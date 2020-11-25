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Ekonomi

Bu Cuma BİM'e neler gelecek? BİM 27 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataoğu yayınlandı. BİM'in cuma günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak aletleri ve elektronik ürünlerdeki fırsatlar göze çarpıyor. BİM'de bu hafta; Dizüstü bilgisayar, oyun klavyesi ve mouse, Türk kahvesi makinesi ve 10.1 inc Tablet dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte BİM 27 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu.

25 Kasım 2020 Çarşamba  13:23 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 13:23
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BİM aktüel kataloğunun bu Cuma günü için hazırlanan ürünleri raflarda yerini aldı. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Bu Cuma BİM'e gelen ürünler arasında Tencere çeşitleri, döküm tava, akıllı saat, Drone ve ipek yorgan gibi birçok indirimli ürün bulunuyor. İşte haftanın aktüel kataloğu.

BİM CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünlerde bu hafta kışlık giyim, çocuk botu, oyuncak çeşitleri ve düdüklü çelik çaydanlık kaçırılmaz fırsatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM'e bu hafta; HP Pavilion Gaming Laptop, Taşınabilir SSD Harddisk, Gaming Mouse Seti, Dijital Göstergeli Termos , Corby Zoom Pro Smart Drone, ev araç gereçleri, temizlik ürünler ve daha birçok indirimli ürün satışa sunulacak. İşte BİM'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

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BİM'de bu Cuma satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda; HP Pavilion Gaming Laptop, HP 15.6" Odyssey Çanta, Gaming Klavye, HP Combo 300 Kablosuz Klavye Mouse Seti, HP H2800 Stereo Kulaklık, Bilicra Akıllı Çocuk Saati, PUBG Fanlı & Powerbanklı Joystick, Karaoke Mikrofon ve Işıklı Küre Seti, Kütahya Porselen 18 Parça Nano Dekor Yemek Takımı, Smart Drone Corby Zoom Pro, Heifer Kırmızı Düdüklü Çelik Çaydanlık 2,5 Litre, Tefal Cook N Clean Wok Tava 28 cm, Bambu Standlı Fincan Seti 6'lı, Çift Kişilik İpek Yorgan, İpek Yastık, Kadın Polar Pijama Takımı, Çocuk Bot gibi fırsat ürünleri yer alıyor.

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