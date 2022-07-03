BİM'de bu Salı neler var? BİM 5 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 5 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM aktüel ürünler broşüründeki süt ürünleri grubunda, şarküteri ve temizlik ürünlerinde indirimler var. BİM'e bu hafta 90'lı yıllarda kullanılan Vita Bitkisel Susuz Yağ geliyor. Ayrıca 2 Kg Aknaz Tam Yağlı Tost Peyniri 159 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. BİM'de bu hafta Kahvaltılık grubunda gıda ürünleri de uygun fiyattan satılacak. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM aktüel ürünler kataloğunda; Süt ve Süt ürünleri, Şarküteri ürünleri, atıştırmalık ürünler ve temizlik malzemeleri, Toz Deterjan, Vita Bitkisel Susuz Yağ, Erpiliç Piliç Göynük Köfte, Kurutulmuş Domatesli Mozarella Peynirli Piliç Sosis, Laktozsuz Kefir, Tereyağı, Çeçil Peyniri ve çok daha fazlası Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak. İşte 5 Temmuz 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 5 TEMMUZ 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM Aktüel Ürünler kataloğunun ilk sayfasında Temel ihtiyaç grubunda çok çeşitli fırsat ürünleri dikkat çekiyor. Kahvaltılık grubunda süt ürünleri kapsamındaki ürünlerde; Aknaz 2 Kg Tam Yağlı Tost Peyniri 159 TL, Aknaz 250 gr Olgunlaşmış Klasik İnek Peyniri 21,50 TL, Dost 500 gr Süzme Peynir 15,50 TL, Akpınar 700 gr Tava Peyniri 39,50 TL, Yemeli 250 gr İzmir Tulumu 29,50 TL,

Bahçıvan 200 gr Çeçil Peyniri 32,50 TL, İçim 3 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 44,50 TL, İçim 400 gr Tost Peyniri 44,50 TL, İçim 225 gr Tereyağı 35,50 TL, İçim 200 ml Krema 14,50 TL, İçim 3×180 gr Labne 39,50 TL, Dimes 1 Litre Yarım Yağlı Süt 12,50 TL, Sek 1 Litre Naneli Ayran 15,50 TL, Altınkılıç 150 gr Kefirli Yoğurt 9,75 TL, Nilky 500 ml Badem Sütü 14,50 TL, Dost 1 Litre Laktozsuz Kefir 18,50 TL,

Nesquik 310 gr Duo Mısır Gevreği 18,50 TL, İlkgün 350 gr Reçel Çeşitleri 23,50 TL, Fora 230 gr Izgara Zeytin 17,25 TL, Cumhuriyet 180 gr Dana Parmak Sucuk 32,50 TL, Banvit Kurutulmuş Domatesli Mozeralla Peynirli Piliç Sosis 32,50 TL, Lezita 400 gr Piliç Salam 13,50 TL, Erpiliç Piliç Göynük Köfte 26,50 TL, Danet 150 gr Hindi Füme 17,50 TL, Indomie Noodle 27,50 TL,

Vita 1 Litre Bitkisel Susuz Yağ 47,50 TL, Destan 100 gr Kekik 12,50 TL, Destan 120 gr Nane 12,50 TL, Destan 300 gr Pul Biber & İsot 16,50 TL, Akdo 400 gr Fıstıklı & Hindistan Cevizli Soğuk Baklava 45 TL, Akdo 680 ml Çilekli & Kavunlu Dondurma 31,50 TL, Akdo 680 ml Bitter Çikolata & Sade Dondurma 29,50 TL, Superfresh 250 gr Pizza Tost 14,50 TL fiyatla satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta kişisel bakım ürünleri ve temizlik malzemeleri yer alıyor. Bim Aktüel Ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri sırasıyla şöyle; Peloid Pelomin Killi Yüz Maskesi 20 ml 3,25 TL, Promani Kaş Usturası 2'li 14,50 TL, Naturalove Silikon Siyah Nokta Temizleyici Fırça 14,50 TL, Vileda Beezy Temizlik Bezi 10'lu 24,50 TL, Glade Jel Banyo Kokusu 180 gr 19,50 TL, Box Up Kulak Çubuğu Organizeri 14,50 TL,

Box Up Disk Pamuk Organizeri 19,50 TL, Asprin Genel Temizlik Sıvısı 5 Kg 39,50 TL, Bind Activit Çamaşır Makinesi Temizleyicisi 250 ml 7,50 TL, Villarosso Tealight Mum 10'lu 12,50 TL, Eyüp Sabri Tuncer Diş Macunu 75 ml 16,50 TL, Head&Shoulders 600 ml + 350 ml Şampuan Seti 75 TL,

Colgate Plax Ağız Bakım Suyu 250 ml 14,50 TL, Molped Antibakteriyel Günlük Ped 28'li 16,50 TL, Molped Antibakteriyel Hijyenik Ped Normal 24'lü 28,50 TL, Molped Antibakteriyel Hijyenik Ped Gece 16'lı 28,50 TL fiyatla müşterinin alımına sunulacak.

BİM'de bu hafta salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğundaki temizlik malzemeleri kapsamında; Accord Endüstriyel Bulaşık Süngeri 19,50 TL, Red Queen Banyo Lifi 5,50 TL, Accord Fiber Keçe Sünger 9,50 TL, Çöp Torbası 10'lu 19,50 TL, Pofu Tuvalet Kağıdı 32'li 59 TL, Pofu Kağıt Havlu 12'li 39 TL, Bingo Toz Deterjan 8 Kg 89 TL, Domestos Ultra Çamaşır Suyu 5 Litre 42,50 TL, Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 5 Kg 59 TL ve Blume Peçete 200'lü 14,50 TL'den satışa sunulacak.