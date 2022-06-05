ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 8 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. ŞOK 8 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta Rubenis Ayaklı Vantilatör 399,90 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Döküm Basık Tencere, Piknik Hasırı, Lenovo Ideapd Gaming Laptop ve Kiwi Buz Makinesi gibi ürünler yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan aktüel ürünler kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan; İ7 işlemcili, 1TB harddisk ve 256 GB SSD disk, 4 GB Ram desteği ile freedos işletim sistemli Lenovo Bilgisayar 19,499 TL, İ3 işlemci, 4 GB Ram, 256 GB SSD diskli ASUS Bilgisayar 6,299 TL, İ5 işlemcili 4GB Ram ve 256 GD diskli Freedos işletim sistemli FUJİTSU Bilgisayar 7,359 TL, İNTEL Pentium Gold İşlemci 1,099 TL ve Samsung 22″ Full HD Led Monitör 2099 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK aktüel rünler kataloğundaki elektronik ürünler bu kadarla da kalmıyor. PHILIPS Bluetooth Mikrofonlu Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 389 TL, CORSAİR RGB Permium Kulaklık Standı 949 TL, Corsair Kablolu Oyuncu Mouse 899 TL, KİWİ Dijital Gıda Kurutucu 549 TL, Kiwi Elektrikli Beslenme Çantası 249 TL, Ayaklı Vantilatör 399,90 TL ve Kiwi Buz Makinesi 1,999 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK!ta bu hafta züccaciye kapsamındaki ürünlerde; Kumsal Kek Kalıbı Çeşitleri 49,95 TL, Döküm Basık Tencere 229,90 TL, Döküm Derin Tencere 229,90 TL, Wok Tava 84,90 TL, Döküm Tava 169,90 TL, Keramika Tatlı Düş Kahvaltı Takımı 349,95 TL, Keramika Gülen Yüz Kahvaltı Takımı 249,95 TL, Keyfi Aşk Kahvaltı Takımı 349 TL, Borcam Baton Kek Kalıbı 39,95 TL, Keramika Çerezlik 12,95 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

ŞOK'ta ayrıca; Piknik Hasırı 99,95 TL, Kadın Yüksek Taban Çift Toka Terlik 59,95 TL, Gezer Kadın Parmak Arası Plaj Terlik 24,95 TL, Esem Terlik 59,95 TL ve Kadın - Erkek Terlik 69,95 TL fiyatla müşterinin alımına sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 25 TL üstü alışverişlerde Yumoş Konsatre Yumuşatıcı 20 TL, 4x1 litre Pınar UHT Süt 45 TL ve 220 gram Özlem Dana Fermente Sucuk 32 TL olacak.

BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 7 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu