A101'de bu hafta neler var? A101 8 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 8 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 kataloğunda bu hafta; Teknoloji ürünleri, tekstil, beyaz eşya, cep telefonu, 4 farklı televizyon, elektrikli ev aletleri ve oto aksesuarları yer alıyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101'de bu hafta; Setüstü ocak, fırın ve davlumbazdan oluşan siyah ve beyaz renk seçenekleriyle ankastre setler dikkat çekiyor. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 8 Aralık Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler görücüye çıktı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta 4 farklı televizyon, çamaşır makinesi, Smart klavye, bulaşık makinesi, blender seti, çay makinesi ve su dalgası maşası gibi ürünlerde sürpriz indirimler var.

A101'de bu hafta; Teknoloji ve Elektronik ürünler, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Oto Aksesuar ve Bakım ürünleri, Çok amaçlı Ev Eşyaları, Oto Akseur ve Bakım Ürünleri, Züccaciyeye ve Mutfak Ürünleri, Ev Tekstili ve giyim ürünleri indirimli olarak satılacak.

A101 8 Aralık aktüel kataloğunun ilk sayfasında Teknoloji grubunda; Phılıps 50PUS7607 50″UHD Smart Led TV 8799 TL, android özelliği ile uygulama yüklenebiln 3 yıl Vestel Servis garantili Toshıba 65″ Ultra HD Android TV 10999 TL, Hı-Level 43″ Full Hd Android Smart Led Tv 3699 TL, Dahili wifi ve bluetoothlu dahili uydu alıcılı Hı-Level 32″ Uydu Alıcılı Led TV 2099 liradan alıcı bekliyor.

Cep telefonlarında ise; Yüz tanıma ve parmak izi okuyucu özelliği 4 GB Ram ve 64 GB dahili hafıza 6.42″ Amoled ekranlı 2 yıl garantili Xiaomi Redmi Note11 Cep Telefonu 5399 TL, Android 11.0, yüz tanıma, 6.52 ekran, 32 GB dahili hafızalı, 4 GB ramlı 2 yıl kVK garantili Reeder P13 Blue Plus 2022 Cep Telefonu 2,099 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

A101'de bu hafta için hazırlanan teknoloji ürünlerinin devamında; Piranha Bluetooth Kulaklık 44,95 TL, Piranha 3.0A USB Kablo 24,95 TL, Piranha 18 W Araç Şarjı 69,95 TL, Piranha 18 W Duvar Şarjı 99,95 TL olarak yer alıyor.

A101 aktüel ürünler katalloğundaki oto aksesuarları kampanyada; Araç İçin -37 Derece 3 Litre Radyatör Antifrizi 69,95 TL, Araç İçin -21 Derece 5 Litre Antifrizli Cam Suyu 39,95 TL, Araç İçin -30 Derece 5 Litre Antifrizli Cam Suyu 44,95 TL, Piranha Bluetooth Kulaklık 44,95 TL, Piranha Araç İçi Katlanır Çöp Kovası 22,95 TL, Piranha Animasyonlu Kayar Sinyal ve 3. Stop LED'i 99,95 TL, Piranha Animasyonlu Bagaj Altı Kayar Led 99,95 TL, Piranha Oto Cam Sileceği 24,95 TL, Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 139 TL, Piranha USB Kablo 24,95 TL, Piranha 18 W Araç Şarjı 69,95 TL, Piranha 18 W Duvar Şarjı 99,95 TL, Plenty Süngerli Torpido Parlatıcı 24,95 TL, Plenty Buğu Önleyici 14,95 TL, Plenty Yağmur Kaydırıcı 14,95 TL, Plenty Buz Çözücü 170 ml 14,95 TL'den satışa sunulacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunda 10 iş gününde Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3099 TL, Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set 3299 TL, SEG 9 KG Çamaşır Makinesi 3699 TL, 4 Programlı, 12 kişilik bulaşık yıkama kapasiteli, su taşma eminyetli, tuz ve parlatıcı göstergeli SEG Bulaşık Makinesi 4099 TL, Led aydınlatma, hızlı soğutma, çift kapılı 242 litre hacimli SEG Buzdolabı 4699 TL fiyatan sunuluyor.

Ayrıca; Samsung Cyclone Süpürge 1.849 TL, Arzum Rozino El Blender Seti 459 TL, Aprilla Su Dalgası Maşası 249 TL, Homend Royaltea Çay Makinesi 499 TL, Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 299 TL fiyatlarıyla A101 raflarında yer alıyor.

A101'in 8-14 Aralık tarihleri için hazırlanan aktüel kataloğunda haftanın dikkat çeken ürünleri; Samsung Trio 500 Smart Klavye, Goodwest Siyah Cam Ankastre Set, Samsung Cyclone Süpürge, Homend Royaltea Çay Makinesi, Xiaomi Redmi Note 11 4/64 GB Cep Telefonu, WD 2 TB Harici Hard Disk, Brita Maxtra+ Yedek Filtre, Araç İçin -37 Derece Radyatör Antifrizi 3 Litre, Piranha Animasyonlu Kayar Sinyal ve 3. Stop LED, Kaymaz Taban Saçaklı Halı, Çift Kişilik Yorgan, Piranha PVC-4005 Araç Tipi El Süpürgesi, Piranha Mıknatıslı Telefon Tutucu, Dynamic Yaylı Yatak ve çok daha fazlası yer alıyor.

A101'de bu haftaTekstil ve Giyim grubunda harika ürünler satışa sunulacak. İşte bu fırsat ürünleri; Knup Bay Tam Fermuarlı Muline Sweatshirt 129 TL, Knup Bay Yarım Fermuarlı Muline Sweatshirt 109 TL, Bayan Dantelli Bralet Takım 59,95 TL, Kaymaz Taban Jakarlı Banyo Klozet Takım 99,95 TL, Kaymaz Taban 80×150 cm Saçaklı Yolluk 99,95 TL, Kaymaz Taban 80×200 cm Saçaklı Yolluk 139 TL, Kaymaz Taban 80×300 cm Saçaklı Yolluk 199 TL, Kaymaz Taban Saçaklı Halı 179 TL, Küçük Makyaj Organizeri 22,50 TL, Büyük Makyaj Organizeri 59,95 TL, Çift Kişilik Yorgan 239 TL, Silikon Yastık 59,95 TL

A101'de ayrıca mobilya ürünleri ve çeşitli atıştırmalıklarla beraber temel tüketim ürünleri ve temizlik ürünleri yer alıyor.

A101 Aldın Aldın kampanyaları devamında bu hafta Züccaciye ve Mutfak grubunda Brita Maxtra+ Yedek Filtre 115 TL, Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 179,95 TL, Paşabahçe Kare Borcam Seti 2'li 119,95 TL, Paşabahçe Plastik Kapaklı Dikdörtgen Borcam 59,95 TL, Açılır Kapak 3'lü Metal Saklama Kabı 249,95 TL, Matara Shaker 15,95 TL, Borosilikat 3'lü Kupa 39,95 TL, Sinbo French Press 29,95 TL, Rooc 6'lı Meyve Bıçağı Seti 24,95 TL, Rooc 3'lü Renkli Bıçak 17,50 TL, Rooc Çok Amaçlı Mutfak Makası 22,50 Tl. Rooc Lüks Meyve Bıçağı 6'lı 32,50 TL fiyatla karşımıza çıkıyor.