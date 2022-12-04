ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 7 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. ŞOK 7 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta Bernardo Katı Meyve Sıkacağı 649 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Torbasız Elektrikli Süpürge, Çift Kişilik Pazen Nevresim Takımı ve Vakumlu Erzak Kabı çeşitleri yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan; Alpina 3'lüCam Ankastre Set 2.299 TL, Viapot Toprak Güveç Tencere 49,95 TL, 6'lı Viapot Toprak Güveç ve Sütlaç Kasesi 29,95 TL, Hoffman Koçerol 69,90 TL, Hoffman Aile Çaydanlık 199 TL, Hoffman Çelik Tencere 149 TL ve Hoffman Güveç Seti 199 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 7 Aralık aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde Elektronik grubunda; Bernardo Katı Meyve Sıkacağı 649 TL ve Sinbo Torbasız Cyclone Elektrikli Süpürge 899 TL'den satılacak.

Ev eşyaları kapsamında bu hafta ŞOK'ta Öznur Köşe Koltuk Takımı 2,899 TL, Eko Portmanto Vestiyer 1299 TL, Buhara Modern Beyaz Konsol 999 TL, Fiona 4 Çekmeceli Şifonyer 999 TL, Bengü 4 Kapaklı Ayakkabılık 999 TL, Çamaşır Makinesi Banyo Dolabı 899 TL, Alin İki Kişilik Koltuk Kanepe 899 TL'den sipariş bekliyor olacak.

ŞOK'ta bu hafta Tekstil ve Giyim kapsamındaki ürünlerde ise; Çift Kişilik Flanel Nevresim Takımı 399,95 TL, Çift Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 99 TL, Tek Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 79 TL, Fitilli Dekoratif Kırlent Kılıfı 39,95 TL, Kapitone Yastık 59,95 TL, Kadın Welsoft Tam Fermuarlı Sweatsshirt 119,95 TL, Kadın Ponponlu Terlik 49,95 TL, Kadın Kürklü Eva Terlik 99,95 TL, Spor Tayt 54,95 TL, Zincir Askılı Kadın Omuz Çantası 89,95 TL fiyattan satışa sunulacak.

ŞOK 7 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ürünlerinde; 2li Cam Yuvarlak Tepsi 99,95 TL,Küçük Optikli 2li Kare Tepsi 99,95 TL, Fırın Saklama Kabı 42,95 TL, Paşabahçe 2li Kapaklı Kase 54,95 TL, Borcam Kulplu Tepsi 79,95 TL, Ayaklı Kare Servis Sunum Tabağı 149,95 TL, Etnik Çay Seti 119,95 TL, Keramika Kare Kase 22,95 TL, Keramika Varil Kupa 22,95 TL, Sebze Kurutucu 64,95 TL, Çek Bırak El Rondosu 49,95 TL fiyatla raflarda yerini alacak.

ŞOK'ta bu hafta geçerli olacak 25 TL üstü alışveriş kampanyasında 100'lü Lipton Altın Harman 45 TL ve 220 gram Beşler Fermente Sucuk 35 TL indirimli fiyatla satılacak.

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