13 Eylül 2020 Pazar 15:59 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 15:59

A101 aktüel ürünlerin bu hafta Perşembe günü satışa sunulacak olan indirim kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektronik ürünlerdeki fırsatlar göze çarpıyor. A101'e bu hafta gelen ürünler arasında; Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrik süpürgesi, kasalı 3 tekerlekli elektrikli scooter gibi fırsat indirimleri bulunuyor.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta 3 ayrı televizyon ve cep telefonu satılacak. Bu hafta A101'e akıllı saat, akıllı saat, yazıcı, 2 ayrı televizyon, çay ve kahve makinesi, minderli ahşap ayakkabılık, çamaşır kurutmalık ve ütü masası kaçırılmaz fırsatla geliyor.

Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101 17 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğuyla bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

A101'DE BU HAFTA...

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