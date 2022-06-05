BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 7 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'de bu hafta kahvaltılık ürünlerde ve güneş kremlerinde indirimler var. Salı günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta yaz tatili için hazırlanmış güneş koruyucular geniş yer kaplıyor. Bu Salı BİM'de neler var? sorusunun merakla edilen cevabı belli oldu. BİM'de bu hafta Kahvaltılık grubunda gıda ürünleri de uygun fiyattan satılacak. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM aktüel ürünler kataloğunda; Nivea Güneş Koruyucu Jel Krem, Nivea Bronzlaştırıcı Güneş Yağı, Garnier Güneş Koruyucu Sprey, Nivea Nemlendirici Yüz Spreyi, Sebamed Güneş Kremi, Ahşap Saç Fırçaları ve kişisel bakım ürünleri ve çok daha fazlası Salı gününden itibaren Bim Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak. İşte 7 Haziran 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 7 HAZİRAN 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta gıda grubunda yer alan kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor. Bim Aktüel Ürünleri ilk sayfasında yer alan fırsat ürünleri sırasıyla şöyle; Doyella Süt Yağlı 500 gr Bitkisel Margarin 29,75 TL, Altınkılıç 250 gr Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 22,75 TL, Kerem 3×180 gr Labne Peyniri 37,50 TL,

Pınar 200 ml Krema 10,75 TL, Altınkılıç 250 gr Tam Yağlı Otlu Peynir 27,75 TL, Altınkılıç 250 gr Tam Yağlı Eski Kaşar 32,50 TL, Altınkılıç 250 gr Tam Yağlı İzmir Tulum Peyniri 27,75 TL,Peysan 3'lü Kahvaltı Paketi 37,50 TL, Danet 70 gr Füme Kaburga 19,50 TL, Banvit 250 gr Tütsülenmiş Piliç Jumbo Cheddarlı Sosis 17,50 TL,

Özlem 120 gr Dilimli Dana Salam 13,50 TL, Aytaç 225 gr Fıstıklı Hindi Baton Salam 12,50 TL, Peysan 150 gr Peynir Helvası Fıstıklı-Çikolatalı 9,75 TL, Altınkılıç 250 ml Kefir 9,75 TL, Akdo 400 gr Soğuk Baklava Fıstıklı 43,50 TL, Akdo 680 ml Dondurma Sade-Kakao 25,50 TL, Akdo Dondurma Sade-Limon 27,50 TL.

BİM aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinin devamında; Palette 150 ml Renk Açıcı Saç Spreyi 39,50 TL, Eeose Kaş Kirpik Serumu 36,50 TL, Nivea 150 ml Nemlendirici Yüz Spreyi 29,50 TL, Nivea 3'ü 1 Arada Yüz Yıkama Jeli 44,50 TL, Ahşap Saç Fırçaları 19,50 TL, Yeşim Taşı Yüz Masaj Aleti 29,50 TL, Isıtıcılı Roll-On Ağda Seti 49,50 TL, Ağda Bezi 9,50 TL, Epi Tüy Dökücü Krem 12,75 TL, Jkosmec Kağıt Yüz Bakım Maskesi 9,50 TL, Boncuklu ve Pullu Kolye 19,50 TL olarak yer alıyor.

BİM'de bu hafta yaz tatili için hazırlanmış güneş losyonları ise şöyle; Sebamed 50 ml Güneş Kremi 89 TL, Sebamed 100 ml Güneş Koruyucu Bebek Sütü 89 TL, Mara 200 ml Bronzlaştırıcı Yağ 39,50 TL, Mara 200 ml Işıltılı Güneş Sonrası Losyon 29,50 TL, Diadermine 50 ml Lift Yüz Kremi 74,50 TL, Angie Güneş Sonrası Losyon 19,50 TL,

Urban Care Saç Bakım Şampuanı 24,50 TL, Urban Care Saç Bakım Kremi 24,50 TL, Urban Care Sıvı Saç Bakım Kremi 24,50 TL, Urban Care Durulanmayan Bakım Kremi 24,50 TL, Nivea 150 ml Nemlendirici Çocuk Güneş Kremi 149 TL, Nivea 200 ml Bronzlaştırıcı Güneş Yağı 129 TL, Nivea Güneş Koruyucu Jel Krem 149 TL,

Garnier Çocuk Güneş Koruyucu Sprey 139 TL, Garnier Güneş Koruyucu Sprey 129 TL, Garnier 200 ml Bronzlaştırıcı Yağ 119 TL, Dermokil Güneş Koruyucu Sprey 69,50 TL, Dermokil Güneş Sonrası Jel 19,50 TL, Dermokil 75 ml Güneş Kremi 49,50 TL,

Tokalon Bronzlaştırıcı Güneş Yağı 3,50 TL, Tokalon Güneş Koruyucu Krem 47,50 TL, Tokalon Güneş Koruyucu Krem 39,50 TL, Tokalon Güneş Koruyucu Yüz Kremi 32,50 TL, Tokalon Çocuk Güneş Koruyucu Kremi 47,50 TL ve Tokalon Havuç – Kakao Yağı 22,50 TL olarak satışa sıunulacak.

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