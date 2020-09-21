21 Eylül 2020 Pazartesi 11:15 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 11:15

A101 aktüel ürünlerin perşembe günü satışa sunulacak olan indirim kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünlerde bu hafta 2 ayrı televizyon ve uygun fiyata birçok elektronik eşya satılacak. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki A101'e bu hafta neler geliyor? İşte A101'de haftanın aktüel ürünleri...

A101 aktüel ürünlerin bu hafta Perşembe günü satışa sunulacak olan indirim kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak araç gereçlerindeki ve spor aletlerindeki fırsatlar göze çarpıyor. A101'e bu hafta neler geldi? A101'e bu hafta gelen ürünler arasında porselen yemek takımı, bulaşık makinesi, ve termosifon gibi birçok indirimli ürün bulunuyor. İşte A101 24 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu...

A101'DE BU HAFTA...

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünler indirim listesi haberimizde. Bu hafta A101'e televizyon, ekmek yapma makinesi, dikiş yapma makinesi, elektrikli çaycı ve daha birçok ürün kaçırılmaz fırsatla geliyor. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

Kataloğun dikkat çeken ürünleri arasında; televizyon, termosifon, cep telefonu, ahşap ayakkabılık, mobilya kapaklı dolap, züccaciye ve ev tekstili ürünleri yer alıyor.

A101 aktüel ürünlerin bu hafta satışa sunulacak olan kataloğunda; Samsung 40" Full HD TV, Oppo Realme 5i Cep Telefonu, Huawei Band 4 Akıllı Bileklik, Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici, GoSmart Spor Bluetooth Kulaklık, GoSmart Araç İçi Telefon Tutucu, SEG Mekanik Silindirik Termosifon, Flavel Bulaşık Makinesi, Singer Brilliance 6160 Dikiş Makinesi, Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü, Kiwi Çok Fonksiyonlu Ekmek Yapma Makinesi, Mermer Desenli Yer Sofrası 70 cm, 4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı, Loock's Valiz Çeşitleri ve çok daha fazlası bulunuyor.

Ayrıca okulların başlamasıyla birlikte A101'de indirimli olarak satılan kırtasiye ürünlerindeki indirimler devam ediyor. A101'de okulların başladığı hafta öğrencilerin ve velilerin yüzünü güldürecek indirimler yer alıyor. Bu hafta perşembe günü satışa sunulacak olan A101 kırtasiye ürünleri 2020 kataloğunda birçok okul malzemesi müşterilerin beğenisine sunuluyor. A101'de haftanın fırsatlarında okul ihtiyaçlarının dışında teknolojik ürünler ve mutfak araç gereçleri geliyor.

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