BİM'de bu hafta neler var? 13 Ocak 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

11 Ocak 2021 Pazartesi 10:32 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 10:32

BİM'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünlerin bu hafta için hazırlanan kataloğu yayınlandı. Her hafta raflarını yenileyen BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Bu çarşamba satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler arasında; Oyuncu kulaklığı, profesyonel oyuncu masası, kadın-erkek-çocuk giyim ürünleri, züccaciye, iğne-iplik, ve dikiş seti gibi birçok indirimli ürün bulunuyor. İşte 13 Ocak 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu.

BİM 13 OCAK 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünlerde bu hafta Starcom Garfik Çizim Tableti, Gaming Kulaklık, Gaming Mouse, çok gözlü sırt çantası, Webcam, Delikli Gaming Mouse, Gaming Kulaklık, Mantis Mikrofon, Akıllı Saat, Profesyonel Oyuncu Masası, Nostaljik Radyo ve mutfak ihtiyaçları kapsamındaki ürünler kaçırılmaz fırsatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. BİM aktüel ürünlerde bu hafta dikiş nakış aksesuarları doğrultusundaki indirimler kaçırılmaz fırsatla müşterinin beğenisine sunuluyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. BİM aktüel ürünlerinde bu hafta; Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge, Meyve Presi, Masa Örtüsü, Hazneli Rende, Düdüklü Tencere, Sahan ve tava, Lava Karnıyarık Tenceresi, Cam Tencere, Cam Demlik, 7 Parça Çerezlik Seti, Borcam Kek Kalıbı, tabak çeşitleri ve daha birçok indirimli ürün satışa sunulacak. İşte BİM'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

BİM'de bu hafta satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda; HP Pavilion Gaming Laptop, Proware Profesyonel Oyuncu Masası, Delikli Gaming Mouse, Steelseries Arctis 1 Gaming Kulaklık, Polosmart Akıllı Saat, Soley Çift Kişilik Örtü - Battaniye, Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 64'lü, Starcom Grafik Çizim Tableti, Cam Buzdolabı Sürahisi 1 Litre, Kumtel Çift Taraflı Büyük Isıtıcı, Kadife Havlu Kanaviçe Kiti, Singer El Dikiş Makinesi, Pirge Şef Bıçağı, Nakışa Başlangıç Kiti, Fıçı Turşu Salatalık 2550 gr, Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre, Türk Şeker Makarna Çeşitleri, Tatgör Ev Tarhanası gibi fırsat ürünleri yer alıyor.

BİM'e bu hafta gelecek ürünler arasında ayrıca; Cam sürahi, saklama kabı, Çift Kişilik Örtü – Bataniye, Ayaklı Cam Çerezlik, Şef Bıçağı, Katlanır Yatak, Limon Sıkacağı, Sıvı Yağ Pompası , 2’li Yağlık / Sirkelik, Bölmeli Cam Servis Tabağı, Kumtel Çift Taraflı Büyük Isıtıcı, Kadın Peluş Mont , Toka Çeşitleri, Çocuk Kol Saati Çeşitleri, Gezer Kadın / Erkek / Çocuk Kışlık Terlik , oyuncaklar, Dilsiz Uşak, Ören Bayan markalı %100 akrilik örgü ipleri, örgü ürünleri ve kanaviçe kitleri gibi birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak.