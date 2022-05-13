ŞOK hafta sonu indirim kataloğunda neler var? ŞOK 14 Mayıs 2022 kataloğu

ŞOK'a bu hafta sonu gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK hafta sonu indirim kataloğunda; Dikey derin dondurucu, piknik malzemeleri ve ayaklı vantilatör gibi ürünler yer alıyor. Ayrıca Contigo marka Termal Mug çeşitleri de indirimli olarak satışa sunulacak. Peki ŞOK hafta sonu indirim kataloğunda başka neler var? İşte ŞOK 14 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 14 MAYIS 2022 KATALOĞU

ŞOK hafta sonu indirim kataloğunda elektronik ürünler, Çok Amaçlı dolaplar, Kamp ve piknik ürünleri geniş yer kaplıyor.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında; 3'lü Saçaklı Kurulama Bezi 9,99 TL, 4'lü Ayarlı Masa Kıskacı 12,95 TL, 4'lü Yaylı Masa Kıskacı 12,95 TL, 4'lü Masa Kıskacı 12,95 TL, Büyük Izgara Teli 24,95 TL, Lüks Mangal 99,95 TL, 2 kg Bio Mangal Kömürü 39,95 TL, 100'lü Çöp Şiş 8,99 TL TL fiyatla satışa sunulacak.

Şok hafta sonu kataloğunda Denge tekerlere sahip, çelik kadro, tam kapalı zincir koruma sistemi olan 16″ jant ve ayarlanan selesi ile Rookie Çocuk Bisikleti 799,90 TL'den satılacak.

ŞOK'ta ayrıca piknik malzemeleri geniş yer kaplıyor. 20 litre kapasiteli Termos 179,90 TL, Piknik Termos 79,95 TL, Ömür boyu garantili koku yapmayan %100 dökülmez ve sızdırmaz özelliği ile BPA içermeyen, 304 kalite paslanmaz çelik Contigo 1200 ml Termal Mug 249,90 TL, Contigo 740 ml Termal Mug 199,90 TL fiyatıyla hafta sonu raflarda yerini alacak.

BİM 13 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu ŞOK hafta sonu indirim kataloğunda 3 Çekmeceli Aynalı Dolaplı Beyaz Şifoniyer 1,499 TL, Ardeno Nil 3 Kapaklı Tek Çekmeceli Beyaz Gardrop 1,399 TL olarak sipariş bekleyen ürünler arasında yer alıyor. ŞOK 11 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK aktüel ürünler kataloğunun hafta sonu için hazırlanan ürünlerinde; Altus 7 Çekmeceli No-Frost Dikey Derin Dondurucu 5,699 TL, Ariston Termosifon 2,099 TL, Yasomi Sürahi Blender 489 TL, Yasomi Kablosuz Saç Maşası 629 TL, Raks Ayaklı Vantilatör 789 TL, Mobil Urban Elektrikli Scooter 5,799 TL fiyatıyla indirimli olarak satışa sunulacak.

ŞOK 14 Mayıs 2022 kataloğunda Gamaster Knight Elekrikli Kaykay 3,399 TL, 14 inç ekran 8 GB ram, 2 GB ekran kartı 512 GB SSD diske sahip Dell Vostro Taşınabilir Bilgisayar 8,999 TL, Performax Gaming Baltazar Kulaklık hediyeli Gmers Areno Apu AMD 3000G Kasa 4,499 TL, LG 43 inç Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart Led Tv 6,999 TL, Goldmaster Uydu Alıcısı 299 TL, Viewsonic Mini JBL Hoparlör Projeksiyon Cihazı 2399 TL'den yerini alacak.

ŞOK market hafta sonu kataloğunda yer alan fırsat ürünlerinin devamında; Lüks Mangal 99,95 TL, Büyük Izgara teli 24,90 TL, Bio 2 Kg Mangal Kömürü 39,95 TL, Çöp Şiş 100'lü Paket 8,99 TL, Kurulama Bezi 3'lü Saçaklı 9,99 TL, Masa Ayarlı 4'lü Kıskac 12,95 TL, Masa Ayarlı Yaylı 4'lü Kıskac 12,95 TL, Standart Masa Kıskacı 4'lü Set 12,95 TL, Farklı renk seçenekli PVC Masa Örtüsü 32,95 TL fiyattan müşteriye sunulacak.