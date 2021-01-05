ŞOK'a bu hafta neler geliyor? ŞOK 8 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu

05 Ocak 2021 Salı 14:20 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 14:20

ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu haftanın fırsatlarında nalbur kapsamındaki ürünler ve elektronik malzemeler yer alıyor. ŞOK market aktüel ürünlerde bu hafta oyun çeşitleri, atıştırmalıklar ve süsleme malzemelerinde indirim fırsatları bulunuyor. ŞOK 8 Ocak 2021 kataloğunda Köşe koltuk, çalışma masası-sandalyesi, kitaplık, bluetooh kulaklık ve hoparlör indirimli fiyattan satılıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta İndirimde başka neler var? İşte ŞOK'a gelecek indirimli aktüel ürünler kataloğundaki fırsatlar.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK'un bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle erkenden satışa sunacağı katalogdaki aktüel ürünleri Cuma günü raflarda yerini alacak. Her hafta raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. ŞOK aktüel ürünlerde; Köşe koltuk, Çalışma sandalyesi, çalışma masası ve metal raflı kitaplık dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

ŞOK'TA BU HAFTA İNDİRİMDE NELER VAR?

ŞOK'ta bu hafta; Köşe Koltuk Takımı ürünü 799 TL’den, 5 Raflı Metal Kitaplık 179 TL, Metal Çalışma Masası 149 TL fiyatı iel sizlerle olacakken bu ürün için 60x72x120cm ebat dikkat çekiyor. Son üründe ise Çalışma Sandalyesi 229 TL’den Şok’ta bulunuyor.

Haftanın fırsatlarında ayrıca; Ussu 12V Akülü Matkap 169 TL, 19″ Takım Çantası 36,95 TL, Ussu 6+1 Tornavida 24,95 TL ve Basamak Tabure 29,95 TL’den satışa çıkıyor. Nilson ürünlerinde Nilson Lamba Anahtarı / Topraklı Priz 5,99 TL, Nilson 3’lü Grup Priz 17,95 TL, Nilson 6’lı Grup Priz 24,95 TL olarak sizlerle oluyor. Asonic ürünlerinde ise Asonic Bluetooth Kulaklık 9,95 TL, Asonic Bluetooth Hoparlör 34,95 TL sizlerle. Son üç üründe ise 25 TL ve üzerinde geçerli indirimler var. Bu fırsatlar ise şöyle: Arko Nem Değerli Yağlar Krem 250 ml 12 TL, UniBaby Oyna Öğren Islak Havlu 3×52 Adet 10 TL ve Ülker Finger Bisküvi 750 gr 7 TL'den satışa sunulacak.

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