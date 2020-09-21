ŞOK'a bu hafta neler geliyor? ŞOK 23 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

21 Eylül 2020 Pazartesi 10:36 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 10:36

Her Çarşamba raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğundaki ürünlerin yanı sıra geçen ay satışa sunulan ŞOK kırtasiye ürünleri de satılmaya devam ediyor. ŞOK 23 Eylül 2020 kataloğunda bu hafta elektronik ürünlerde de kaçırılmaz fırsatlar yer alıyor. Peki ŞOK'a bu hafta neler geliyor? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki fırsatlar...

ŞOK'ta bu hafta; İnox Aspiratör 109 TL, 2 kapaklı 4 bölmeli Ayakkabılık 139 TL, 4 basamaklı Merdiven 64 TL, Küçük boy Valiz 89 TL, ABS Orta Boy Valiz 99 TL, ABS Büyük Boy Valiz 109 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta; Çok Amaçlı Askı Tutucuyu 6,99 TL’den satacak. Topraklı Priz 5,99 TL, gibi çok uygun bir fiyat ile markette yerini alacak.

ŞOK'a bu hafta boya çeşitleri gelecek. Bi’Boya Profesyonel Tavan Boyası 10 Kg 44,95 TL, Silikon Tabancası 5,99 TL , Derz Temizleyici 0,5 Litre 29,95 TL, Akrilik Mastik boya 9,99 TL gibi uygun bir fiyat ile satılacak.

Bi’Boya Silikonlu Mat İç Cephe Boyası 7,5 Litre 64,90 TL’den markete gelecek olup Bi’Boya Su Bazlı Parlak Comfort Boya 0,75 Litre 44,95 TL’den satılacak. Ayrıca Bi’Boya Profesyonel Sil Astar 3,5 Kg 19,95 TL gibi çok uygun bir fiyata satılacakken fırçalarda da indirimler olacak. Plastik Saplı Kestirme Fırça 2 Numara 3,50 TL’den, Plastik Saplı Kestirme Fırça 2,5 Numara 4 TL’den, Plastik Saplı Kestirme Fırça 3 Numara 4,50 TL ve Plastik Saplı Rulo Fırça 10 cm 3,50 TL’den raflarda yerini alacak olup son olarak Plastik Saplı Rulo Fırça 20 cm 6,99 TL’den raflarda yerini alacak.

ŞOK'A BU HAFTA NELER GELECEK?

Alpina Inox Aspiratör 109 TL

Katlanır Masa 79,90 TL

3+1 Basamaklı Merdiven 64,90 TL

Ayakkabılık 139 TL

Kabin Boy Valiz 89,90 TL

Orta Boy Valiz 99 TL

Büyük Boy Valiz 109 TL

Çok Amaçlı Askı Tutucu 6,99 TL

Nilson Lamba Anahtarı / Topraklı Priz 5,99 TL

Bi’Boya Profesyonel Tavan Boyası 10 Kg 44,95 TL

Bi’Boya Silikonlu Mat İç Cephe Boyası 7,5 Litre 64,90 TL

Bi’Boya Su Bazlı Parlak Comfort Boya 0,75 Litre 44,95 TL

Bi’Boya Profesyonel Sil Astar 3,5 Kg 19,95 TL

Plastik Saplı Kestirme Fırça 2 Numara 3,50 TL

Plastik Saplı Kestirme Fırça 2,5 Numara 4 TL

Plastik Saplı Kestirme Fırça 3 Numara 4,50 TL

Plastik Saplı Rulo Fırça 10 cm 3,50 TL

Plastik Saplı Rulo Fırça 20 cm 6,99 TL

Kalekim Silikon Mastik 280 ml 12,95 TL

Kalekim Akrilik Mastik 280 ml 9,99 TL

Silikon Tabancası 5,99 TL

Kalekim Derz Temizleyici 0,5 Litre 29,95 TL

Lisanslı Oyuncak Kutusu 19,95 TL

GoKidy Uzay Köpük Tabancası 19,95 TL

GoKidy Asa Köpük 4,99 TL

4in1 Puzzle 12,95 TL

GoKidy Yarış Pisti 49,95 TL

İlk Kartlarım Serisi 4,99 TL

Aytaç Fermente Sucuk 220 gr 13 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

Yumoş Konsantre Yumuşatıcı 2×1008 ml 22 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)