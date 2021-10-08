A101'de bu hafta neler var? A101 7 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu!

8 Ekim 2021 Cuma 10:13 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 10:13

A101 7 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101'de bu hafta; elektrikli ev aletlerinden mutfak ihtiyaçlarına, züccaciyeden mobilyaya, tekstil ürünlerinden oyuncaklara varıncaya kadar onlarca ürün, indirimli fiyatla satılacak. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101'de bu hafta indirimli gıda malzemeleri de yer alıyor. Çay Makinesi, Türk Kahvesi Makinesi ve televizyon gibi birçok ürün indirimli olacak. Peki A101 aktüel ürünlerde başka neler var?

A101'DE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta beyaz eşyadan elektroniğe, tekstilden züccaciyeye, oyuncaktan gıdaya kadar bir çok ürün yer alıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. A101'de bu hafta uygun fiyata birçok mutfak eşyası, beyaz eşya, küçük ev aletleri, kişisel bakım, mobilya, dekoratif eşyalar ve elektronik ürünler yer alıyor.

A101 7 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin başında elektronik ürünler göze çarpıyor.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101de bu hafta geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünler arasında; Smart TV özelliği de bulunan ürün Exxen ile de uyumlu Toshiba 43″ 43UL2063DT Ultra HD Smart Led Tv 3299 TL, Youtube ve Netflix gibi platformları destekleyen Toshiba 58″ UltraHD Android Smart Led TV 4799 TL, Toshiba 32″ 32W2163DT Uydu Alıcılı Smart Led Tv 1899 TL ve Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1199 TL'den satılacak.

A101'de bu hafta geçerli olacak 7 Ekim kataloğundaki elektronik ürünlerde ayrıca; Xiaomi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı 99,95 TL'den yer alırken, Piranha Akıllı Saat 69,95 TL, Piranha Esnek Telefon ve Tablet Tutucu 19,95 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

A101 7 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğundaki beyaz eşyalarda; SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 2149 TL, SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 1799 TL, SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 1899 TL, Vestel Elmas Mor Buharlı Ütü 219 TL fiyatla satışa çıkıyor.

Arzum markalı olarak gelen 4 farklı üründe çay makinesi, tost makinesi, blender ve saç kurutma makinesi yer alıyor.

Arzum CD Çaycı Eco Çay Makinesi 259 TL. Çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir yapışmaz ısıtıcı plakalara sahip Arzum Mistost Tost Makinesi 259 TL. Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 109 TL, Arzum Mixtech Multi Blender Seti 329 TL fiyatlarıyla satışa sunulacak.

7 Ekim 2021 A101 aktüel ürünler kataloğunda kişisel bakım amaçlı elektrikli aletler de yer alıyor. olosmart Yüz Temizleme Seti 27,95 TL. Aprilla Erkek Bakım Seti 119 TL. Yui Fascial Gun Sporcu Masaj Aleti 149 TL.

A101 aktüel kataloğunda; Schafer Keyf-i Kahve Türk Kahvesi Makinesi 299 TL. Aprilla Dijital Banyo Baskülü 55 TL, Düğün Sandalyesi 99,95 TL, Gırgır 5,50 TL. Toka çeşitleri 2,50 TL, Canlı Çiçek Şans Bambusu 7,95 TL gibi birinden dikkat çekici ürünler yer alıyor.

A101 aktüel kataloğunda bu hafta çok sayıda züccaciye ürünü yer alıyor. Kahve Fincanı Takımı 79,95 TL, Woman Hand Midi Ürünler 39,95 TL. Paşabahçe Grill Dikdörtgen Borcam 45 TL. Güral Porselen'den Tekli Porselen Ürünler 6,50 TL. Trend Saklama Kabı 7,50 TL. Yuvarlak Mikrodalga Tencere Seti 14,95 TL. Sinbo Termos 34,95 TL. Ahşap Kesme Tahtası 6,50 TL. Lav Ölçü bardağı 7,95 TL. Borosilikat Cam Kupa 6,50 TL. Stanley Kaşıklı Yemek Termosu 219 TL. Stanley Quick Flip Soğuk Su Termosu 179 TL.

A101'de bu hafta Aldın Aldın kataloğunda yer alan aktüel ürünler arasında çocuklara özel ürünler de var. Oyuncak Top Fırlatan Tabanca 9,95 TL, Yapboz Çeşitleri 4,95 TL, Oyuncak Süpürge 19,95 TL, 4 parçadan oluşan Oyuncak Bebek Seti 29,95 TL, 3'lü Oyuncak Motosiklet Seti 14,95 TL.

A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta tekstil ürünleri de yerini almış durumda. Bay Eşofman Altı 24,95 TL, Bayan Eşofman Altı 24,95 TL, 2'li Bay Modal Boxer 21,95 TL, 5'li Bayan Desenli Slip 21,95 TL, Bayan Desenli Atlet-Slip Takımı 15,95 TL, Silk&Blue 2'li Bayan Soket Çorap 5,95 TL, Bayan Pamuklu Balensiz Sütyen 18,95 TL, Dantelli Bayan Bralet 26,95 TL, Bayan İp Askılı Düz Renk Atlet 10,95 TL, Ortopedik Bel Destek Yastığı 29,95 TL, Çift Kişilik Yorgan 79,95 TL, Kadife Kaymaz Salon Halısı 89,95 TL. Pamuklu TV Battaniyesi 27,95 TL ve Örme Masa Örtüsü de 24,95 TL fiyatlarıyla müşterinin alımına sunulacak.

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