05 Ocak 2021 Salı 13:15 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 13:15

A101 aktüel ürünlerin bu hafta Perşembe günü satışa sunulacak olan indirim kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak araç gereçlerindeki ve elektronik aletlerdeki fırsatlar göze çarpıyor. A101'e bu hafta gelen ürünler arasında Samsung 40N5000 40" Full HD TV, SABA SB32F100 32" Uydu Alıcılı Led TV, Xiaomi Redmi 9 Cep Telefonu, Huawei Band 4 Akıllı Bileklik, Arzum Pratical Dik Süpürge, Piranha Esnek Telefon ve Tablet Tutucu yer alıyor. İşte A101 7 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu.

A101'e bu hafta gelecek olan aktüel ürünler kataloğunda Samsung 40" Full HD Tv 2.499 TL, 32" Uydu Alıcılı Led Tv 1.299 TL, Xiaomi Redmi 9 Cep Telefonu 2.399 TL, Mini Tost Makinesi 79,95 TL'den satışa sunulacak. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğuyla bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. Peki A101'e bu hafta başka neler gelecek?

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünler indirim listesi haberimizde. Bu hafta A101'e uygun fiyata birçok mutfak eşyası ve elektronik eşya ve daha birçok üründe büyük indirimler var. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

A101 aktüel katalog ürünlerinde elektrikli ev aletlerinden kabinli dijital piyanoya, elektronik orgtan elektrikli el aletlerine, züccaciyeden mobilyaya, tekstil ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar yüzlerce üründe indirimli fiyatlar yer alıyor.

A101 7 Ocak 2021 aktüel ürünlerin arasında; Samsung 40N5000 FullHD TV, Xioami Redmi 9 Cep Telefonu, Kiwi Mini Tost Makine, Arzum Practical Dik Süpürge, Kiwi Otomatik Sıvı Sabunluk, Dezenfektan Dispenseri, Aprilla Saç Kesme Makinesi, Huawei Band 4 Akıllı Bileklik ve çok daha fazlası yer alıyor.

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