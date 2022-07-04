A101'e bu hafta neler gelecek? A101 7 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri satışa sunuldu. A101'de bu hafta için hazırlanan indirimli ürünlerde elektrikli ev aletleri öne çıkıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta müşterileri teknoloji grubundaki muhteşem fırsat ürünleri karşılıyor. Ayrıca yaz tatili için hazırlanmış piknik ve kamp ürünleri de indirimli olarak satışa sunulacak. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 7 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 7 Temmuz perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Teknoloji ürünlerinden Beyaz Eşyaya, Elektrikli Ev Aletlerinden Mutfak ürünlerine, Züccaciyeden Ev Tekstiline, giyim ürünlerinden kamp ve piknik ürünlerine kadar onlarca üründe sürpriz indirimler var.

A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Televizyon çeşitleri, ankastre set, cep telefonu, oyun aksesuarları, Mutfak ürünleri, Züccaciye, Ev Tekstili ve giyim ürünleri indirimli olarak satışa sunulacak.

A101 7 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin başında televizyonlar geliyor.

Exxen, youtube, netflix, Wirelles display, dahili wifi, 2 yıl Vestel servis garantili Toshıba 65″ Ultra Hd Smart Tv 8799 TL, Toshıba 43″ Ultra HD Smart TV 5299 TL, Hı-Level 50″ Full HD Android Smart Led Tv 4899 TL ve Elton 32″ Uydu Alıcılı Led TV 1999 TL'den geliyor.

Ayrıca yüz tanıma ve parmak izi okuyucu özellikli, 4 GB Ram ve 64 GB dahili hafıza 6.35″ Hd ekrana sahip 2 yıl KVK servis garantili Hikıng A22 Cep Telefonu 2999 TL'den satışa sunulacak.

A101 Aktüel 7 Temmuz 2022 kataloğundaki elektronik ürünler bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Phılıps Bluetooth Kulaklık 349 TL, Xiaomi Band5 Akıllı Bileklik 359 TL, Osram Led Ampül+Sinek Kovucu Ampül 69,95 TL, Piranha Bluetooth Hoparlör 179 TL olarak karşımıza çıkıyor.

A101'de Bu Hafta Beyaz Eşya grubunda 4 adet ürün yer alıyor. 15 program, hızlı yıkama ve zaman erteleme özellikli SEG 7 KG Çamaşır Makinesi 3299 TL, Çift kapılı 242 litre iç hacimli SEG Buzdolabı 3799 TL, SEG 65 Litre Mekanik Silindirik Termosifon 1799 TL, Değişebilir kapı yönü özellikli Flavel 3 Çekmeceli Dondurucu 1699 TL,

A101 aktüel ürünler kataloğunun elektronik ev eşyası grubunda; Schafer Çay Keyfi Çay Makinesi 399 TL, Arzum Starblend Multi Blender Seti 499 TL, Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 439 TL, Fantom Carbon Dikey Süpürge 399 TL, Kiwi Klipsli Masa Üstü Fan 129 TL, Aprilla Fırçalı Saç Şekillendirici 239 TL, Philips Hava Temizleyici 2.699 TL, Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 299 TL, Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 279 TL'den yer alıyor.

A101'de kamp ve piknik malzemeleri kapsamında; Plaj 2'li Havlu Mandalı 7,95 TL, Çok Amaçlı Plaj Çantası 3,95 TL, Dolu 12V Uzaktan Kumandalı Akülü Araba 1.899 TL, Piranha Akıllı Dron 449 TL, Masalı 45 Litre Buzluk Termos 449 TL, Dome İki Kişilik Kamp Çadırı 349 TL, Dome Üç Kişilik Kamp Çadırı 529 TL,

Airbed Tek Kişilik Şişme Yatak 199,95 TL, Airbed Çift Kişilik Şişme Yatak 329 TL, Musluklu Piknik Termos 89,95 TL, Emaye Mangal 89,95 TL, Orta Boy Izgara 29,95 TL, İzolasyonlu Piknik Sepeti 64,95 TL, İzolasyonlu 24 Litre Çanta 49,95 TL, İzolasyonlu 10 Litre Çanta 39,95 TL'den satılacak.

A101 kataloğundaki tekstil ve giyim grubunda ise; Örme Pileli 300×260 cm Hazır Perde 179 TL, Dijital Baskılı Kaymaz 2'li Banyo Klozet Takımı 49,95 TL, Güneşlik 49,95 TL, Örme Runner 7,95 TL, DoReMi Bayan Soket Çorap 3,95 TL, DoReMi Bayan Suba Çorap 3,50 TL, Silk&Blue Bay-Bayan Görünmez Çorap 5,95 TL, Silk&Blue 5'li Bay Patik Çorap 27,95 TL, Silk&Blue 5'li Bayan Patik Çorap 27,95 TL, Silk&Blue 3'lü Kız-Erkek Çocuk Patik Çorap 14,95 TL,

A101'de bu hafta Züccaciye ve Mutfak grubunda; Hascevher 6 Parça Tencere Seti 299,95 TL, LAVA Döküm Basık Tencere 499,95 TL, Hascevher Krep Tavası 49,95 TL, Arcopal Zelie Yemek Tabağı-Kase 12,95 TL, Sinbo French Press 29,95 TL, Lisanslı Kuplu Bardak 5,95 TL, Borcam Çok Amaçlı Kase 49,95 TL, Borcam Plastik Kapaklı Yuvarlak Borcam 32,50 TL,

Keramika Zambak Çerezlik 7,95 TL, Borosilikat Cam Kupa 9,95 TL, Kaşıklı Cam Baharatlık 9,95 TL, Sprey Cam Yağlık 9,95 TL, Üç Ayaklı Cam Kase 6,50 TL, Alaska Saklama Kabı 12,95 TL, Salata Kurutucu 45 TL, Desenli Sürahi 19,95 TL, Taç Döküm Kek Kalıbı 149,95 TL, Manuel Mekanizmalı Çırpıcı 34,95 TL, Kahve ve Süt Köpürtücü 24,95 TL'den raflarda yerini alacak.

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