BİM 5 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?

4 Ekim 2021 Pazartesi 10:34 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 10:34

BİM'in bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Diyet ve sporcular için performans kapsamında gıda ürünleri yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Protein Tozu, Karabuğday Patlağı, Yüksek Proteinli Kakaolu Fındık Kreması, Şeker İlavesiz Yüksek Proteinli Çikolata gibi ürünler yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler geldi? İşte BİM 5 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu.

BİM 5 EKİM 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta için indirimli ürünlerin satılacağı aktüel kataloğunda birbirinden uygun dekoratif ürünler yer alıyor.

BİM 5 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğunda; 7 Yapraklı Makrome Duvar Süsü 39,90 TL'den Dekoratif Ayna 49,90 TL'den ve Metal Gold Ayna 39,90 TL'den satılıyor. Metal Fotoğraf Çerçevesi 34,90 TL ve Dekoratif Duvar Süsü 19,90 TL'den satılacak.

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğundaki dekoratif ürünler bu kadarla da kalmıyor.

Naturalove Metal Kaplama Cam Organizer 54,90 TL ve Naturalove Kum Saati 29,90 TL'den satışta. Kaliteli ürünlerin adresi Bim'den Naturalove İpli Ahşap Fotoğraf Çerçevesi 24,90 TL ve Kapitoneli Kare Minder 49,90 TL,

BİM'de bu hafta sporcular için protein tozları ve diyet için gerekli malzemeler geniş yer kaplıyor.

BİM'de salı günü satışa sunulacak olan "Performans" markalı ürünlerde; Kahveli Multivitaminli İçecek, Mate Çubuk Çay, Vitaminli İçecek ve yüksek proteinli bar ürünleri BİM'in uygun fiyatlarıyla salı günü raflarda yerini alacak.

BİM kataloğundaki performans ürünleri fırsatları arasında; Meyve Bar 2,95 TL, Kolajen Bar 3,95 TL, Çocuk Meyve Barı 2,95 TL, Yüksek Protein Bar 4,95 TL, Karabuğday Patlağı 4,50 TL, 150 gr Protein Tozu 18,90 TL, 96 gr Hurma Topları 7,90 TL, 320 gr Fıstık Ezmesi 17,90 TL, Optimum Protein Bar 3,95 TL, 16×2 gr Mate Çubuk Çay 9,90 TL, 4×250 ml Vitaminli İçecek 9,90 TL,

Dolgulu Hurma Topları 7,90 TL, 150 gr Fit Karışım Kuruyemiş 12,90 TL, 500 ml İzotonik Sporcu İçeceği 3,50 TL, 350 gr İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 9,90 TL, 4×250 gr Kahveli Multivitaminli İçecek 9,90 TL, 70 gr Şekersiz Yüksek Proteinli Çikolata 9,90 TL, 330 gr Yüksek Proteinli Kakaolu Fındık Kreması 16,90 TL, 80 gr Şeker İlavesiz Çikolata Kaplı Nohut Unlu Draje 9,90 TL'den müşteriye sunulacak.

BİM'de bu hafta dekorasyon ve diyet ürünlerinin yanı sıra makyaj malzemeleri de satılacak.

BİM 5 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğunda; Naturalove Büyük Makyaj Çantası 59,90 TL, Golden Rose Oje 5,90 TL, Golden Rose Ruj 16,90 TL, Metal Gold Ayna 39,90 TL, Golden Rose Maskara 16,90 TL

BİM 5 Ekim 2021 Salı gününden itibaren geçerli olacak Bim Aktüel Kataloğunda yer alan diğer fırsat ürünleri sırasıyla şöyle...

Dekoratif Duvar Süsü 19,90 TL

Naturalove Kum Saati 29,90 TL

Kapitoneli Kare Minder 49,90 TL

Naturalove Hasır Küpe 14,90 TL

Metal Fotoğraf Çerçevesi 34,90 TL

Newgen 60 ml Yüz Spreyi 12,50 TL

R-95 90 ml Erkek Parfüm 24,90 TL

Prize 1500 ml Vücut Spreyi 9,90 TL

Newgen 30 ml Yüz Serumu 18,50 TL

Claderm 100 ml Kil Maskesi 14,90 TL

7 Yapraklı Makrome Duvar Süsü 39,90 TL

Naturalove Büyük Makyaj Çantası 59,90 TL

Blendax 500 ml Şampuan Yağ serisi 16,90 TL

Ahşap Çubuklu Kapaklı Oda Kokusu 24,90 TL

Prize 1000 ml Oda ve Kumaş Kokusu 12,90 TL

Naturalove İpli Ahşap Fotoğraf Çerçevesi 24,90 TL

Newgen Micellar 400 ml Temizleme Suyu 14,50 TL

Naturalove Metal Kaplama Cam Organizer 54,90 TL