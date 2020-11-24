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Ekonomi

ŞOK'a bu hafta neler geliyor? 25 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

Her Çarşamba raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Bu hafta için hazırlanan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda; Mutfak araç gereçleri ve ev aksesuarları dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. ŞOK 25 Kasım 2020 kataloğunda bu hafta mutfak ürünlerde kaçırılmaz fırsatlar yer alıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki fırsatlar.

24 Kasım 2020 Salı  11:34 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 11:34
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ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler satışa sunuldu. ŞOK'ta bu haftanın fırsatlarında teknolojik ürünler yer alıyor. ŞOK aktüel ürünlerde; Kışlık giyim, gıda malzemeleri ve katlanır katak, yorgan uygun fiyattan satışa sunulacak. ŞOK'ta mutfak aletleri ve elektronik ürünler de indirimli fiyattan satılıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte ŞOK 25 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK market bu hafta çarşamba kataloğunda; Katlanır Yatak, 3 Ayaklı Lambader, 3 Katlı Metal Raf, Dekoratif Bronz Led Aydınlatma, Orbus Filament Led Ampül, Paşabahçe Tabak Çeşitleri, Ahşap Kesme Tahtası, Erkek Casual Mont, Sıcak Su Torbası 2 Litre, Polar Tek Alt, Kadın Etol Şal, Silikon Mikro Yastık, Mikrofiber Çift Kişilik Yorgan, Kapaklı Mikser Kabı 3,5 Litre, Çocuk Kulaklıklı Peluş Bere, Finish Quantum Max Tablet, Fairy Losyon Bulaşık deterjanı uygun fiyattan satışa sunulacak.

ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta; 3 Katlı Metal Raf 29,90 TL, 3 Ayaklı Lambader 49,95 TL, Camlı Sarkıt Avize 32,95 TL,Çift Kişilik Yorgan 59,90 TL, Katlanır Yatak 179 TL, Silikon Micro Yastık 13,95 TL, Kadın Etol Şal 12,95 TL, Ayaklı Kase 27,95 TL, 3’lü Saklama Kabı 24,95 TL, Çocuk Kulaklıklı Peluş Bere 14,95 TL, Bandana 9,99 TL, Arı Figürlü Gece Lambası 27,50 TL'den satılacak.

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