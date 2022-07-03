ŞOK 6 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'ta bu hafta indirimde neler var?

ŞOK 6 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta; rattan desenli koltuk, tabure ve masa uygun fiyattan satışa sunulacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca çok sayıda kahve ve çay makinesi yer alıyor. İşte ŞOK 6 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Tekstil ve Giyim grubunda, Oyuncak ve Temel ihtiyaç grubundaki çok sayıda ürün kampanya avantajları ile satışa sunulacak.

ŞOK 6 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda Goldmaster 2 Kupaklı Filtre Kahve Makinesi 249,90 TL, Mr.Knife Filtre Kahve Makinesi 229 TL, Mr.Knife Türk Kahvesi Makinesi 85 TL, Metal USB Fan 59,95 TL, Şarjlı Mini El Fanı 59,95 TL, 750 ml 3'ü 1 Arada French Press 79,95 TL ve 40'lı Kahve Filtre Kağıdı 12,95 TL'den raflarda yerini alacak.

ŞOK'ta bu hafta; Elit Rattan Desen Koltuk 199,90 TL, Elit Rattan Desen Masa 369,90 TL, Elit Rattan Desen Tabure 34,95 TL ve Elit Rattan Desen Sehpa 49,95 TL fiyattan satışa sunulacak.

ŞOK Market 6 Temmuz kataloğunda Altus İnox Çay Makinesi 799 TL, Altus AL 796 Çay Makinesi 899 TL, Queen Hightea İnox Çelik Çay Makinesi 629 TL, Queen Sofia Çelik Çay Makinesi 599 TL, Queen Desenli Çelik Çay Makinesi 699 TL, Yui 2'si 1 Arada Çay ve Kahve Makinesi 669 TL, Yui Öğütücülü Filtre Kahve Makinesi 1509 TL, Yui CM-1706 2'si 1 Arada Çay ve Kahve Makinesi 759 TL, Yui CM 3283 2'si 1 Arada Çay ve Kahve Makinesi 559 TL,

Queen Preston Filtre Kahve Makinesi 349 TL, Quen Elektrikli Çelik Cezve 179 TL, Goldmaster 2 Kupaklı Filtre Kahve Makinesi 249,90 TL, Mr.Knife Filtre Kahve Makinesi 229 TL, Mr.Knife Türk Kahvesi Makinesi 85 TL'den satılacak.

BİM'de bu Salı neler var? BİM 5 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğu ŞOK'ta ayrıca Metal USB Fan 59,95 TL, Şarjlı Mini El Fanı 59,95 TL, French Press 3'ü 1 Arada 79,95 TL, Kahve Filtre Kağıdı 40'lı Paket 12,95 TL olarak müşterinin alımına sunulacak.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Kurban Bayramı için hazırlanan çikolata ve şekerler satılacak.

Şok Kataloğunda Züccaciye ve mutfak grubunda çok sayıda ürün yer alıyor. Keramika Ayışığı Kahve Takımı 99,95 TL, Kreamika Line Kahve Takımı 99,95 TL, 3'lü Paşabahçe Linka Meşrubat Bardak 39,95 TL olarak satışa sunulacak.

Şok'ta Bu Hafta Tekstil ve Giyim ürünleri grubunda; Erkek Şort 74,95 TL, Kadın Şort 64,95 TL, Kadın Çift Tokalı Terlik 39,95 T. Erkek Tek Bant Terlik 44,95 TL, Kadın Çapraz Bantlı Terlik 39,95 TL, Çift Kanat Sineklik 19,95 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 25 TL üstü alışverişlerde 33'lü Fairy Platinum Plus Bulaşık Makinesi Tableti 30 TL, 220 gram Aytaç Fermente Sucuk 33 TL ve Kellogg's Granola 25 TL indirimli fiyatla satışa sunulacak.