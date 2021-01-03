BİM'de bu Salı neler var? BİM 5 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu

03 Ocak 2021 Pazar 15:59 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 15:59

BİM'in bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'e bu Salı gelecek ürünler arasında temel gıda malzemeleri ve kozmetik ürünleri yer alıyor. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Parfüm çeşitleri, deterjanlar, Ayçiçek yağı, tereyağı, peynir gibi birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki BİM'de bu Salı neler var? İşte haftanın aktüel kataloğu...

BİM 5 OCAK 2021 SALI AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünlerde bu hafta et, süt ve balık ürünleri doğrultusundaki indirimler kaçırılmaz fırsatla müşterinin beğenisine sunuluyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan bakım ürünlerine varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

BİM'e bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda temel ihtiyaç kapsamındaki gıda malzemeleri ve atıştırmalıklar uygun fiyattan satışa sunulacak.

BİM'e Salı günü gelecek olan ürünler arasında; 1 kilogramlık tereyağı, 450 gram peynir, 600 gram kaşar, labne, vanilyalı ve kakaolu süt, 4 litre Ayçiçek yağı gibi ürünleri yanı sıra dana kavurma, yemeklik pastırma, dana kangal sucuk, hindi sosis ve salam, piliç kokteyl sosis, karides ve somon yer alıyor.

BİM 5 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğundaki kozmetik ürünlerin yer aldığı sayfasında; parfüm çeşitleri, mandalinalı sıvı el sabunu, maskara, dudak koruyucu, vazelin, deodorant, 3 aşamalı maske kiti, tırnak bakım seti, şampuan, saç bakım kremi, katı güzellik sabunu, mega havlu, tuvalet kağıdı, kağıt mendil, ultra yoğun çamaşır suyu ve sprey kolonya yer alıyor.