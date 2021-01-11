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Ekonomi

ŞOK'a bu hafta neler geliyor? ŞOK 13 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

ŞOK 13 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK bu hafta gelecek olan aktüel ürünler Ocak ayının 19'una kadar satışa sunulacak. Peki ŞOK'a bu hafta neler geliyor? Bu hafta için hazırlanan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda; JBL taşınabilir bluetooth hoparlör çeşitleri, züccaciye, elektronik ürünler ve kışlık giyim ürünleri uygun fiyattan satışa sunulacak. ŞOK'ta bu hafta mutfak ürünlerinde de kaçırılmaz fırsatlar yer alıyor. İşte ŞOK'un bu haftaki aktüel ürünler kataloğu.

11 Ocak 2021 Pazartesi 17:40 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 17:40
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ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu haftanın fırsatlarında mutfak ihtiyaçları kapsamındaki ürünler ve elektronik malzemeler yer alıyor. ŞOK 13 Ocak 2021 kataloğunda yüksek kalitede bluetooh hoparlör indirimli fiyattan satılıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta İndirimde başka neler var? İşte ŞOK'a gelecek indirimli aktüel ürünler kataloğundaki fırsatlar.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK'un bu hafta için hazırladığı aktüel kataloğundaki indirimli ürünler Çarşamba günü raflarda yerini alacak. Her hafta raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. ŞOK aktüel ürünlerde; tencere takımları, çek-bırak doğrayıcı, oyuncaklar, pijama ve terlikler dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

ŞOK'TA BU HAFTA İNDİRİMDE NELER VAR?

ŞOK'ta bu hafta; Çocuk Pijama Takımı 39,95 TL, Kadın Pijama Takımı 49,95 TL, Kadın Sabahlık 49,95 TL, Fermuarlı Erkek Polar Üst 49,95 TL, Kadın Kürklü Terlik 19,95 TL, Erkek Klasik Terlik 19,95 TL, Kurulama Bezi 4,99 TL, 6 Parça Tencere Seti 169 TL, Amboss Delta Çelik Tencere 79,90 TL, Çelik Derin Tencere 99 TL, Karnıyarık Tencere 99 TL, Büyük Dikdörtgen Bölmeli Saklama Kabı 7,99 TL, 2’li Kapaklı Saklama Kabı 9,99 TL, Derin Dondurucu Saklama Kabı 7,99 TL, Kapaklı Büyük Kase 9,99 TL, Çek Bırak El Rondosu 19,95 TL, French Press 12,95 TL, Papatya Desenli Tepsi 9,99 TL, Limonluk 7,99 TL, Deterjan Hazneli Bulaşık Fırçası 6,95 TL, Musluklu Su Pompası 12,95 TL'den raflarda yerini alacak.

Haftanın fırsatlarında ayrıca JBL Xtreme 2 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör 1899 TL, su geçirmez 20 saate kadar çalışma süresi ile ön plana çıkan JBL Charge 4 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör 1299 TL, JBL Flip 5 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör 899 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta neler var? 13 Ocak 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

Şok aktüel ürünler kataloğunda 25 TL ve Üzeri Alışverişlere Özel indirimli ürünler de bulunuyor. Bu ürünler arasında normal fiyatı 43,90 TL olan Bingo Sıvı Deterjan sadece 24 TL. Normal fiyatı 43,90 TL olan Bingo Oxyjen Sıvı Deterjan sadece 24 TL. Normal fiyatı 21 TL olan İçim Tost Peyniri sadece 13 TL. Çikolata hediyeli Cafe Crown 16’lı 12,45 TL

BİM'de bu Salı neler var? BİM 12 Ocak 2021 kataloğu

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