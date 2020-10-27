ŞOK'a bu hafta neler geliyor? 28 Ekim 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

27 Ekim 2020 Salı 14:38 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 14:38

Her Çarşamba raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Bu hafta için hazırlanan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda; Mutfak El Aleti Çeşitleri, Oyuncu Mouse, Pubg Oyun Aparatı ve büyük boy çaydanlık dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. 28 Ekim 2020 ŞOK aktüel üeünler kataloğunda bu hafta elektronik ürünlerde kaçırılmaz fırsatlar yer alıyor. İşte ŞOK'ta haftanın fırsatları.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK market bu hafta çarşamba kataloğunda; Desenli Çay Seti 26,95 TL, Çek Bırak El Rondosu 19,95 TL, HDMI Kablo 14,95 TL, Sos Tavası çeşitleri 13,95 TL, Erkek Klasik Ayakkabı 49,95 TL, Kadın Bonded Kaban 119 TL ve Saksı Ağacı çeşitleri 29,90 TL'den satışa sunacak.

ŞOK'a bu hafta gelecek olan ürünler; Xiaomi Wi-Fi Pro Kablosuz İnternet Sinyal Genişletici, Everest Oyuncu Mouse, Asonic Pubg Oyun Aparatı, Asonic HDMI Kablo, Mutfak El Aleti Çeşitleri, Sos Tava Çeşitleri, Titiz Tuzluk ve Baharatlık Çeşitleri, S-Link 32 GB Metal Kasa USB Bellek, Mutfak El Aleti Çeşitleri karşımıza çıkıyor.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU FİYAT LİSTESİ

Xiaomi Wi-Fi Pro Kablosuz İnternet Sinyal Genişletici 89,90 TL

S-Link 32 GB Metal Kasa USB Bellek 29,95 TL

Everest Oyuncu Mouse 29,95 TL

Asonic Pubg Oyun Aparatı 22,95 TL

Asonic HDMI Kablo 14,95 TL

Adisson Ekran Temizleyici Sprey 9,99 TL

Sos Tava Çeşitleri 13,95 TL

Akdeniz Döküm Tava 69,90 TL

Akdeniz Döküm Derin Tencere 99,90 TL

Akdeniz Döküm Karnıyarık Tenceresi 99,90 TL

Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık 99,90 TL

Çek Bırak El Rondosu 19,95 TL

Titiz Tuzluk ve Baharatlık Çeşitleri 2,50 TL

Titiz Deterjan Hazneli Bulaşık Fırçası 5,99 TL

Tezgah Üstü Çöp Kovası 9,99 TL

Yoğurt Kabı 5,99 TL

Çelik Kepçe Kevgir Çeşitleri 14,95 TL

Çelik Nihale 9,99 TL

Mutfak El Aleti Çeşitleri 4,99 TL

Paşabahçe Çay Bardağı 6’lı 14,95 TL

Paşabahçe Desenli Çay Seti 8 Parça 26,95 TL

Paşabahçe Snowbox Saklama Kabı 1200 cc 12,95 TL