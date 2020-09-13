Bu Salı BİM'e neler gelecek? BİM 15 Eylül 2020 Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

13 Eylül 2020 Pazar 13:58 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 13:58

BİM aktüel ürünlerin bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu salı gıda ürünlerdeki fırsatlar göze çarpıyor. Peki bu Salı BİM'e neler gelecek? Bu Salı BİM'deki aktüel ürünlerde kuruyemiş, şekerleme ve içecek çeşitleri gibi birçok indirimli ürün bulunuyor. İşte BİM 15 Eylül 2020 Salı aktüel ürünler kataloğu...

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan BİM market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER SALI KATALOĞU

BİM'in salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda; Antep fıstığı, kavrulmuş badem, iç fındık, karışık kuruyemiş, böğürtlen, Brezilya cevizi, buzlu çay, şekersiz gazlı içecek, meyve barı, çilekli ve beyaz çikolatalı milkshake, cips çeşitleri ve karışık meyve aromalı gazoz bulunuyor.

BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta Vişne aromalı yumuşak şeker, sakız, kare meyveli sakız, tatlı temalı yumuşak şeker, marshmallow, draje yumurta, şemsiye çikolata ve oyuncaklı şeker ve diğer fırsat indirimleri raflardaki yerini alacak.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM'e gelecek olan ürünler; Simbat Jumbo Antep Fıstığı 400 gr 44,90 TL, Simbat İnce Kabuklu Kavrulmuş Badem 400 gr 18,90 TL, Fiskobirlik Kavrulmuş İç Fındık Vakumlu 400 gr 29,90 TL, Simbat Karışık Kuruyemiş 250 gr 5,75 TL. Simbat 3'lü Karışık Kuru Meyve ve Kuruyemiş 15,90 TL. Simbat Brezilya Cevizi 80 gr 9,95 TL, Simbat Blueberry 120 gr 14,90 TL, Simbat Böğürtlen 120 gr 13,90 TL. Simbat Çiğ Karışım 150 gr 8,95 TL. Simbat Meyve Barı 18 gr 1,50 TL. Lipton Buzlu Çay Şeftali / Limon 4x500 gr 6,95 TL. Le Cola Şekersiz Gazlı İçecek 1,5 Litre 2,95 TL. Fruko Karışık Meyve Aromalı Gazoz 4x1Litre 6,95 TL. Dimes Çilekli ve Beyaz Çikolatalı Milkshake 310 ml 3,95 TL. Cupido Loops Tahıl Gevreği 450 gr 6,95 TL. Kelly's Kakaolu Fındık Kreması Dolgulu Buğday ve Pirinç Gevreği 280 gr 6,95 TL. Party Chialı ve Domates Fesleğen Çeşnili Mısır Cipsi 130 gr 2,95 TL. Patito Peynir ve Soğan Çeşnili Patates Cipsi 135 gr 2,95 TL. Lays Fırından Kristal Tuzlu Patates Çerezi 96 gr 4,75 TL.

Çerezza Ketçap Aromalı Mısır Çerezi 108 gr 3,95 TL. Star Krak Tatlı Biber Çeşnili / Ballı Hardallı Popcorn 100 gr 2,95 TL. Nutzz Party Taco - İsli Barbekü Çeşnili Mısır Çerezi ve Yer Fıstığı 150 gr 4,95 TL. Bebeto Yumuşak Şeker Party Mix 550 gr 9,50 TL. Bebeto Yumuşak Şeker / Sakız 280 gr 4,95 TL. Bebeto Vişne Aromalı Yumuşak Şeker 130 gr 2,95 TL. Bebeto Kalemlikli Yumuşak Şeker 283 gr 9,50 TL. Bebeto Granüllü Yumuşak Şeker 100 gr 3,25 TL. Bebeto Yaz Meyvesi Aromalı Yumuşak Şeker 60 gr 1,95 TL. Bebeto Kare Meyveli Sakız 27,6 gr 1,25 TL. Bebeto Tatlı Temalı Yumuşak Şeker 25 gr 0,90 TL. Bebeto Meyve Aromalı Yumuşak Şeker 5x23 gr 3,75 TL. Bebeto Marshmallow 70 gr 1,75 TL. Bebeto Yumuşak Şeker Vegan 5x18 gr 3,75 TL. Cosby Sürpriz Hediyeli Şeker 14 gr 4,95 TL. Cosby Sürpriz Hediyeli Dev Yumurta 14 gr 19,90 TL. Cosby Şemsiye Çikolata 26 gr 1,75 TL. Cosby Oyuncaklı Şeker 5 gr 8,95 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK'a bu hafta neler geliyor? İşte ŞOK 16 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu