BİM'de bu hafta neler var? 6 Ocak 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında!

04 Ocak 2021 Pazartesi 12:49 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 12:49

BİM aktüel ürünlerin bu hafta için hazırlanan kataloğu yayınlandı. Her hafta raflarını yenileyen BİM aktüel ürünleri kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. BİM Çarşamba kataloğunda bu hafta oto ürünlerindeki fırsatlar göze çarpıyor. BİM'de bu hafta; Çift Kameralı Araç Dikiz Aynası, akü için Akü Şarj Edici, Bluetooth Kulak İçi Kulaklık, Taşınabilir Şarj Aleti, Oto İçi Saat, Geleneksel Oto Koltuk Minder Seti dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte haftanın aktüel kataloğu.

BİM 6 OCAK 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünlerde bu hafta Miele Toz Torbalı Elektrikli Süpürge, elektrikli Isıtıcı, Işıklı Kettle, Pazar Arabası, 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap, Duşakabin Şampuanlık, Karma Hikaye Kitapları , Ahşap Görünümlü Beyaz Çizgili Banyo Seti, Microfiber Çift Kişilik Yorgan ve mutfak ihtiyaçları kapsamındaki ürünler kaçırılmaz fırsatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta oto aksesuarları doğrultusundaki indirimler kaçırılmaz fırsatla müşterinin beğenisine sunuluyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan elektronik ürünlere varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

BİM aktüel ürünlerinde bu hafta; Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge, Meyve Presi, Masa Örtüsü, Hazneli Rende, Düdüklü Tencere, Sahan ve tava, Lava Karnıyarık Tenceresi, Cam Tencere, Cam Demlik, 7 Parça Çerezlik Seti, Borcam Kek Kalıbı, tabak çeşitleri ve daha birçok indirimli ürün satışa sunulacak. İşte BİM'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

BİM'de bu hafta satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda; Erkek Kaşe Kaban, Çocuk Oduncu Gömlek, Erkek Oduncu gömlek, Erkek Kaşkol, Kadın Oduncu Tunik Gömlek, Kadın Pijama Takımı, Kadın Polarlı Kot Tayt, Farklı desenlerde Kadın Etol Şal 8,50 TL. Erkek Trend Deri Bot 59,90 TL. Farklı desen seçenekleri ile satışa sunulan Kadın Ponponlu Ev Botu 27,50 TL. Farklı renklerde Kadın Patik Terlik, Polar Bere, Erkek Patik Terlik, Erkek Kasket, Termal Tayt, Kadın-Erkek Suni Deri Eldiven, Çocuk Atkı Bere Eldiven Seti, Çocuk Peluşlu Kulaklık, Yıkanabilir Kaymaz Taban Paspas gibi fırsat ürünleri yer alıyor.