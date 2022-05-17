BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 20 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğunda 'Papatya şıklığı' etiketi ile hazırlanan ürünler dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünlerde bu hafta oto aksesuarları, züccaciye ve mutfak ürünleri, elektrikli ev aletleri, tekstil ve giyim ve oyuncaklarda kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? İşte BİM aktüel kataloğunda yer alan haftanın fırsat ürünleri

BİM 20 MAYIS 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Cuma; Fakir Buharlı Ütü, Alcatel GO 1 Cep Telefonu, Led Dekoratif Aydınlatma, Erkek Polar Eşofman Takımı, Erkek Polar Eşofman Takımı, Kumtel Beyaz Cam Davlumbaz, Kumtel Beyaz Cam Üstü Ocak, Tek Fiyat Mutfak Ürünleri, Bıçak Bileyici ve çok daha fazlası ygun fiyattan BİM'de yerini alacak. İşte bu hafta Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Cuma elektronik, mobilya, züccaciye, tuhafiye ve tekstil ürünleri indirimli olarak raflarda yerini alacak.

BİM 20 Mayıs 2022 kataloğunun ilk sayfasında; 26 Jant Bisiklet 1.299 TL, Karcher Islak Kuru Elektrikli Süpürge 999 TL, Karcher K2 Basınçlı Yıkama Makinesi 899 TL, Dijital Kompresör 219 TL'ye geliyor.

BİM'de bu hafta cuma günü satılacak olan oto aksesuarlarında; Nautica Sensörlü Şarj Özellikli Araç Telefon Tutacağı 179 TL, Oto Ledli Makyaj Aynası 79,90 TL, Çok Fonksiyonlu Araç İçi Telefon Tutucu 39,90 TL, Telefon Tutucu Çeşitleri 34,90 TL, Dikiz Aynası Telefon Tutucu 34,90 TL, Starcom Araç Yol Kamerası 199 TL, Hasır Oto Minderi 99,90 TL, Masaüstü Işıklı Şarjlı Fan 79,90 TL, Oto Halı Paspas Seti 69,90 TL'den yer alacak.

BİM'de cuma günü satışa sunulacak olan oto aksesuarları bu kadarla da kalmıyor. Halı Bagaj Çantası 39,90 TL, Oto 2'li Boyun Yastığı 39,90 TL, Emniyet Kemeri Yastığı 34,90 TL, Philips 20.000 mAh Powerbank 199 TL, Onyo Aux Usb Çevirici 99,90 TL, Onyo Led Ambianslı Fm Transmitter ve Hızlı Şarj 79,90 TL,

Çakmak Girişli Usb-Typc Araç Şarj 34,90 TL, Icemax Oto Buzluk 24 Litre 399 TL, Oto Güneşlik 29,90 TL, Araç Temizleme Jeli 14,90 TL, Fakir 1 Litre Motosiklet Ağır Yağ-Kir Temizleyici 49,90 TL, Fakir Oto Bakım Ürünleri 29,90 TL, Fakir Cilalı Oto Şampuanı 29,90 TL, Fakir Hızlı Cila 24,90 TL, Fakir Motosiklet Kask Temizleyici 19,90 TL.

BİM aktüel kataloğunda çok sayıda eğitici ve öğretici özellikleri ile dikkat çeken özenle seçilmiş olan oyuncaklar büyük indirimlerle satılacak.

Redka Akıl Oyunları Trafik Kutu Oyunu 69,90 TL, Smartland 111 Parça Blok Oyuncak 74,90 TL, Matchbox Beşli Arabalar 69,90 TL, Hedefim 5e5 Oyunu 44,90 TL, Note Kutu Oyunu 39,90 TL, Hamur Sepeti 37,90 TL, Römorklu ve Kepçeli Traktör 37,90 TL, 4×4 Sürtmeli Araçlar 27,90 TL, Manyetik Eva Dart 22,90 TL, Oyun Hamuru 400 gr 14,90 TL, Hikaye Kitapları 12,90 TL, Limon Kids Okul Öncesi 100 Aktivite Kitabı 8,90 TL, Köpük Çıkarıcı Asa 7,90 TL olarak raflarda yerini alacak.

BİM'de bu cuma; Fineliner Kalem 6'lı 34,90 TL, Makas 29,90 TL, Küp Bloknot 24,90 TL, Renkli Ataş-Raptiye-Klips Seti 24,90 TL, Kalem Kutusu 22,50 TL, Taşlı Tükenmez Kalem 16,90 TL, Fosforlu 3'lü Kalem 14,90 TL, Kokulu Defter 9,90 TL, Versatil Kalem 8,90 TL olarak raflarda yerini alacak.

BİM 20 Mayıs aktüel ürünler kataloğundaki Ev teksili ve giyim ürünlerinde ise Molinella Home Comfort Çift Kişilik Nevresim Seti 179 TL, Molinella Home Comfort Tek Kişilik Nevresim Seti 139 TL, Molinella Home Comfort Lastikli Penye Çarşaf Çift Kişilik 69,90 TL, Molinella Home Comfort Lastikli Penye Çarşaf Tek Kişilik 49,90 TL,

Molinella Home Comfort Yastık Kılıfı 2'li 19,90 TL, Molinella Home Comfort Masa Örtüsü 69,90 TL, Sandalye Minderi 14,90 TL, Dofi Yarım Kol Kadın Pijama Takımı 99,90 TL, Freenight Kız Çocuk Yarım Kol Elbise 49,90 TL, Kadın Viskon Şort 34,90 TL, Dofi Ev Terliği 49,90 TL, Kadın Kol Çantası 49,90 TL, Kadın El Çantası 24,90 TL, Kadın El Cüzdanı 17,50 TL fiyattan yer alıyor.

Bim Aktüel 20 Mayıs 2022 kataloğunda çok sayıda züccaciye ürünü de kendilerine yer bulmuş durumda. Kumtel Cam Set Üstü Ocak 799 TL, Chef's Pro Wok Tava 89,90 TL, Lav Terra Meşrubat Bardağı 3'lü 27,90 TL, Okyanus Home Dolap İçi Raf 24,90 TL, Hobby Life Çekmece İçi Kaşıklık 19,90 TL, Paşabahçe Ölçü Bardağı 3'lü 19,90 TL, Şeffaf Kaydırmaz Raf Örtüsü 15,90 TL,

Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 14,90 TL, Çilek Organizer 12,90 TL, Hobby Life Kapaklı Silikon Buzluk 9,90 TL, Glass in Love Borosilikat Fincan 69,90 TL, Glass in Love Çift Cidarlı Borosilikat Bardak 59,90 TL, Benante 7 Parça Çerezlik Seti 49,90 TL, Rakle 6'lı Kahve Yanı Su Bardağı 29,90 TL, Melamin Ekmeklik 28,90 TL, Benante Kare Tabak 18,50 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta züccciye ve mutfak ürünlerinde ayrıca; Fırın Eldiveni 16,90 TL, Melamin Kayık Tabak Çeşitleri 12,90 TL, Pipetli Bardak 4,90 TL, Casilda Home Mini Ütü Masası 79,90 TL, Fineliner 6'lı Kalem 34,90 TL, Makas 29,90 TL, Küp Bloknot 24,90 TL, Renkli Ataş-Raptiye-Klips Seti 24,90 TL,

Kalem Kutusu 22,50 TL, Taşlı Tükenmez Kalem 16,90 TL, Fosforlu Kalem 3'lü 14,90 TL, Kokulu Defter 9,90 TL, Versatil Kalem 8,90 TL, Altın 100 gr İlmek Neva 19,90 TL, Altın İlmek 100 gr Yaren 14,90 TL, Altın İlmek 100 gr Uğur 14,90 TL, Altın İlmek Leyla 14,90 TL, Altın İlmek Minilove 12,90 TL'den müşterinin alımına sunulacak.

A101 19 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu

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