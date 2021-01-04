ŞOK'ta bu hafta İndirimde neler var? ŞOK 6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu

04 Ocak 2021 Pazartesi 17:33 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 17:33

ŞOK 6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu haftanın fırsatlarında yine kaçırılmayacak ürünler yer alıyor. ŞOK bu hafta yayınladığı aktüel ürünleri Ocak ayının 12'sine kadar satışa sunacak. Bu hafta için hazırlanan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda; Kozmetik, tekstil ürünleri, sıcak su torbası ve şampuanlar da uygun fiyattan satışa sunulacak. ŞOK'ta bu hafta mutfak ürünlerde de büyük indirimler bulunuyor. İşte ŞOK'un bu haftaki aktüel ürünler kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Her Çarşamba raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta; Asonic Karaoke Mikrofon, Asonic 20.000 Mah Powerbank, Yer Sofrası, KUMSAL Karnıyarık Tencere, Silikon Kapaklı Derin Tencere, Paşabahçe 35 cm Yuvarlak Tepsi, Paslanmaz Çelik Yaylı Çırpıcı, Buzdolabı Düzenleyici, Oval Hasır Tabak, Kare 3 Bölmeli Beslenme Kabı, 6’lı Silikon Kapak ve Yuvarlak Fırın Kabı dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

ŞOK'TA BU HAFTA İNDİRİMDE NELER VAR?

ŞOK market bu hafta çarşamba kataloğunda; Asonic Karaoke Mikrofon 59,95 TL, Asonic 20.000 Mah Powerbank 89,90 TL, Yer Sofrası 49,95 TL, Ahşap Renkli 6’lı Sosluk 24,95 TL, KUMSAL Karnıyarık Tencere 99,90 TL, Tava 59,90 TL, Silikon Kapaklı Derin Tencere 99,90 TL, Sos Tava Çeşitleri 14,95 TL'den satılacak.

ŞOK'a gelecek indirimli ürünlerde ayrıca; 6’lı Silikon Kapak 17,95 TL, Kare 3 Bölmeli Beslenme Kabı 3,99 TL, Paşabahçe 35 cm Yuvarlak Tepsi 9,99 TL, Oval Hasır Tabak 8,95 TL, Paşabahçe Oval Hasır Tabak 7,95 TL, Yuvarlak Fırın Kabı 14,95 TL, TİTİZ Cam Narenciye Sıkacağı 4,25 TL, Paslanmaz Çelik Yaylı Çırpıcı 8,99 TL, Lavabo Kenarı Süzgeç 4,99 TL, Buzdolabı Düzenleyici 4,99 TL'den satışa sunulacak.

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