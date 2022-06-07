A101'de bu hafta neler var? A101 9 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 9 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 kataloğunda bu hafta plaj ürünleri dikkat çekiyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101'de bu hafta; Elektronik, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri, züccaciye ve tekstil ürünleri, çiçek çeşitleri, şişme havuz ve deniz malzemeleri, güneş kremleri gibi çeşitli ürünler alıyor. Peki A101 aktüel ürünlerde bu hafta başka neler var? İşte A101 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektronik ürünler geniş yer kaplıyor.

A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.

A101'de bu hafta; Televizyondan kıyafete, akıllı telefondan elektronik ev aletlerine, oyuncaklardan ev tekstili ürünlerine, beyaz eşyadan çok Amaçlı ve Deniz ürünlerine kadar birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. A101 9 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan tüm ürünleri sayfamızın devamında görebilirsiniz.

A101'de bu hafta Elektronik grubunda; Samsung 58″ 4K Crystal UHD TV 10,599 TL, Hı-Level 39″ Smart Led TV 3,299 TL, Elton 32″ Full Hd Android Smart Led TV 2,399 TL fiyatıyla öne çıkan ürünler oluyor.

Teknoloji ürünleri devamında; 6,5 inç ekran, 2 GB Ram ve 32 GB dahili hafızalı, parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliği ile Reeder P13 Blue Max L 2022 Cep Telefonu 1,999 TL,Honor Choice True Wirelles Earbuds 379 TL, Piranha Klavye Mouse Seti 79,95 TL, Piranha Akıllı Bileklik 99,95 TL, Piranha Kule Parti Hoparlörü 279 TL, Piranha 1125 Full HD Aksiyon Kamerası 249 TL, Elitled Bluetooth Hoparlörlü RGB Led Ampül 69,95 TL,

A101'de bu hafta beyaz eşya grubunda 3 ürün yer alıyor. A101 aktüel ürünler kataloğunda; SEG 9 KG Çamaşır Makinesi 3,899 TL, SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 3,199 TL ve SEG Buzdolabı 3,599 TL'den satılacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunda çok sayıda elektrikli ev aleti yer alıyor. Bu ürünler arasında en dikkat çekici olanı ise Viomi V5 Robot Süpürge 4.999 TL'den satışa sunulacak.

A101'de Bu Hafta Elektrikli Ev aletleri grubundaki ürünlerin devamında; Schafer Chef Mix Mega Blender Seti 479 TL, Arzum Mistost Tost Makinesi 499 TL, Arzum Çay Makinesi 399 TL, Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 149 TL, Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 139 TL, Arzum Steampro Seramik Tabanlı Ütü 379 TL, Beliva Midi Fırın 539 TL ve Aprilla Saç Maşası 129 TL fiyatla karşımıza çıkıyor.

A101 aktüel ürünler kataloğunun tekstil ve giyim kapsamında satışa sunulacak olan fırsat ürünleri ise; Lüks Kalite Erkek ve Bayan Deniz Şortu 59,95 TL, Erkek ve Bayan Dijital Deniz Şortu 69,95 TL, Lüks Kalite Çocuk Dijital Deniz Şortu 59,95 TL, Brillant Tek Kişilik Pamuk Nevresim Seti 129 TL, Brillant Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 159 TL olarak raflarda yerini alacak.

A101 9 Haziran kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak Gereçleri kapsamında ürünlerde; Hascevher 2'li Granit Set 379,95 TL, Lav Ölçü Bardağı 9,95 TL, Cam Matara Çeşitleri 24,95 TL, Cem Granit Fırın Tepsisi 99,95 TL, Lisanslı Körüklü Pipetli Bardak 5,95 TL, Seramik Sufle Kabı 4,95 TL, Silikon Buz Kalıbı 12,95 TL,

Yuvarlak 3'lü Mikrodalga Tencere 29,95 TL, Alaska Sığ Saklama Kabı 12,95 TL, Alaska Dikdörtgen Saklama Kabı 15,95 TL, Keramika 19 Parça Kahvaltı Seti 199,95 TL, Tülü 24 Parça Porselen Yemek Takımı 299,95 TL, Dolap İçi Düzenleyici Raf 11,95 TL, Berry Erzak Kabı 14,95 TL'den satışa sunulacak.

A101'de bu hafta tatil ihtiyaçları kapsamında deniz ürünleri yer alıyor. Plaj Kovası 19,95 TL, Bestway Büyük Boy Şişme Havuz 229 TL, Bestway Şişme Çocuk Havuzu 49,95 TL, Bestway Oyun Havuzu 179,95 TL, Bestway Hayvan Figürlü Hacıyatmaz 69,95 TL, Bestway Portatif Bahçe Havuzu 49,95 TL, Bestway Orta Boy Şişme Havuz 149,95 TL, Bestway Deniz Yatağı 69,95 TL, Bestway Klasik Plaj Topu 26,95 TL fiyattan satılacak.

ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 8 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu Salı neler var? BİM 7 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu