BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 6 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 6 Aralık 2022 aktüel kataloğundaki indirimli ürünler belli oldu. Salı günü için hazırlanan BİM'de bu hafta; Gül aromalı lokum, pişmaniye, dibek kahvesi, çikolata ve gofret gibi atıştırmalıklarda özel indirimler var. Salı günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda ayrıca; Domates ve biber salçası, bulgur ve hediyelik rize çayı gibi ürünler de satılacak. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 6 ARALIK 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER



BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Tat Biber Salçası, Çaykur Hediyeli Rize Çayı, Tukaş Domates Salçası ve Miskos Antep Fıstıklı Çekme Helva dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca Kapalı Çarşı Lezzetleri, Şekerleme çeşitleri, Çikolata ve bisküvi çeçitleri, Baharat ve Bakliyatlar, Sıcak İçecekler gibi fırsat ürünleri cazip fiyatlarla satışa sunulacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler...

BİM 6 Aralık aktüel ürünler kataloğundaki 'Kapalıçarşı Lezzetleri' konseptiyle; Keyifçe 300 gr Cezerye 27,50 TL, Keyifçe 200 gr Cevizli Sucuk 19,50 TL, Simbat 300 gr Karışık Kuruyemiş 32,50 TL, Koska 500 gr Gül Aromalı Lokum 39,50 TL, Miskos 240 gr Çekme Sade Helva 24,50 TL, Keyifçe 150 gr Fitil Lokum Çeşitleri 27,50 TL, Keyifçe 200 gr Cevizli Pekmezli Pestil 19,50 TL, Miskos 200 gr Kakao Kaplı Pişmaniye 27,50 TL, Miskos 90 gr Sade ve Kakaolu Pişmaniye 9,50 TL, Miskos 240 gr Antep Fıstıklı Çekme Helva 24,50 TL, Miskos 220 gr Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye 24,50 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

Ayrıca Simbat Karışık Kuruyemiş 300 gr 32,50 TL, Destan Kırmızı Pul Biber 350 gr 37,50 TL, Esmergil Humus & Zahter 200 gr 8,50 TL, Abdullah Efendi Osmanlı Dibek Kahvesi 200 gr 31,50 TL, Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi 3x100 gr + Fincan Set 58,50 TL, Çaykur Hediyeli Rize Çayı 500 gr 56,50 TL, Tukaş Domates Salçası 1650 gr 75 TL, Tukaş Domates Rendesi 700 gr 18,50 TL, Tat Biber Salçası 550 gr 39,50 TL, Saban Bulgur Çeşitleri 1000 gr 17,50 TL fiyatla katalogta yer alan aktüel ürünler Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

Bim Aktüel Ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri bu kadarla da sınırlı kalmıyor.

BİM'de bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel kataloğun "Birlikten berekete" etiketli fırsat ürünleri devamında;

Ülker Çikolata Kaplı Karamelize Bisküvi ve Fındıklı Kremalı Gofret 30 gr 3,25 TL, Patiswiss Dolce Karamel Çikolatalı MısırGevrekli ve Tuzlu Karamelli Rocher 80 gr 17,50 TL, Nescafe Gold ve Damak Seti 200 gr 75 TL, Canga Gold Yer Fıstıklı Karamelli Nuga Bar 45 gr 4,50 TL, Haribo Altın Ayıcık Yumuşak Şeker 40 gr 4,75 TL,Dido Karamelli Beyaz Sütlü Çikolata Kaplı Krema Dolgulu Gofret 36 gr 5,50 TL,

Sarelle Sütlü Çikolata Kaplı Fındıklı Gofret 4x33 gr 21,50 TL, Schogetten Gold Kakaolu Fındık Dolgulu Bitter Çikolata 100 gr 22,50 TL, Dido Karamelli Kaplamalı Latte Aromalı Gofret 59 gr 7,75 TL, Browni Intense Gold Karamelize Çikolata Kaplı Krema Dolgulu Mini Kek 135 gr 15,50 TL, Oreo Golden Kremalı Sandviç Bisküvi 154 gr 17,50 TL, Patiswiss Muz Aromalı ve Karamelli Beyaz Çikolata Kaplı Bisküvi Draje 120 gr 19,50 TL fiyattan satılacak.

Bu Salı BİM'de satışa sunulacak olan diğer ürünler ise; Burçak Gold Karamelize Beyaz Çikolatalı Bisküvi 114 gr 9,75 TL, Eti Karamelize Beyaz Çikolata Kaplı Sütlü Kremalı Gofret 29 gr 2,75 TL, Eti Gold Tuzlu Bademli Karamelize Beyaz Çikolata 60 gr 14,50 TL, Eti Gold Bütün Antep Fıstıklı Karamelize Beyaz Çikolata 60 gr 14,50 TL, Eti Bidolu Fındıklı Karamelize Beyaz Çikolatalı Kremalı Gofret 81 gr 10 TL'den Bim Marketin indirim reyonlarında yer alacak.