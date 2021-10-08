BİM'de bu hafta neler var? BİM 8 Ekim 2021 aktüel ürünler satışta!

8 Ekim 2021 Cuma 10:15 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 10:15

BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'e bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler raflarda yerini aldı. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta özellikle çeyiz hazırlığı yapan müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak türden züccaciye ürünleri yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler geldi? BİM'de bu satışa sunulacak olan ürünler arasında; Mini El Dikiş Makinesi, Çatal Kaşık Bıçak Takımı ve yüz temizleme cihazı gibi ürünler satılacak. İşte 8 Ekim 2021 BİM aktüel kataloğu.

BİM 8 EKİM 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta yemek takımından, elektrikli ev aletlerine, züccaciye ürünlerinden kişisel bakıma, mobilyadan tekstile kadar yüzlerce ürün uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

İşte bu hafta Ekim ayının 8'i ile 14'ü arasında geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu hafta için yayınlanan aktüel ürünler kataloğunda kişisel bakım kapsamındaki elektrikli cihazlar uygun fiyattan satışa sunulacak. Heifer Saç Kurutma Makinesi 79,90 TL, Schwartz Kablosuz Saç-Sakal Kesme Makinesi 59,90 TL, Düzleştirme ve dalga verme özellikleribulunan Fakir Taraklı Düzleştirici 199 TL, Schwartz Mini El Dikiş Makinesi 129 TL. Naturalove Fırçalı Yüz Temizleme Seti 29,90 TL, Schwartz Titreşimli Yüz Masaj Aleti 29,90 TL. BİM'de bu cuma için hazırlanan aktüel ürünler kataloğundaki kişisel bakım ürünleri bu kadarla da kalmıyor. ği için Starcom Buharlı Yüz Temizleme Cihazı 129 TL. 6 farklı başlığı ile birlikte Vakumlu Siyah Nokta Temizleyici 59,90 TL. Aynalı Makyaj Masası 199 TL. Farklı renk ve çeşitlerde Tek Fiyat Masaj Aletleri 12,90 TL. BİM 8 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğunda; Güral Porselen Bone Yemek Takımı 1199 TL, Hisar Optima Titan Plus Tencere Seti 379 TL. Hşsar Optima Çelik Tencere Seti 299 TL. Paslanmaz çelikten üretilmiş Hisar Optima Çelik Çaydanlık 169 TL. Lava 28cm Döküm Karnıyarık Tenceresi 269 TL. Lava 26cm Izgara Tava 129 TL.

BİM'in Cuma günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğundaki ürünler arasında, çeyiz için gerekli birçok ürün de uygun fiyatlarla alıcı bulacak.

Benante 6 Kişilik Yaldızlı Mermer Desenli Fincan Seti 99,90 TL. Rakle 6'lı Ayaklı Su Bardağı 69,90 TL. Rakle 6'lı Meşrubat Bardağı 39,90 TL. Rakle 12 Parça Çay Seti 69,90 TL. Rakle 6'lı Su Bardağı 39,90 TL. Toplam 30 parçadan oluşan, 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş Hisar Optima Çatal Kaşık Bıçak Takımı 299 TL. Hisar Optima Çelik Servis Ürünleri 22,50 TL. Hisar Optima 6'lı Çay Kaşığı 24,90 TL fiyatla yer alıyor.

BİM'in Cuma günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğundaki ürünler arasında; Gold Rimli Pasta Servis Seti 49,90 TL. Colorina Gold Rimli Ayaklı Kek Tabağı 24,90 TL. Gold Renkli Sunum Servis Seti 29,90 TL. Gold Karma Dolap İçi Organizer Çeşitleri 29,90 TL. Gold Karma Yatay Peçetelik 19,90 TL. Gold Karma Nihale 19,90 TL. Gold Spiral Kaşıklık 22,50 TL. Gold Havluluk 22,50 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunda Askılı fincanlık, ayaklı fincanlık ve kağıt havluluk gibi ürünlerin yer aldığı Gold Karma Ürünler 22,50 TL. Gold Renkli İki katlı Bulaşıklık 89,90 TL. Paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş Glass in Love Gold Renkli Bitki Çayı ve Kahve Demliği 69,90 TL. Gold Renkli Tezgah Üstü 2 katlı Raf 59,90 TL. Kumaşlı Metal Ekmek Sepeti 29,90 TL

BİM aktüel ürünler kataloğundaki zücaciye ürünleri; Naturalove Tepsili Bambu Kesme Tahtası 59,90 TL, Chef's Granit Efektli Sosluk 22,90 TL, Glass in Love 6'lı Cam Baharatlık Seti 39,90 TL, Borosilikat Sürahi 59,90 TL fiyatıyla yer alacak.

BİM 8 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğunun devamında çok sayıda tekstil ürünü de olduğunu görüyoruz.

BİM'de bu hafta Bu Cuma Bim'de geçerli olacak 8 Ekim 2021 kataloğunda yer alan aktüel ürünler arasında çok sayıda tekstil ürünü de yer alıyor. Viadante Bambu Yastık 59,90 TL. Viadante Tek Kişilik Bambu Yorgan 169 TL. Viadante Çift Kişilik Bambu Yorgan 199 TL. Pamuktan üretilmiş Soley Çift Nevresim Takımı 149 TL,

Güpürlü Dertsiz Masa Örtüsü 32,90 TL. Taşlı Lüks Ayak Havlusu 29,90 TL. Simli Saçaklı Kadın Çorap 8,90 TL. Farklı renklerde Welsoft Çocuk Patik Terlik 9,90 TL. Bahariye Halı'dan 160x230cm ölçülerinde Püsküllü Shaggy Halı 499 TL. Simli Kadın Kadife Takım 99 TL. Casilda Home Çift Kişilik Kadife Yatak Örtüsü 169 TL. Casilda Home Lüks Post Halı 79,90 TL. Bambu Bornoz 99 TL'den satılacak.

Bu Cuma Bim'de geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda miniklere özel çok sayıda ürün bulunuyor. Lelia Oyuncak Kostümlü Bebek 49,90 TL. Piccolo Mondi Sürtmeli Arazi Araçları 24,90 TL. Sağlıklı Besinler Oyunu 12,90 TL. 2'li İnşaat Kamyon Seti 24,90 TL. Eğitici Dev Yer Puzzle 16,90 TL

6 Ekim 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var?

A101 19 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu!

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