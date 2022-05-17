A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101'de bu hafta için hazırlanan indirimli ürünlerde piknik ürünleri ve çocuklar için oyuncak teması öne çıkıyor. Aldın Aldın kampanyasıyla öne çıkan A101 aktüel ürünlerde bu hafta Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Pike ve çarşaf, mutfak dolabı, org, koltuk örtüsü ve Işıklı Scooter haftanın dikkat çeken aktüel ürünleri oluyor. İşte A101 19 Mayıs2022 aktüel ürünler kataloğundaki tüm ürünler

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektrikli ev aletleri geniş yer kaplıyor.

A101'in Elektrikli Ev Aletlerinde grubunda bu hafta; SİNGER Overlok Makinesi 1.999 TL, ARZUM Cleanart Ergo Toz Torbalı Süpürge 849 TL, Arzum Monomix Çubuk El Blender 249 TL, SUNNY Lateafe Çay Makinesi 279 TL, SCHAFER Tosthaus Tost Makinesi 459 TL,

Schafer Ventus Saç Kurutma Makinesi 159 TL, Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 199 TL, KİWİ El Mikseri 129 TL, APRİLLA Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 129 TL, Aprilla Döner Başlıklı Diş Fırçası Çeşitleri 99,95 TL, Aprilla Döner Başlıklı Çocuk Diş Fırçası 99,95 TL, FLY Şarjlı Damacana Su Pompası 39,95 TL olarak satışa sunulacak.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak Gereçleri kapsamında; Lava Döküm Sahan 149,95 TL, Nehir Alüminyum Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 119,95 TL, Luminarc Temperli Oval Fırın Kabı 19,95 TL, Güral Porselen Tekli Ürünler 11,95 TL,

Paşabahçe V-Block 6'lı Çay Bardağı 29,95 TL, Plasitk Kapaklı Yuvarlak Borcam 34,95 TL, Cam Biberon Çeşitleri 69,95 TL, Desenli Plastik Ürünler 34,95 TL, Renkli Cam Tabak 7,95 TL, Ceviz Kıracağı 17,95 TL, Harf Desenli 1 Litre Su Şişesi 9,95 TL, Kahve Bardağı Çeşitleri 4,95 TL'den satılacak.

A101'de bu hafta Ev Tekstil ve Giyim ürünleride yer alıyor. Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Pike 99,95 TL, Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Çarşaf Seti 89,95 TL, Brillant 2'li Yastık Kılıfı 17,95 TL, Brillant Bebek Yastıklı Penye Çarşaf 34,95 TL, Masa Örtüsü ve 4'lü Sandalye Minderi 89,95 TL,

Koltuk Örtüsü 49,95 TL, Elyaflı Halı Hurcu 15,95 TL, Kapitoneli Yorgan Hurcu 19,95 TL, Kapitoneli Yastık Hurcu 14,95 TL, Kapitoneli Kazak Hurcu 12,95 TL, Silk&Blue Bayan Kolsuz Atlet – Şort Takımı 54,95 TL olarak raflarda yerini alacak.

A101'de Bu Hafta Çok Amaçlı ürünlerde çocuklar için Dolu 12V Akülü Araba 2.299 TL, JWIN 37 Tuşlu Org 169,95 TL, JWIN El Davulu 19,95 TL'den satılacak.

Ayrıca; Bölmeli 4 Kapaklı Mutfak Dolabı 549,95 TL, Ayakkabı Dolabı 429,95 TL, 6 Çekmeceli Saklama Dolabı 299,95 TL, Rattan Görünümlü Defne Koltuk 149,95 TL, Rattan Görünümlü Örgü Tabure 29,95 TL, Triathlon Eliptik Kondisyon Bisikleti 1.499 TL, Triathlon Çok Amaçlı File Seti 349,95 TL,

Çok Yönlü Karın ve Bel Egzersiz Aleti 69,95 TL, Yoga Roller 89,95 TL, Badminton Seti 49,95 TL, Triathlon 2 Tekerlekli Işıklı Kaykay 239,95 TL, Triathlon Işıklı Scooter 229,95 TL, Triathlon Yarım Denge Topu 499 TL, Köşeli Seyyar Ayaklı Mangal 119,95 TL, Orta Boy Izgara 29,95 TL, Ayakkabı Rampası 4,95 TL olarak müşterinin alımına sunulacak.

A101'de ayrıca indirimli gıda ürünleri yer alıyor

A101'de bu hafta Tekstil ürünlerinde pikeler, yastık kılıfları, sandalye minderleri, yorgan hurcu gibi ürünler yer alırken sporcu ekipmanlarında dikkat çekiyor.

A101 kataloğundaki indirimli ürünler bu kadarla da kalmıyor. Canlı Çiçek Büyük Saksıda Karanfil 19,95 TL fiyatla dikkatlerden kaçmıyor. Ayrıca devamında Canlı Çiçek Ebruli Saksı Kaktüs / Sukulent 14,95 TL'den geliyor. Bir diğer üründe ise Mini Saksıda Kurutulmuş Çiçek 3'lü 27,95 TL

Makrome Saksı 5,5 Litre 19,95 TL, Askılı Balkon Saksısı 6,5 Litre 19,95 TL ve Büyük Balkon Saksısı 11 Litre 19,95 TL'den satılacak.

Ayrıca Yuvarlak Saksı 5,5 Litre 11,95 TL, Yuvarlak Saksı 3,75 Litre 5,95 TL'den ve Küçük Balkon Saksısı 6 Litre 11,95 TL olarak geliyor.

A101 Aktüel Ürünler kataloğunda bu hafta tekstil ürünleri, spor ekipmanlarında Triathlon markalı ürünler dikkat çekiyor.

ŞOK 18 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu!

BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 17 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu