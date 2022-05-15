BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 17 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu hafta diyet ve spor yapanlar için protein içeren şekersiz gıda ürünlerinde indirimler var. Salı günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta kahvaltılık ürünleri de geniş yer kaplıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu "Performans" markalı ürünler uygun fiyattan satılacak. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta performans başlığı altında yer alan ürünler dikkat çekiyor. Yüksek Protein Bar, Hurma Topları, Multivitaminli Şekersiz İçecek, Yüksek Proteinli Kakaolu Fındık Kreması, Şekersiz Çikolatalı Fıstık Ezmesi, Yüksek Proteinli Kakaolu Fındık Kreması, İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi ve çok daha fazlası Salı gününden itibaren Bim Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak. İşte 17 Mayıs 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 17 MAYIS 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 17 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğunda kahvaltılık ürünler ve sos çeşitleri yer alıyor. BİM'de bu hafta; Serel 1 Kg Tahin 49,90 TL, Tariş 1300 gr Pekmez Çeşitleri 39,90 TL, Anavarza 220 gr Keven & Kekik Balı 22,90 TL, Şifa Baba 270 gr Süt Reçeli Çeşitleri 16,90 TL, Heinz 250 gr BBQ Sos 14,90 TL, Heinz 230 gr Burger Sos 14,90 TL, Burcu 300 gr Sos Çeşitleri 8,90 TL, Sanitta 380 gr Hamur Kabartma Tozu 17,90 TL'den fiyattan satışa sunulacak.

Bim Aktüel Kataloğu ile temel ihtiyaç grubunda çok çeşitli ürünlerin yer alıyor. BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda; Sanitta 250 gr Şekerli Vanilin 17,90 TL, Yuva 35 gr Kolay Hamur Mayası 3,90 TL, Special 300 gr Çikolatalı ve Hindistan Cevizli Pirinç Gevreği 24,90 TL, Cupido 300 gr Muzlu Granola Kids 21,90 TL, Cupido 300 gr Çilekli Granola Kids 21,90 TL, Akdo 680 ml Fıstık ve Kakao Dondurma 30 TL, Akdo 680 ml Sade Dondurma 25 TL, Ekmecik 10×37 gr Mini Baget Ekmek 12,90 TL, Superfresh 450 gr Patates Kroket 11,90 TL, Eker Kefir 5,90 TL olarak satışa sunulacak.

BİM Kataloğu ilk sayfa fırsat ürünleri sırasıyla şöyle; Performans 2×150 gr Light Ton Balığı 36,90 TL, Performans 110 gr Hamsi 14,90 TL, Performans 96 gr Meyve Topları 9,90 TL, Performans Dolgulu Hurma Topları 9,90 TL, Performans 1 Litre Multivitaminli Şekersiz İçecek 6,50 TL, Performans 250 ml Multivitaminli İçecek 4,90 TL, Performans 50 gr Yüksek Protein Bar 9,90 TL, Performans Kolajen Bar 5,90 TL, Performans Çocuk Meyve Barı 4,50 TL, Performans Nohut Cipsi 5,90 TL, Performans 80 gr Pirinç Patlağı 5,50 TL,

BİM'de bu hafta; Performans 380 gr Yüksek Proteinli Kakaolu Fındık Kreması 39,90 TL, Performans 1 Kg Basmati Pirinç 27,50 TL, Performans Fıstık Ezmesi 19,90 TL, Performans 320 gr Şekersiz Çikolatalı Fıstık Ezmesi 18,90 TL, Performans Makarna Sosu 21,90 TL, Performans Ketçap ve Mayonez İkili Set 19,90 TL, Performans 100 gr Yüksek Kafeinli Filtre Kahve 17,90 TL, Performans 80 gr Şeker İlavesiz Yüksek Proteinli Bitter Çikolata 12,90 TL, Performans 350 gr İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 12,50 TL'den satılacak.

BİM Haftanın Önerileri etiketi ile satışa sunulacak olan ürün gruplarında; Sek 1000 gr Tereyağı 99,90 TL, Kaanlar 900 gr Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 59,90 TL, Orkide 950 gr Kova Margarin 49,90 TL, Teksüt 600 gr Tam Yağlı Tost Peyniri 44,90 TL, Aknaz 500 gr Gurme Olgunlaştırılmış Tam Yağlı İnek Beyaz Peyniri 36,90 TL,

BİM aktüel ürünler kataloğundaki kahvaltılık ürünler bu kadarla da kalmıyor. Aknaz 250 gr Gurme İzmir Tulum Peyniri 22,90 TL, Sek 150 gr Rulo Kaymak 17,90 TL, Beşler Dana 500 gr Kangal Sucuk 47,90 TL,

Polonez 300 gr Hindi Kokteyl Sosis 17,90 TL, Polonez 110 gr Dana Macar Salam 12,90 TL, Namet 150 gr Piliç Füme 11,90 TL, Marmarabirlik 1000 gr Alaca Siyah Zeytin 42,90 TL, Cem Yeşil Zeytin Çeşitleri 32,90 TL'den raflarda yerini alacak.

ŞOK 14-17 Mayıs 2022 aktüel kataloğu