A101'e bu hafta neler gelecek? A101 14 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu

12 Ocak 2021 Salı 13:00 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 13:00

A101'e bu hafta gelecek olan aktüel ürünler kataloğunda Toshiba 49" Android 4K Smart Led Televizyon 3.999 TL, Toshiba 43LL2A63DT 43" Full HD Smart Led Televizyon 2.899 TL, Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1.299 TL, Akıllı Saat 599 TL, Xiaomi Band 3 Akıllı Bileklik 89,95 TL'den satışa sunulacak. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğuyla bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. Peki A101'e bu hafta başka neler gelecek?

A101 aktüel ürünlerin bu hafta Perşembe günü için hazırlanan indirimli ürünleri raflarda yerini aldı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak araç gereçlerindeki ve elektronik aletlerdeki fırsatlar göze çarpıyor. A101'e bu hafta gelen ürünler arasında 2 farklı boyutta ve özellikte Led Televizyon, akıllı saat, turbo fırın, bulaşık makinesi, ütü, saç kurutma makinesi gibi ürünler yer alıyor. İşte A101 14 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu.

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünler indirim listesi haberimizde. Bu hafta A101'e uygun fiyata birçok mutfak eşyası ve elektronik eşya ve daha birçok üründe büyük indirimler var. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta Emaye Yoğurt Tenceresi, saklama kabı çeşitleri, şarjlı su pompası, yüz temizleme aleti ve fırçası, yorgan, bebek battaniyesi ve hikaye kitapları gibi birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

A101 aktüel katalog ürünlerinde elektrikli ev aletlerinden mutfak ihtiyaçlarına, züccaciyeden mobilyaya, tekstil ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar yüzlerce üründe indirimli fiyatlar yer alıyor.