ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 18 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. ŞOK 18 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK aktüel kataloğunda Spor ve Egzeriz grubunda çeşitli ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta Pilates Bandı 3'lü Set 44,95 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünlerin başında geliyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Beyaz eşyadan teknoloji ürünlerine, Spor aletlerinden Spor kıyafetlerine, Egzersiz ürünlerinden temel gıda malzemelerine kadar birçok üründe indirimli fiyatıyla satışa sunulacak.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan; nabız ölçme Lcd ekran ve bir çok egzersiz özelliği ile Fox Fitness Eliptik Bisiklet 2699 TL, Fox Fitness Dikey Bisiklet 1999 TL, Fox Fitness Magnee Koşu Bandı 4199 TL, Fox Fitness Yatay Bisiklet 2899 TL, Fox Fitness Air Bike 2899 TL, Fox Fitness Ab Roller 289,90 TL,Tunturi Koşu Bandı 6299 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 18 Mayıs aktüel ürünler kataloğundaki Spor ve Ezgersiz Aletleri grubundaki ürünlerde; Ebru Egzersiz Tekerleği 49,95 TL, Ebru Plates Matı 169,95 TL, Ebru Egzersiz seti 59,95 TL, Ebru Atlama İpi Rulmanlı 29,95 TL, Ebru Flex Bar 129,90 TL, Ebru Pilates Topu 24,95 TL, Ebru Pilates Topu ve Pompası 129,90 TL, Ebru Katlanabilir Egzersiz Minderi 129,90 TL, Ebru Loop Bandı 3'lü Set 39,95 TL, Ebru Pilates Bandı 3'lü Set 44,95 TL, Pilates Çemberi 79,95 TL'den yer alıyor.

ŞOK 18 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğunun beyaz eşya grubunda; Vestel SP 120 Sebil 1399 TL, RAKS markası ile 2 yıl garantili 5 kanatlı pervane 2 hız kademesi, aşağı ve yukarı ayak ayar özelliği ile Raks Ayaklı Vantilatör 759 TL,

4 programlı, düşük su ve enerji tüketimi, 13 kişilik bulaşık yıkama kapasitesine sahip olan Altus Bulaşık Makinesi 4099 TL, 5 Kg çamaşır yıkama kapasiteli Altus Çamaşır Makinesi 3799 TL'den alıcı bekliyor.

ŞOK'ta bu hafta Teknoloji ürünleri olarak; Rampage Oyuncu Koltuğu 1599 TL, Rampage Oyuncu Klavye 169,90 TL, Rampage Oyuncu Mouse 149,90 TL, Rampge Oyuncu Kulaklık 199,90 TL fiyatıyla oyunsever müşterileri sevindirecek.

ŞOK'ta Spor kıyafetleri çeşitlerinde ise; Değişik numara seçenekleri ile Kinetix Erkek Spor Ayakkabı 169,90 TL, Spor Tayt 29,95 TL, Slazenger Erkek Kapüşonlu Sweatshirt 89,90 TL, Slazenger Erkek Ribanalı Eşofman Altı 79,90 TL, Erkek Drifit T-Shirt 29,95 TL, Kadın Drifit T-Shirt 24,95 TL olarak raflarda yerini alacak.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL ve Üzeri Alışverişlere Özel olarak hazırlanan fırsat ürünlerinde normal fiyatı 37,50 TL olan Bingo Parfümlü Deterjan sadece 24 TL, normal fiyatı 45,90 TL olan Dardanel Zeytinyağlı Ton Balığı 34 TL, Ege Türk 250 gr Fermente Sucuk 40,90 TL yerine 26 TL'den satılacak.

BİM 17 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta Salı neler var?