanabilir Süzgeç 9,99 TL, Ahşap Askılık 3'lü 19,95 TL ve Metaltex 3 Katlı Tekerlekli Sebzelik 49,95 TL olarak karşımıza çıkıyor.

ŞOK'ta bu hafta Elektrikli El aletleri ile tadilat ve tamirat kapsamındaki ürünlerinde; Şarjlı Vidalama 99,95 TL, Akülü Matkap 299,90 TL, Ussu Taş Motoru 329,90 TL, Ussu Benzinli Ağaç Motoru 999,90 TL, Silikon Tabancası 49,95 TL, Ussu Balta 69,95 TL, Kontrol Kalemi ve Elektrik Bandı 12,95 TL, Tornavida 2'li set 17,99 TL, Pencere Kilidi 4,99 TL, Tamir Bandı 11,95 TL, Paketleme Bandı 12,95 TL, Speed Nitril Kaplı Örme Eldiven 9,99 TL olacak.

ŞOK'ta bu hafta mobilya ürünleri kapsamında; Elit 4 Kapaklı Lüx Konsol Ceviz 1499 TL, Evdemo markası ile Berceste Vestiyer Portmanto Ceviz 599 TL fiyatıyla müşterileri sevindirecek.

ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 25 TL üstü alışverişlerinize Özel olarak normal fiyatı 32,50 TL olan Vernel max çeşitleri sadece 20 TL, normal fiyatı 26,60 TL olan Algida Maraş Usulu Dondurma sadece 19 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 10 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu