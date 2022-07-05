BİM'de bu hafta Cuma neler var? BİM 8 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu cuma Fakir Dik Süpürge, Gaming Çalışma Masası, 16 Jant Bisiklet ve Keysmart 4 Bölmeli Derin Dondurucuda özel indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta Kumtel Airfryer Yağsız Fritöz 1.399 TL fiyattan satılacak. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 8 TEMMUZ 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 8 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Teknoloji, Tekstil ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. Ayrıca Kurban Bayramı arefesi olması dolayısıyl şeker ve çikolata çeşitleri satılmya devam edecek.

BİM'de bu hafta teknoloji grubunda yer alan ürünler dikkat çekiyor.

4 GB Ram ve 64 GB hafızası çoklu kamerası ile dikkat çeken Oppo A16 Cep Telefonu 3,399 TL, yüz tanıma ve parmaik izi okuyuculu 3 GB Ram ve 64 GB dahli hafızalı Redmi 9C Cep Telefonu 3,099 TL,

Yine yüz tanıma ve parmaik izi okuyuculu 4 GB Ram ve 64 GB dahli hafızaya sahip olan RedMi 10 2022 Cep Telefonu 4,299 TL, 300 gün pil ömrüne sahip olan samsung Smart Tag 229 TL ve Cep Telefonu 8X Kamera Lensi 59,50 TL fiyatıyla Cuma gününden itibaren Bim Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. İşte 8 Temmuz 2022 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 8 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğunda; 16 Jant Bisiklet 1,299 TL, Termos Buzluk 369 TL, Büyük Boy Termos Buzluk 29,90 TL, Plastik Koltuk 169 TL, Plastik Tabure 29,50 TL,Sırt Çantası 69 TL,Cam Matara 37,50 TL gibi ürünler uygun fiyattan satılacak.

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ev aletleri grubunda; 4 Bölmeli Derin Dondurucu 3,499 TL, Fakir Dik Durabilen Süpürge 449 TL olarak müşteriye sunulacak.

Bu cuma BİM'de oyunseverlere özel GAMİNG ürün çeşitleri geniş yer kaplıyor. Gaming Corby Yarış Seti 999 TL, Gaming 150×115 cm Halı 199 TL, HP 2710 Yazıcı 899 TL, Phılıps Epilatör 249 TL ve RUUM STORE Gaming Çalışma Masası 599 TL olarak müşteriye sunulacak.

BİM'de bu hafta Züccaciye ve Mutfak ürünleri kapsamında; Bonera Emaye Kızartma Tenceresi 149 TL, Patates Dilimleyici 7,50 TL, Desenli Fırın Eldiveni 15 TL, Desenli 4'lü Keçe Amerikan Servis 29,50 TL, Karma Mutfak Ürünleri 19,50 TL, Bonera Cam Kapaklı Emaye Kavurma Tenceresi 159 TL, Bonera Emaye Kase 37,50 TL,

Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 109 TL, 4 Katlı Sebzelik 149 TL, Saplı Faraşlı Fırça 22,50 TL, Temizlik Seti 59 TL, Tek Fiyat Fırça 22,50 TL, Tuvalet Fırçası 11,50 TL, Borcam Dikdörtgen Tepsi 69 TL, Süzgeçli 6 Litre Badya 29,50 TL, Kahve Sunum Tepsisi 10 TL, Lav Derin Kase 6,50 TL, Paşabahçe Tatlı-Dondurma Kasesi 24,50 TL, Paşabahçe 2'li Metalik Kupa 49 TL olacak.

Tekstil ve Giyim Ürünlerinde; Esem Kadın Trend Sandalet 59 TL, Esem Erkek Cırtlı Terlik 49 TL, Sandalye Minderi 15,50 TL, Meyve Şekilli Paspas 2'li 109 TL, Masa Örtüsü 69 TL, Kalem Kutusu 19,50 TL, Çift Kişilik Lastikli Çarşaf Seti 149 TL, Tek Kişilik Lastikli Çarşaf Seti 49 TL, Kapitoneli Yastık 42,50 TL,

Casilli İp Askılı Şortlu Takım 69 TL, Tek Kişilik Nevresim Seti 139 TL, Çift Kişilik Baskılı Pike 75 TL, Tek Kişilik Baskılı Pike 59 TL, Snoopy 2'li Kız Çocuk Kendinden Kollu Takım 69 TL, Marvel 2'li Erkek Çocuk Askılı Spiderman Takım 69 TL, Dofi Erkek Baskılı Atlet Melanj 34,50 TL'den raflarda yerini alacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunda çocuklar için hazırlanmış eğitici ve öğretici oyuncaklar da yer alacak.

Snoopy 2'li Kız Çocuk Kendinden Kollu Takım 69 TL, Marvel 2'li Erkek Çocuk Askılı Spiderman Takım 69 TL, Şehir Kamyonları Taşıyıcı Tır 65 TL, İş Makineleri 37,50 TL, Bez Bebek 69 TL, Uykudan Önce Masallar Serisi 12,50 TL, Karma Etkinlik Kitapları 12,50 TL, Köpük Balon 6,50 TL, Lisanslı Puzzle 100 Parça 19,50 TL olarak satışa sunulacak.

A101 7 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğu! A101'e bu hafta neler gelecek?

ŞOK 6 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta indirimde neler var?

BİM 5 Temmuz 2022 aktüel ürünler satışta!