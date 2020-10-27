27 Ekim 2020 Salı 15:36 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 15:36

A101 aktüelde bu hafta Perşembe günü satışa sunulacak olan indirim kataloğundaki ürünler belli oldu. Ekim ayının son aktüel kataloğunu yayımlayan A101 aktüel ürünlerde bu hafta elektrikli mutfak araç gereçlerindeki ve tekstil ürünlerindeki fırsatlar göze çarpıyor. Peki A101'e bu hafta neler geliyor? A101'e bu hafta gelen ürünler arasında; Tost Makinesi, Turbo Fırın, Filtre Kahve Makinesi ve Katlanabilir Masa bulunuyor. İşte A101'e gelecek olan aktüel ürünler.

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünlerin Ekim Ayının son indirim kataloğundaki indirim listesi haberimizde.

A101'DE BU HAFTA...

Bu hafta A101'de; Toshiba 50UL3A63DT Ultra HD Smart LED TV 3299 TL, Samsung 40N5000 FullHD Led TV 2299 TL, Gaming Kulaklık 59,95 TL, Pubg Oyun Kolu 24,95 TL, Derin Dondurucu 799 TL, Huawei Band 4 Akıllı Bileklik 179 TL. 4 raflı Çok Amaçlı Dolap 179 TL, Org 129,95 TL, Granit Karnıyarık Tencere 79,95 TL, Oval Fırın Kabı, Çift Kişilik Nevresim Takımı 79,95 TL'den satışa sunulacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunda satışa sunulacak olan; Samsung 40" Full HD Televizyon, Motolux F5 Elektrikli Scooter, Samsung Galaxy Tab A 10" Tablet, Oppo Realme C2 Cep Telefonu, Huawei Band 4 Akıllı Bileklik, Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici, Piranha Akım Korumalı 3 USB Girişli Uzatma Kablosu, Sinbo Infrared Isıtıcı, Samsung Cyclone Süpürge, Altus Buhar İstasyonlu Ütü, Banyo Klozet Takımı 2'li, Dolap İçi Düzenleyici Raf 28x30cm, Piranha Sıcak Hava Tabancası, Basınç Göstergeli Ayak Pompası, SEG STF 65 Turbo Fırın laçırılmaz fırsatla geliyor. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

ŞOK'a bu hafta neler geliyor? 28 Ekim 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

BİM 27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu

Toshiba 50UL3A63DT 4K UHD Led Televizyon 3.299 TL

Samsung 40N5000 40" Full HD Televizyon 2.299 TL

Motolux F5 Elektrikli Scooter 2.699 TL

Samsung Galaxy Tab A 10" Tablet 1.399 TL

Oppo Realme C2 Cep Telefonu 1.799 TL

Huawei Band 4 Akıllı Bileklik 179 TL

Toshiba 32 GB Micro SD Kart 34,95 TL

Toshiba 32 GB USB Bellek 29,95 TL

Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici 79,95 TL

Piranha Akım Korumalı 3 USB Girişli Uzatma Kablosu 49,95 TL

Piranha Gaming Klavye 39,95 TL

Piranha Gaming Mouse 34,95 TL

Piranha Gaming Kulak İçi Kulaklık 39,95 TL

Piranha Pubg Oyun Kolu 24,95 TL

Piranha USB PC Oyun Kolu 29,95 TL

Piranha Gaming Kulaklık 59,95 TL

Altus Buhar İstasyonlu Ütü 499 TL

Samsung Cyclone Süpürge 599 TL

Sinbo İnfrared Isıtıcı 109 TL

Aprilla Saç Düzleştirici 49,95 TL

Aprilla Saç Maşası 59,95 TL

Aprilla Yağ Analizli Dijital Banyo Baskülü 69,95 TL

Aprilla Kulak ve Burun Kılı Kesme Makinesi 14,95 TL

Arzum AR 2037 Mintost Tost Makinesi 199 TL

Sunny Maharet Multi Blender Seti 189 TL

SEG STF 65 Turbo Fırın 1.149 TL

Regal Derin Dondurucu 799 TL

Kiwi Filtre Kahve Makinesi 99,95 TL

2 Kapaklı Çekmeceli Dolap 149,95 TL

4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 179 TL

Sinbo Ahşap Çubuk Ayakkabılık 34,95 TL

Trend Sandalye 59,95 TL

Katlanabilir Masa 60x90cm 75 TL

Yer Sofrası 70 cm 45 TL

JWIN MK-1261 61 Tuşlu Org 129,95 TL

Hascevher Lotus Granit Tava 26 cm 49,95 TL

Hascevher Lotus Granit Tencere 24 cm 79,95 TL

Hascevher Lotus Granit Karnıyarık Tencere 26 cm 79,95 TL

Kase Çeşitleri 3'lü/4'lü 3 TL

Yuvarlak / Oval Vera Kase 3,95 TL

Kalp / Yıldız Cam Tabak 2,50 TL

Stoneware Mini Tencere 15,95 TL

Paslanmaz Çelik Termos Bardak 450ml 27,50 TL

Luminarc Temperli Oval Fırın Kabı 13,95 TL

Kare Saklama Kabı Seti 5'li 49,95 TL

Dolap İçi Düzenleyici Raf 28x30cm 7,50 TL

Bambu ve Kayrak Taşı Mini Sunum Tahtası 19x11cm 9,95 TL

Canlı Çiçek Aloe Vera 8,95 TL

Piranha Avuç Taşlama 129,95 TL

Piranha Sıcak Hava Tabancası 99,95 TL

Piranha Havya Kalemi 19,95 TL

Piranha Çok Amaçlı Koruyucu Gözlük 7,95 TL

Basınç Göstergeli Ayak Pompası 29,95 TL

Next 9W Led Ampul 8,95 TL

Lisanslı Toka Çeşitleri 3,95 TL

Roll Up Vakumlu Poşet Seti 3'lü 9,95 TL

Tüy Toplama Rulosu 4,50 TL

Resim Çerçevesi 20x25x11cm 15,95 TL

Çift Kişilik Nevresim Takımı 79,95 TL

Bayan Etol 9,50 TL

Silk&Blue Bay Yarım Fermuar Polar Üst 29,95 TL

Banyo Klozet Takımı 2'li 24,95 TL

Oyuncak Pilli Işıklı Sesli Robot 59,95 TL

Oyuncak Kesilebilen Sebze Meyve 9,95 TL

Çocuk Kar Botu 29,95 TL

Sudoku Kitapları 3,95 TL

Kitap Çeşitleri 6,95 TL

Hece Hece Okuma Kitapları 1,95 TL

2-3-4-5-6-7-8. Sınıflar için Deneme Sınavı 4,95 TL