24 Kasım 2020 Salı 15:16 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 15:16

A101 aktüelde bu hafta Perşembe günü satışa sunulacak olan indirim kataloğundaki ürünler satışa sunuldu. Ekim ayının ilk aktüel kataloğunu yayımlayan A101 aktüel ürünlerde bu hafta mutfak araç gereçlerindeki ve tekstil ürünlerindeki fırsatlar göze çarpıyor. Peki A101'e bu hafta neler gelecek? A101'e bu hafta gelen ürünler arasında yüz temizleme ve masaj aleti, ütü, matkap, sıcak su torbası ve kışlık tekstil ürünleri bulunuyor. İşte A101'e gelecek olan aktüel ürünler

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünlerin Kasım ayının son indirim kataloğundaki indirim listesi haberimizde.

A101'DE BU HAFTA...

Bu hafta A101'e; Toshiba 58UL3A63DT Ultra HD TV, Xiaomi Mi 4 Band bileklik, SEG SCM9100 Çamaşır makinesi 9kg, Arzum Steampro seramik tabanlı ütü, SEG SBM 4001 bulaşık makinesi, Xiaomi Earbuds 2 kulaklık, Piranha Full HD Pc kamera, Oppo C2 cep telefonu ve çok daha fazlası yer alıyor. Bunun yanı sıra bu hafta plastik ürünler de satacak olan A101 market 6,95 TL adet fiyatı ve erzak kabı, trend saklama kabı, sıcak su torbası kaçırılmaz fırsatla geliyor. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

A101'de bu hafta; televizyon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon, mutfakların vazgeçilmezi züccaciye ürünleri, elektronik ürünler, kişisel temizlik ürünleri, ev tekstili ürünleri ve çok daha fazlası yer alıyor.

Bu Salı BİM'e neler geldi? BİM 24 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

ŞOK'a bu hafta neler geliyor? 25 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

Toshiba 58UL3A63DT 58" Ultra HD Smart Led Tv 4.499 TL

Oppo Realme C2 Cep Telefonu 1.799 TL

Samsung 40N5000 40" Full HD Tv 2.299 TL

Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik 165 TL

Xiaomi Wifi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı 89,95 TL

Xiaomi Earbuds 2 Kulaklık 139 TL

Piranha Full HD PC Kamera 99 TL

Piranha Şarlı Vidalama 65 TL

Piranha Bluetooth Kulaklık 29,95 TL

Piranha Darbeli Matkap 129,95 TL

SEG SBM 4001 Bulaşık Makinesi 1.399 TL

Aprilla Yüz Temizleme ve Masaj Aleti 34,95 TL

SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi 1.699 TL

Kiwi Elde Dikiş Makinesi 49,95 TL

Arzum Steampro Seramik Tabanlı Ütü 189 TL

Aprilla Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 59,95 TL

Felix Smarta Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül 79,95 TL

Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 85 TL

Güral Porselen Tekli Ürünler 5,45 TL

Sunny Power X Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 99,95 TL

Luminarc Pizza Tabağı 32 cm 14,95 TL

Luminarc Arcopal Kase 27 cm 14,95 TL

Luminarc Oval Servis Tabağı 33 cm 14,95 TL

Luminarc Fırın Kabı 26 cm 24,95 TL

Sinbo Termos 1,6 Litre 29,95 TL

Paşabahçe Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 32 cm 39,95 TL

Herevin French Pres 600 cc 14,95 TL

Ahşap Uçlu Metal Servis Gereçleri 13,50 TL

Oval / Kare Fırın Kabı 8,50 TL

Kulplu Pipetli Bardak 370 cc 3,95 TL

Trend Uzun Saklama Kabı 6,50 TL

Rooc Meyve Bıçağı 6'lı 11,95 TL

Ayarlanabilir Süzgeç 4,95 TL

Desenli Kesme Tahtası 23x33 cm 12,95 TL

Cips / Mısır Kovası 2,2 Litre 3,50 TL

Plastik Ürünler 6,95 TL

Mutfak Seti 3'lü 12,50 TL

Kaydırmaz Melamin Tepsi 14,95 TL

Erzak Kabı 4,25 Litre 7,50 TL

Trend Saklama Kabı 3'lü 7,50 TL

Sıcak Su Torbası 2 Litre 10,95 TL

Kalorifer Suluğu 2 TL

Diş Fırçalığı 1,25 TL

Dertsiz Masa Örtüsü 14,95 TL

Nehir Servis Gereçleri 15,95 TL

Nehir Tatlı Kaşığı / Tatlı Çatalı 3,50 TL

Nehir Yemek Kaşığı / Yemek Çatalı 4,50 TL

Nehir Çay Kaşığı 2,75 TL

Silk&Blue Bay / Bayan Termal Üst İçlik 21,95 TL

Silk&Blue Bay / Bayan Termal Alt İçlik 21,95 TL

Bayan Dantelli Boxer 3'lü 9,95 TL

Bayan Panduf Çeşitleri 12,95 TL

Bayan Peluş Terlik 16,95 TL

Kadın Kışlık Terlik 14,95 TL

Kadın Wellsoft Kumaş Patik 6,95 TL

Bayan Hayvan Modelli Panduf 24,95 TL

Çocuk Hayvan Modelli Panduf 24,95 TL

Erkek Kışlık Terlik 14,95 TL

Erkek Kemer 9,95 TL

Kadife Kaymaz Saçaklı Halı 120x180 cm 59,95 TL

Kadife Kaymaz Saçaklı Halı 4m2 99,95 TL

Kadife Kaymaz Saçaklı Yolluk 80x300 cm 69,95 TL

Kadife Kaymaz Saçaklı Yolluk 80x150 cm 34,95 TL

Lüks Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 37,50 TL

Lüks Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 32,95 TL

Büyük Çocuk Koltuğu 24,95 TL

Trend Sandalye 59,95 TL

Ayakkabı Dolanı 149,95 TL

Evony Kullan At 3 Katlı Çocuk Maskesi 10'lu 8,95 TL

Oyuncak Sürtmeli Araba 8,95 TL

Oyuncak Mutfak Seti 21,95 TL

GoKidy Oyun Hamuru Seti 4'lü 6,95 TL

Biyografi Kitapları 4,95 TL

Çocuk Kitabı Çeşitleri 2,95 TL