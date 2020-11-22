Bu Salı BİM'e neler gelecek? BİM 24 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu

22 Kasım 2020 Pazar 17:03 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 17:03

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta temizlik malzemelerindeki fırsatlar göze çarpıyor. Gıdadan bakım ürünlerine varıncaya kadar birçok indirim BİM'de Salı günü raflarda yerini alacak. Peki Bu Salı BİM'e neler gelecek? İşte BİM 24 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta temizlik ürünleri, gıda ve pil ihtiyaçları doğrultusundaki ürünler kaçırılmaz fırsatla satışa sunuldu. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan bakım ürünlerine varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

BİM'e bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; Duracell pil çeşitleri uygun fiyattan satışa sunulacak.

Tursil Sıvı Çamaşır Deterjanı 4310 ml 34,90 TL, Çamaşır Suyu 4 Litre 7,95 TL, Queen Parfümlü Tuvalet Kağıdı 16’lı 19,90 TL, Marc Banyo/ Mutfak Temizleyici 750 ml 9,95 TL, Çekmece Dolap Kokusu 5,95 TL, Vernel Konsantre Yumuşatıcı 2×1440 ml 29,90 TL’den

BİM'de ayrıca; Duracell Taşınabilir Şarj Aleti 6700 mAh 109 TL, Duracell Pil Şarj Aleti + 4 Pil 89,90 TL, Duracell AA Şarjlı Kalem Pil 2’li 22,90 TL, Duracell AAA Şarjlı İnce Pil 2’li 22,90 TL, Duracell AA Kalem Pil 10’lu 24,90 TL, Duracell 2025 Düğme Pil 3’lü 12,90 TL, Duracell Düğme Pil 3’lü 12,90 TL, Duracell 9V Pil 11.90 TL, Duracell İşitme Cihazı Pilleri 6’lı 14,90 TL, Duracell AAA İnce Pil 10’lu 24,90 TL’den satışa sunulacak.

Bim Aktüel Kataloğu ile 24 Kasım 2020 Salı gününden itibaren geçerli kampanyalı ürünleri ise sırasıyla şöyle;

Namet 50 gr Piliç Füme 1,75 TL

Buono Belçika Çikolatası 5,95 TL

Polonez 110 gr Hindi Salam 3,50 TL

Pınar 210 gr Dana Uzun Sosis 9,95 TL

Doğuş 1 kg Gurme Siyah Çay 29,90 TL

Bahçıvan 300 gr Laktozsuz Labne 9,95 TL

Doğa 900 gr Kova Tuzlu Tereyağı 44,90 TL

Cupido Loops 450 gr Tahıl Gevreği 6,95 TL

Lokum Atölyesi Meyveli Puf Lokum 5,95 TL

Party 300 gr Ballı Hardallı Mısır Cipsi 4,95 TL

Derya 2×150 gr Zeytinyağlı Ton Balığı 18,90 TL

Amasya Et 200 gr Yemeklik Pastırma 16,90 TL

Minis 120 gr Fındık Kremalı Mini Gofret 4,95 TL

Meray 400 gr Tuzlu Kıbrıs Ay Çekirdeği 6,50 TL

Pink Panda 4×100 gr Vanilyalı Pembe Gofret 4,95 TL

Lush 160 gr Espresso-Fıstık Kremalı Bisküvi 3,95 TL

Nevbağ 640 gr Keçi Boynuzu- Karadut-Hurma Özü 13,90 TL

Kelly’s 280 gr Çikolata Dolgulu Buğday ve Pirinç Gevreği 6,95 TL

Buono 60 gr Rulo Gofret Parçacıklı Karamelli Beyaz Çikolata 5,95 TL

Simbat 400 gr Çıtlatılmış Tuzlu Kabuklu Kavrulmuş Fındık 15,95 TL

Araç Kokusu 6,95 TL

Wellnax WC Blok 4,95 TL

Çekmece Dolap Kokusu 5,95 TL

Hypo 4 Lt Çamaşır Suyu 7,95 TL

Mr.Green 20’li Perforeli Bez 7,95 TL

Duracell Pil Şarj Aleti ve 4 Pil 89,90 TL

Duracell 10’lu AA Kalem Pil 24,90 TL

Duracell 10’lu AAA İnce Pil 24,90 TL

Duracell 2025 3’lü Düğme Pil 12,90 TL

Duracell 2032 3’lü Düğme Pil 12,90 TL

Duracell 6’lı İşitme Cihazı Pilleri 14,90 TL

Duracell 2’li AA Şarjlı Kalem Pil 22,90 TL

Duracell 2’li AAA Şarjlı İnce Pil 22,90 TL

Dixi 5 Litre Yüzey Temizleyici 19,90 TL

Mr.Green 10’lu Bulaşık Süngeri 3,95 TL

Pril 70’li Bulaşık Makinesi Tableti 39,90 TL

Queen 16’lı Parfümlü Tuvalet Kağıdı 19,90 TL

Apaks 200’lü Organik Kulak Çubuğu 4,95 TL

Duracell 6700 mAh Taşınabilir Şarj Aleti 109 TL

Desto Eko 4 Litre Sıvı Bulaşık Deterjanı 16,90 TL

Marc 750 ml Banyo-Mutfak Temizleyici 9,95 TL

Tursil 4310 ml Sıvı Çamaşır Deterjanı 34,90 TL

Vernel 2×1440 ml Konsantre Yumuşatıcı 29,90 TL

Mr.Green 5’li Mikrofiber Temizlik Bezi Seti 19,90 TL

Apaks 80’li Organik Makyaj Temizleme Pedi 4,50 TL

Deep Fresh 15’li Antibakteriyel Islak Mendil 1,50 TL

Deep Fresh 1 Litre Antibakteriyel Sıvı Sabun 10,90 TL

Jenny&Willy 60’lı Organik Bebek Kulak Çubuğu 3,95 TL