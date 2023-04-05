A101'de bu hafta neler var? A101 6 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101'in 6 Nisan Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Teknoloji, Elektronik ürünler, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Çok Amaçlı Ev Eşyaları, Züccaciyeye ve Mutfak Ürünleri, Ev Tekstili, Giyim ve Bebek Ürünleri yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; Çatal-Kaşık takımından katı meyve sıkacağına, Elektrikli süpürgeden fanlı ısıtıcıya varana kadar onlarca çeşit ürün indirimli olarak satışa sunulacak. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 6 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'de bu hafta; Toshiba 55" Ultra HD Android Tv, SEG NF 463 No-Frost Buzdolabı, SEG BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi, Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge, Kiwi Hız Ayarlı El Blenderı, Hascevher Tava Seti 3'lü, LED'li Gece Lambası, Bambu Sunum Seti 4 Parça, Telefon Priz Tutucu, Ahşap Mutfak Gereçleri, Bebek Nevresim Takımı, Köpek Boyun Tasması ve Kayış Seti, KANZ Bayan Seamless Hamile Taytı, Otomatik Temizlenen Evcil Hayvan Fırçasıgibi ürünlerde sürpriz indirimler var.

A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında 2 farklı fiyat ve boyutta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; Toshıba 55″ Ultra HD Android TV 9499 TL, Yine Smart tv, dahili uydu alıcılı, exxen, youtube, netflix, ve premio video uygulamalı, 3 yıl Vestel servis garantili ücretsiz montaj avantajlı 2 yıl garantili Samsung 40″ Full HD Smart TV 7499 TL'den satışa sunulacak.

Teknoloji grubunda yer alan ve yeni kampanya döneminde geçerli olacak ürünleri bu kadarla sınırlı değil... A101'de bu hafta; Parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemli 6.26″ ekran, 4 GB Ram, 64 GB hafızaya sahip Reeder P13 Blue MaxL 2022 Cep Telefonu 2599 TL ve 6 GB Ram ve 128 GB dahili hafızaya sahip olan 2 yıl KVK garantili Hiking A43 Cep Telefonu 3299 TL, Piranha Akıllı Bileklik 119 TL, Piranha Kablosuz Kapı Zili 89,95 TL, Varta Alkalin İnce – Kalem Pil 8'li 39,95 TL, Varta Energy 2032 Düğme 2'li Pil 22,95 TL, Telefon Priz Tutucu 2,50 TL olarak raflarda yerini alacak.

Beyaz eşya grubunda ise; SEG 9 KG Çamaşır Makinesi 5999 TL, Eko 4 programlı, zaman erteleme, çocuk kilidi su taşma emniyeti, 12 kişilik bulaşık yıkama kapasiteli SEG Bulaşık Makinesi 4899 TL, Multicolling teknoloji, nem kontrollü sebzelik 402 litre net hacimli SEG No-Frost Buzdolabı 8199 TL, REGAL 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2999 TL, REGAL Büro Tipi Buzdolabı 2999 TL fiyattan A101 şubelerinde sipariş bekliyor olacak.

A101'de bu hafta evcil dostlarımız da unutulmamış. Kedi tırmanma direği, otomatik evcil hayvan su çeşmesi, köpek göğüs tasması, zamanlayıcı ayarla hayvan mama kabı, reflektörlü köpek boyun tasması, reflektörlü kayış, evcil hayvan bakım seti, köpek ağızlığı, kedi tasması, çıngıraklı kedi tasması, evcil hayvan tırnak makası, hayvan oyuncakları, gezdirme tasması gibi ürünler dikkat çekiyor.

A101 6 Nisan 2023 Aldın Aldın kataloğunun Elektrikli Ev Aletleri kapsamında ise Kiwi Stand Mikser 1199 TL, ONVO Yağsız Fritöz Air Fryer 1799 TL, Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge 1799 TL, Akel Katmer ve Gözleme Sacı 429 TL, Kiwi 4'ü 1 Arada Şarjlı Doğrayıcı Dilimleyici 249 TL, Kiwi Hız Ayarlı El Blender 389 TL, Kiwi Elektrikli Cezve 119 TL, Kiwi Seramik Tabanlı Buharlı Ütü 399 TL, Felix Smarta Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül 199 TL,

A101'de bu haftaya damgasını vuracak Bebek Giyim ve Bakım grubunda harika ürünler var. Kiwi Otomatik Göğüs Pompası 299 TL, Orzo Mama Sandalyesi 249,95 TL, Kiwi IP Kamera 399 TL, Kiwi Bebek Mama Hazırlayıcı 799 TL, Şeffaf Bebek Küveti 89,95 TL, Şeffaf Su Kovası 39,95 TL, Şeffaf Maşrapa 11,95 TL, Çocuk Mama 2'li Set 19,95 TL, LED'li Gece Lambası 24,95 TL, Cam Mama Kavanozu 9,95 TL, Metal Matara 119,95 TL, Kulplu Pipetli Cam Bardak 14,95 TL, Cam Biberon 2'li Set 49,95 TL, Roll-up Seyahat 3'lü Hurç 29,95 TL, Çocuk Klozet Adaptörü 34,95 TL, Desenli Çocuk Taburesi 24,95 TL, Şekilli Bebek Askısı 6'lı Takım 17,50 TL fiyattan indirimli olarak satılacak.

A101'deki Bebek tekstil ürünlerinde ise; Bebek Giyim ürünlerinde ise; Bebek Nevresim Takımı 139 TL, Bebek Baskılı Pike 69,95 TL, Bebek Lastikli Penye Çarşaf 49,95 TL, Kaymaz Taban Bebek ve Çocuk Odası Halısı 149 TL, Bebek Kundak Banyo Havlusu 54,95 TL, Müslin Emzirme Örtüsü 49,95 TL, Bebek Müslin Battaniye 49,95 TL, Silk&Blue Bebek Penye Battaniye 69,95 TL, Silk&Blue Bebek Kapitoneli Yelek 42,50 TL, Silk&Blue Kız Bebek Tişört-Tayt Takım 49,95 TL, Bebek Ağız 5'li Mendil 24,95 TL, Bebek Örgü Triko Patik 14,95 TL, Bebek Welsoft Battaniye 64,95 TL, Çocuk Yün Görünümlü Yelek 99,95 TL, Silk&Blue Bebek Külotlu Çorap 29,95 TL,

Bebek Hastane Çıkışı 5'li Takım 89,95 TL, Bebek 3 Parçalı Takım 89,95 TL, Silk&Blue Bebek Pijama Takımı 69,95 TL, Bebek Çoraplı Bereli Tulum Takım 89,95 TL, Bebek Örme Yelek 49,95 TL, Silk&Blue Bebek Yarım Kollu Çıtçıtlı 2'li Body 59,95 TL, Silk&Blue Bebek Beyaz Çıtçıtlı 2'li Body Atlet 44,95 TL, Bebek Kapüşonlu Fermuarlı Welsoft Sweatshirt 99,95 TL, KANZ Bayan Seamless Hamile Taytı 119 TL, Silk&Blue Emzirme Sütyeni 59,95 TL, Silk&Blue Bebek Alt 2'li Takım 59,95 TL, Silk&Blue Bebek Mama Önlüğü 2'li Takım 34,95 TL, Silk&Blue 3'lü Bebek Soket Çorap 17,95 TL olarak satışa sunulacak.

6 Nisan 101 aktüel ürünler kataloğunun Züccaciye ve Mutfak grubunda yer alan fırsat ürünlerinde; Hascevher Tava 3'lü Set 179,95 TL, Ocak Üstü Tost Makinesi 249,95 TL, Emoji Pancake Tavası 159,95 TL, Desenli Kulplu Bardak 9,95 TL, Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6'lı Takım 39,95 TL, Borcam Çok Amaçlı Kase 59,95 TL, Paşabahçe Marmelade Kase 9,95 TL, Taç Döküm Kek Kalıbı 179,95 TL, Silikon Tepsi Tutacağı 29,95 TL, Silikon Servis Gereçleri 39,95 TL,

Keramika Renkli Kupa 24,95 TL, Keramika Renkli Kase 27,50 TL, Bambu Sunum Seti 4 Parça 229,95 TL, Sızdırmaz Cam Yağlık 16,50 TL, Cam Kase 6'lı Takım 44,95 TL, Cam Lokumluk ve Sosluk 6'lı Takım 19,95 TL, Kaymaz Melamin Tepsi 55 TL, Karma Plastik Ürünler 34,95 TL, Cam Motivasyon Matarası 27,50 TL, Saklama Kabı 18,50 TL, Yuvarlak 4'lü Saklama Kabı 29,95 TL, Kilitli Contalı Saklama Kabı 17,50 TL, Dekorlu Mum 49,95 TL, İkili Kepçe Kaşık Seti 19,95 TL, Rooc Çelik Bıçak 12,95 TL, Hazneli Rende 19,95 TL, Ahşap Mutfak Gereçleri 19,95 TL olacak.

ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 5 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 4 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta Salı neler var?