BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 9 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 9 Aralık 2022 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. Her hafta cuma ve salı günleri farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu cuma giyim, aksesuar, kırtasiye, elektronik ev aletleri ve züccaciye kapsamındaki ürünlerde özel indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda ayrıca; Portakal, mandalina ve limon gibi meyveleri sıkmak için Ölçülü Narenciye Sıkacağı 24,50 TL'den satışa sunulacak. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 9 ARALIK 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

9 Aralık BİM kataloğunda Teknoloji ürünleri, Elektronik ürünler, Züccaciye ve elektrikli mutfak ürünleri, ev tekstili ve kışlık giyim ürünleri yer alıyor.

BİM'de bu hafta cuma günü satışa sunulacak olan retro etiketli ürünlerde; Polosmart Nostaljik Radyo 279 TL, Retro Duvar Rafı 199 TL, Konsol 699 TL, Anahtar Askılığı Çeşitleri 32,50 TL, Fotoğraf Çerçevesi Çeşitleri 29,50 TL, No Signal-Retro Duvar Saati 89 TL'den satışa sunulacak.

BİM aktüel kataloğunun indirimli ürünlerinin devamında; Kol Askılı Evrak ve Laptop Çantası 69 TL, Şekilli Mantar Pano 29,50 TL, Karma Klips ve Şekilli Ataçlar 19,50 TL, Ciltli Ofis Defteri 120 Yaprak 39,50 TL, 2023 Günlük Ajanda 34,50 TL, Bant Kesme Makinesi ve Bant Seti 29,50 TL, Siyah Yapışkanlı Not Kağıdı ve Beyaz Kalem ve Şeffaf Yapışkanlı Not Kağıdı 19,50 TL, Şık Kalem Kutusu 39,50 TL fiyatla yer alıyor.

BİM'de bu hafta; Polosmart TWS Kulaklık 179 TL, Polosmart Kablosuz Masaüstü Şarj 89 TL, Polosmart Telefon Tablet Standı 22,50 TL, Starcom Dijital Saat 149 TL, Starcom Kablo Düzenleyici 19,50 TL, Starcom Katlanabilir Notebook Standı 69 TL'den yer alıyor.

Bu cuma BİM'de ofis için gerekli kırtasiye malzemeleri satılacak. Bu kapsamda; Renkli Şık Tükenmez Kalem 49 TL, Yumurtlayan Eğlenceli Kalem 9,75 TL, Fiyonklu Renkli Versatil Kalem 12,50 TL, Articolo Rose Kırtasiye Seti 99 TL, Makas 2'li Set 32,50 TL, A4 Fotokopi Kağıdı 69,90 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunun Tekstil ve giyim grubunda; Desenli Çift Kişilik Yorgan 239 TL, Desenli Tek Kişilik Yorgan 199 TL, Lüks 90×115 cm Post Halı 249 TL, Dantel Detaylı 2'li Paspas 229 TL, Kadın Kazayağı Desenli Oversize Ceket 299 TL, Kadın Kazayağı Desenli Derili Gömlek 249 TL, Kadın Kazayağı Desenli Etek 249 TL, Kadın Örme Bomber Ceket 299 TL, Kadın Lüks Kalın Taban Peluş Terlik 49 TL'den yer alacak.

BİM 9 Aralık kataloğunun fırsat ürünlerinde Züccaciye ve Mutfak grubunda ise; Dekorlu Emaye Saklama Kabı 95 TL, Dekorlu Emaye Kızartma Tenceresi 199 TL, Dekorlu Emaye Saklama Kabı 85 TL, Dekorlu Emaye Bakraç 159 Tl. Gold Kaplama Cam Kapaklı Emaye Sahan 189 TL, Presmix Meyve Presi 399 TL, Chef's Sütlük 55 TL, Benante Yuvarlak Çerezlik 39,50 TL, Paşabahçe Bella Kavanoz 32,50 TL, Ölçülü Narenciye Sıkacağı 24,50 TL, Lav Meşrubat Bardağı 37,50 TL, Lav Su Bardağı 34,50 TL olacak.

Bim Aktüel ürünler kataloğunun son sayfasında ise eğitici ve öğretici özellikli oyuncaklar var. BİM'de bu hafta; Bebek Tekli Karma Koli Body 21,50 TL, Şemsiye 79 TL, Yarış Pisti 23 Parça Set 139 TL, Arabalar 3'lü Set 34,50 TL, İnşaat Araçları Seti 3'lü Set 59 TL, Abaküslü Yaz Tahtası 32,50 TL, Elif İle Hecele Serisi Kitapları 5 TL, İş Kültür Hikayeleri 17,50 TL fiyatla indirim reyonlarda sizlere sunulacak.

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