ŞOK'a bu hafta neler geliyor? İşte ŞOK 16 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu

13 Eylül 2020 Pazar 13:57 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 13:57

Her Çarşamba raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğundaki ürünlerin yanı sıra geçen ay satışa sunulan ŞOK kırtasiye ürünleri de satılmaya devam ediyor. ŞOK 16 Eylül 2020 kataloğunda bu hafta elektronik ürünlerde kaçırılmaz fırsatlar yer alıyor. Peki ŞOK'a bu hafta neler geliyor? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki fırsatlar...

ŞOK market bu hafta çarşamba kataloğunda ; Everest marka 2 yıl garantili Android 9.0 işletim sistemine sahip, 16 Gb hafıza, 1 Gb Ram, Wi-fi, Bluetooth ve çift kamera özellikleri ile 7 inç ekrana sahip olan 7″ Tableti 399 TL'den satışa sunacak.

ŞOK'a bu hafta gelecek olan ürünler; Sinbo cyclone elektrikli süpürge 329 TL, Alcatel 1t 16 GB çocuk tableti 499 TL, Everest 7 inç tablet 399 TL, S-link 32 GB metal kasa USB bellek 29.95 TL, Kiwi el blender seti 129 TL, Çelik çaycı 139 TL, Teba elektrikli plastik cezve 39.95 TL, Çelik termos 149 TL, Tekli avize 59.90 TL, Keramika 19 parça kahvaltı takımı 89.90 TL, Kılıçlar çatal bıçak set 179 TL, Eskitme raflı ayakkabı dolabı 199 TL, Eskitme zigon sehpa 199 TL, Autodor halı 59.90 TL, Autodor halı 99.90 TL, Çift kişilik çarşaf 21.95 TL, Tek kişilik çarşaf 19.95 TL, Kadın soket çorap 3.99 TL, Max Flex kız erkek çocuk spor ayakkabı 39.95 TL, İçim tost peyniri 400 gram 13 TL, Pril sıvı bulaşık deterjanı 9 TL olarak satışa sunulacak ürünler arasında yer alıyor.

Şok Market Bu Hafta Ayrıca Okulların açılmasına sayılı günler kala; Okul ve Kırtasiye ürünlerindeki satışlarına devam edecek.

Okulların açılacak olmasıyla birlikte ŞOK'a kalem, defter, beslenme çantası, boya ve daha birçok kırtasiye malzemesi geldi. ŞOK market aktüel ürünlerde bu hafta okul ihtiyaçları doğrultusunda satışa sunulan kırtasiye malzemelerindeki indirim de devam ediyor.

Bu Salı BİM'e neler gelecek? BİM 15 Eylül 2020 Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!