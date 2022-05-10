BİM'de bu hafta neler var? BİM 13 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu hafta sürpriz indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta piknik malzemeleri geniş yer kaplıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta ayrıca; Badminton seti, basketbol ve futbol topu gibi ürünler satılacak. İşte Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 13 MAYIS 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 13 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğunda; elektronikten züccaciyeye; bahçe aksesuarlarından piknik malzemelerine, teknolojiden elektrikli ev aletlerinden züccaciyeye, mutfak ürünlerinden gıdaya kadar birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta; Alcatel Go 1 Cep Telefonu, Dijitsu 50" Android Tv, 21 Parça Oyuncak Evcil Hayvan Seti, Dekoratif Kağıt Fener, Çiçek Makası, Dekoratif Aksesuar Led Işıklar, Icemax Termo Piknik Çantası, Hortum Sarma Askısı, Esem Comfort Erkek Tokalı Terlik, Kumtel Elektrikli Barbekü, Solar Panelli Kristal Top Işıklar, Hobby Life 22 Parça Piknik Seti, Kaymaz Taban Halı, Kral Şakir Tritan Matara 500 cc, Zeugma Katlanır Masa, Mangal ve çok daha fazlası Cuma gününden itibaren Bim Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda havaların ısınmasıyla birlikte bahçe düzenlemesinde kullanılacak olan toprak, saksılık,eldiven, bitki makası ve bahçe aksesuarları yer alıyor. İşte 13 Mayıs 2022 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Züccaciye ve Mutfak ve Ev Gereçleri grubunda Chef's Tava 75 TL, Chef's Sahan 49,90 TL, Chef's 3'lü Meyve Bıçağı 19,90 TL, Paşabahçe 2'li Tatlı Kasesi 24,90 TL, Paşabahçe Servis ve Sunum Kasesi 29,90 TL, Paşabahçe 3 Katlı Villa Patisserie Saklama Kabı 44,90 TL, Naturalove Bambu Peynir ikram Tablası ve Bıçağı 49,90 TL, Çift kat 304 kalite paslanmaz çelik iç haznesi ile 2 litre kapasiteli Çelik Termos 149 TL,

Elektronil ürünlerde ise Woon 39″ HD Ready Android LED TV 3,499 TL, Dijitsu 50″ Android TV 4,999 TL, 1 GB Ram ve 16 GB dahili hafızalı Alcatel GO1 Cep Telefonu 1,299 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

Bu cuma BİM'de bahçe malzemeleri kapsamında; Makrome İpli Saksılık 49,90 TL, Dekoratif Kuş 39,90 TL, Dekoratif 30 cm Kağıt Fener 17,90 TL, Dekoratif 25 cm Kağıt Fener 14,90 TL, Dekoratif 20 cm Kağıt Fener 12,90 TL, Dekoratif Hasır Duvar Saksısı 39,90 TL, Dekoratif 10'lu Kelebek 29,90 TL, Dekoratif Bisiklet Saksı 59,90 TL, Makrome Kancalı Saksı Süsü 49,90 TL, Ofis Bazaar Mini Ahşap Çiçeklik 49,90 TL,

Ofis Bazaar Çok Amaçlı Çiçeklik 199 TL, Çocuk Rüzgar Gülü 19,90 TL, Dekoratif Rüzgar Çanı 89,90 TL, Tek Kanat Sineklik 14,90 TL, Çift Kanat Sineklik 19,90 TL, Soft Yapay Çiçek 29,90 TL, Desenli Bahçe Eldiveni 24,90 TL, Hortum Sarma Makarası 199 TL, Hortum Sarma Askısı 29,90 TL, Solar Panelli Kristal Top Işıklar 89,90 TL, Dekoratif Aksesuar Led Işıklar 79,90 TL, Dekoratif Solar Aydınlatma 119 TL, Çiçek Makası 24,90 TL, Özel Karışım 3 Litre Bitki Toprağı 5,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM 13 Mayıs 2022 Cuma aktüel ürünler kataloğunda piknik malzemeleri yer alıyor. Elektrkli Barbekü 249 TL, Mangal 119 TL, Termo 4 Litre Pknik Çantası 29,90 TL, Termo 8 Litre Pknik Çantası 29,90 TL, Termo 15 Litre Pknik Çantası 29,90 TL, Termo 25 Litre Pknik Çantası 29,90 TL, Desenli Piknik Çantası 69,90 TL, Zeugma Katlanır Masa 279 TL, Desenli Küçük Katlanır Masa 129 TL, Plastik Koltuk 149 TL, Plastik Tabure 29,90 TL, Sofra Bezi 12,90 TL, Titan 500 cc Matara 59,90 TL, Piknik Seti 22 Parça 49,90 TL olarak raflarda yerini alacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunda; Voit Basketbol Topu 79,90 TL, Voit Futbol Topu 149 TL ve Dynamic Badminton Seti 69,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta Ev teksili ve giyim ürünleri arasında; Dofi Polo Yaka Erkek Tshirt 49,90 TL, Erkek Ekose Pijama Altı 39,90 TL, Erkek Tokalı Terlik 39,90 TL, Kaymaz Taban Halısı 99,90 TL fiyattan yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunda çocukların hoşuna gidecek türden çok sayıda oyuncak çeşidi bulunuyor. Oyuncak 21 Parça Evcil Hayvan Seti 69,90 TL, Rookie Maxi Scooter 299 TL, Damperli Kamyon 39,90 TL, Dede Büyük Ayaklı Basketbol Set 89,90 TL, Bemi Domino Oyunu 59,90 TL, Bahar Bebek 69,90 TL, Parıltı Mini Aktiviteler ile Renkler ve Şekiller 9,90 TL, Parıltı Şekilli Hayvanlar Serisi Kitaplar 6,90 TL,