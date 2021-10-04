ŞOK'ta bu hafta neler var? 6 Ekim 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu!

4 Ekim 2021 Pazartesi 11:46 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 11:46

ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler belli oldu. ŞOK'ta Ekim ayının ilk aktüel ürünleri, ayın 12'sine kadar raflarda bulunacak. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerde bebek ürünleri geniş yer kaplıyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta; Bebek Yorganı ve Yastığı, Çift Kişilik Battaniye, Pilsan Pony Kontrollü Bisiklet, Eğitici Klozet, Gokidy Mama Sandalyesi, Rakamlı Yer Karosu, Oyuncak Balina, Ahtapot, Sevimli Ördek Kule ve 3'lü Kırılmaz Araba dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte 6 Ekim 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

6 Ekim 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan; bebek ürünleri, tekstil ve oyuncak kapsamında ürünler indirimli olarak satılacak.

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 39,95 TL, Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 35,95 TL, Çift Kişilik Bambu Nano Yorgan 149 TL ve Bambu Nano Yastık 39,95 TL fiyatla yer alıyor.

ŞOK Aktüel Ürünler kataloğunda bebek yorganları, tek kişilik battaniye gibi ürünler yer alıyor. Bebek Çok Amaçlı Bebek Müslin Örtü 12,95 TL, Bebek Yorganı 37,95 TL, Bebek Yastığı 9,99 TL, Bebek Penye Lastikli Çarşaf 13,95 TL, 4'lü Bebek Ağız Silme Bezi 7,99 TL. 2'li Bebek Body 10,95 TL, Bebek Alt Açma Seti 16,95 TL, 3'lü Bebek Çorabı 4,99 TL ve 3'lü Bebek Ter Havlusu 9,99 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 6 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu fırsatlarında yer alan bebek ürünlerinden; Pilsan Handy Çit Seti 199 TL, Pilsan Pony Kontrollü Bisiklet 149 TL, Eğitici Klozet 79,90 TL, Paşabahçe Cam Biberon 34,95 TL. Gokidy markalı Mama Sandalyesi 79 TL, İlk Arabam 69,90 TL, Yürüyüş Arkadaşım 17,95 TL, Çıngıraklı Top 14,95 TL ve Rakamlı Yer Karosu 27,95 TL'den satışa sunulacak

BİM'de Ekim ayının ilk aktüel ürünler kataloğunda; Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 39,95 TL, Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 35,95 TL, Çift Kişilik Bambu Nano Yorgan 149 TL ve Bambu Nano Yastık 39,95 TL fiyatla yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta bebek ürünlerinin yanı sıra çocuklar için oyuncak çeşitleri de yer alıyor. Pilsan Pony Kontrollü Bisiklet, Eğitici Klozet, İlk Arabam, Gokidy Mama Sandalyesi, Rakamlı Yer Karosu, Erpa Oyuncak Balina - Ahtapot, Sevimli Ördek Kule, 3'lü Kırılmaz Araba 17,95 TL, Şekil Eşleştirme Arkadaşı Kelebek TL fiyatıyla ŞOK marketlerde yerini alacak.

BİM 5 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var? ŞOK Market Kataloğu ile bu hafta çocuklar için hazırlanan ürünlerde 3'lü Banyo Oyuncakları 14,95 TL, Erpa Oyuncak Balina - Ahtapot 9,99 TL, Bebek Güvenlik Ürünleri 4,99 TL, Çıngıraklı Oyun Arkadaşım 14,95 TL. Baby Alive Günışığı Bebek 99,90 TL, Çekiçli Bul-Tak 24,95 TL, Kurbağa Kule 17,95 TL ve Sevimli Ördek Kule 16,95 TL'den raflarda yerini alacak.

Ayrıca; Şok Aktüel Kataloğu ile Renkli Kaplar 24,95 TL, 3'lü Kırılmaz Araba 17,95 TL, Şekil Eşleştirme Arkadaşı Kelebek 34,95 TL, Hayvan Temalı Dişlikler 12,95 TL, İlk Trenim 39,95 TL ve Taşıtlar Puzzle 9,99 TL olacak.

ŞOK'ta haftanın fırsatlarında 25 TL üstü alışverişlerde 100'lü Lipton Altın Harman Demlik Poşet Çay fiyatı 18 TL olurken 400 gramlık SuperFresh Kayseri Mantısı fiyatı ise 7 TL indirimli fiyat uygulanacak.