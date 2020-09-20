Bu Salı BİM'e neler gelecek? BİM 22 Eylül 2020 Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

20 Eylül 2020 Pazar 17:44 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 17:44

BİM'in Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe büyük indirimler var. Bu Salı BİM'e neler gelecek? Salı BİM aktüel ürünlerde bebek bezlerinde ve temizlik ürünlerinde kaçırılmaz fırsatlar yer alıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan BİM market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta kutularda 50'li küçük ketçap ve mayonez ve diğer fırsat indirimleri raflardaki yerini alacak.

BİM 22 EYLÜL 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Tek sayfa olarak yayınlanan BİM kataloğunda bu Salı günü satışa sunulacak olan indirimli ürünler; Fairy Bulaşık Makinesi Tableti 90'lı 77,90 TL. Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 6x650 ml 34,90 TL. Domestos Çamaşır Suyu 5 Litre 24,90 TL. Art Matik Toz Deterjan 1.5 Kg 8,95 TL. Blume Tuvalet Kağıdı 32'li 25,90 TL. Maisonette Yıkanabilir Yüz Maskesi 4,95 TL. Queen Kağıt Havlu 12'li 19,90 TL. Marc Çamaşır Makinesi Temizleyicisi 250 ml 9,50 TL. Finish Bulaşık Makinesi Temizleyicisi 250 ml 9,50 TL.

BİM'de ayrıca; Calgon Çamaşır Hijyeni 500 gr 11,90 TL. Bulut Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 13,90 TL. WC Temizleyici Aktif Köpük 500 ml 9,50 TL. Hyperactive Jel Lavabo Açıcı 750 ml 7,50 TL. Işıl Sıvı Sabun 600 ml 9,95 TL. Queen Çek-Al Mendil 150’li 4,45 TL. Quickdish Tüy Toplayıcı 10,90 TL. Mr.Green Deterjan Hazneli Cam Temizleyici 18,90 TL. Quickdish Saplı Temizlik Süngeri 4,50 TL. Quickdish Mikrofiber Temizlik Bezi Seti 2'li 6,95 TL. Küçük Boy Cırt Bant 3'lü 8,95 TL. Naturalove Koku Kesesi 6,95 TL. Signal Diş Macunu 75 ml 7,95 TL. Powersense Diş İpi 50'li 5,95 TL. Banat Diş Fırçası 4,50 TL'den satılacak.