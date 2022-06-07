BİM'de bu hafta Cuma neler var? BİM 10 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu cuma Televizyon çeşitlerinde özel indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta elektronik ve kamp ürünleri geniş yer kaplıyor. Ayrıca Tropikal desenli ürün çeşitleri uygun fiyattan satılacak. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 10 HAZİRAN 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 10 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta teknoloji grubunda yer alan televizyon çeşitleri dikkat çekiyor. Dijitsu 58″ Android Tv 6.499 TL, Dijitsu 55″ Android Tv 6.299 TL, Dijitsu 50″ Android Tv 4.999 TL, Dijitsu 43″ Smart Tv 3.999 TL, Dijitsu 43″ Full HD Tv 2.799 TL, Dijitsu 32″ HD Ready Uydu Alıcılı Tv 1.999 TL, Woon 55″ Dual Smart Tv 5.199 TL, Woon 49″ Full HD Uydulu Smart Led Tv 4.999 TL, Woon 43″ Smart Android Tv 3.999 TL, Woon 32″ Smart Uydu Alıcılı Tv 2.299 TL, Woon 32″ HD Ready uydu Alıcılı Led Tv 1.999 TL, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 1.099 TL, Xiaomi Redmi 9C 3/64 Cep Telefonu 2.999 TL'den müşterilerin alımına sunulacak.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. İşte 10 Haziran 2022 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda tatil için hazırlanan ürünler yer alıyor. Büyük Boy ABS Valiz 399 TL, Orta Boy ABS Valiz 299 TL, Küçük Boy ABS Valiz 199 TL, Büyük Boy Otomatik Çadır 599 TL, Stanley Outdoor 1.3 Litre Termos 399 TL, Stanley Outdoor 1 Litre Termos 299 TL, INTEX Şişme Yatak 499 TL, Çok Amaçlı El Aleti 149 TL olarak satışa sunulacak.

BİM 6 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünleri grubunda; Chef's Tek Fiyat Yanmaz Yapışmaz Ürünler 42,90 TL, Chef's Sütlük 42,90 TL, Ocak Üstü Döküm Tost Makinesi 129 TL, Ölçülü Narenciye Sıkacağı 29,90 TL, Basmalı Otomatik Çırpıcı 24,50 TL, Tablet Mop Temizlik Seti 65 TL,

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 45,90 TL, Bella Kavanoz 29,50 TL, Breakfast 2'li Kavanoz 44,50 TL, Kapaklı Dikdörtgen Borcam 79 TL, Paşabahçe 2'li Mezze Cam Kase 19,50 TL, Su-Süt 6'lı Bardak 22,50 TL, Tereyağlık 24,50 TL, Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 6,25 TL, Tek Fiyat Plastik Ürünler 6,75 TL'den yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunda; Kamp Çatal-Kaşık-Bıçak 39,50 TL, Kampçı Küreği 99 TL, Kampçı Baltası 99 TL, Kampçı Yemek Pişirme Seti 349 TL, CibindirikliHamak 299 TL, Kamp Bıçağı 129 TL, Çadır Lambası ve Sinek Öldürücü 199 TL, Kafa Lambası 99 TL,

Solar Isınınan Katlanır Su Deposu 99 TL, Şarjlı Sinek Öldürücü Raket 109 TL, Fosforlu İp 49,50 TL, Gergi Lastiği 27,50 TL, Bahçe Plaj Şemsiyesi 219 TL, Ahşap Kollu Plaj sandalyesi 94,50 TL, Ateş Üstü Katlanır Çantalı Izgara 199 TL, Sırt Çantası 79 TL olarak raflarda yerini alacak.

Bu cuma BİM'de Ev teksili ve giyim ürünlerinde; Erkek Ottoman Şort 29,50 TL, Kadın Viskon Pantolon 39,50 TL, Yolluk 80×150 cm 99 TL, Banyo 2'li Paspas Seti 89 TL, Masa Örtüsü 69,50 TL, Mevsimlik Yüz Havlusu 22,50 TL, Mevsimlik Banyo Havlusu 39,50 TL, Kapı Önü Paspası 14,50 TL, Sandalye Minderi 15,50 TL'den satışa sunulacak.

Bim 10 Haziran 2022 kataloğunda ayrıca; Askı Çeşitleri 7,50 TL, Deterjan Hazneli Su Tabancası 69,50 TL, Kol-Kafa Şapka Lambası 89,50 TL, Cep Telefonu 8x Kamera Lensi 59,50 TL, Polosmart Bluetooth Speaker 129 TL, Musluklu 6 Litre Termos 59,50 TL, Şişirilebilir Kamp Lambası 139 TL, Buzluk Termos 249 TL, Katlanabilir Kamp Sandalyesi 89,50 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta Çocuklar için hazırlanan eğitici ve öğretici ürünler yer alıyor. Yaz Tatili Çalışma kitapları 29,90 TL, Haydi Konuşalım Kartları 19,90 TL, Aktivite Kitapları 12,50 TL, Yaz Tatili Aktivite Kitapları 12,50 TL, Şehir Kamyonları 37,50 TL, Deniz Kızı Bebek 69,50 TL, Lisanslı Müzik Aletleri 26,50 TL, Bemi 3 Oyun Bir Arada Seyehat Seti 99,90 TL, Puzzle 1000 Parça 59,50 TL, Blok Oyuncaklar 49,50 TL olacak.

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