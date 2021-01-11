11 Ocak 2021 Pazartesi 17:40 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 17:40

ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu haftanın fırsatlarında mutfak ihtiyaçları kapsamındaki ürünler ve elektronik malzemeler yer alıyor. ŞOK 13 Ocak 2021 kataloğunda yüksek kalitede bluetooh hoparlör indirimli fiyattan satılıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta İndirimde başka neler var? İşte ŞOK'a gelecek indirimli aktüel ürünler kataloğundaki fırsatlar.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK'un bu hafta için hazırladığı aktüel kataloğundaki indirimli ürünler Çarşamba günü raflarda yerini alacak. Her hafta raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. ŞOK aktüel ürünlerde; tencere takımları, çek-bırak doğrayıcı, oyuncaklar, pijama ve terlikler dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

ŞOK'TA BU HAFTA İNDİRİMDE NELER VAR?

ŞOK'ta bu hafta; Çocuk Pijama Takımı 39,95 TL, Kadın Pijama Takımı 49,95 TL, Kadın Sabahlık 49,95 TL, Fermuarlı Erkek Polar Üst 49,95 TL, Kadın Kürklü Terlik 19,95 TL, Erkek Klasik Terlik 19,95 TL, Kurulama Bezi 4,99 TL, 6 Parça Tencere Seti 169 TL, Amboss Delta Çelik Tencere 79,90 TL, Çelik Derin Tencere 99 TL, Karnıyarık Tencere 99 TL, Büyük Dikdörtgen Bölmeli Saklama Kabı 7,99 TL, 2’li Kapaklı Saklama Kabı 9,99 TL, Derin Dondurucu Saklama Kabı 7,99 TL, Kapaklı Büyük Kase 9,99 TL, Çek Bırak El Rondosu 19,95 TL, French Press 12,95 TL, Papatya Desenli Tepsi 9,99 TL, Limonluk 7,99 TL, Deterjan Hazneli Bulaşık Fırçası 6,95 TL, Musluklu Su Pompası 12,95 TL'den raflarda yerini alacak.

Haftanın fırsatlarında ayrıca JBL Xtreme 2 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör 1899 TL, su geçirmez 20 saate kadar çalışma süresi ile ön plana çıkan JBL Charge 4 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör 1299 TL, JBL Flip 5 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör 899 TL'den satışa sunulacak.