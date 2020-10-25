25 Ekim 2020 Pazar 15:26 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 15:26

BİM'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan indirimli ürünleri arasında çerez çeşitleri ve temizlik ürünleri ve kozmetik ürünler yer alıyor. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki Bu Salı BİM'e neler geldi? İşte haftanın aktüel kataloğu...

BİM aktüel ürünlerde bu hafta mutfak için temel gıda ihtiyaçları doğrultusundaki ürünler kaçırılmaz fırsatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan bakım ürünlerine varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

Gıda ürünlerine bir sayfa ayrılan BİM aktüel kataloğunda; Dana döner, hindi uzun sosis, hindi füme, dana macar salam, dana yarımay sucuk, piliç koktely sosis gibi et ürünlerinin yanı sıra keven kekik balı, çay, mısır unu, baby corn, elma sirkesi, nar ekşisi, bitki çayı ve pastörize süt gibi ürünler yer alıyor.ve daha birçok indirimli ürün satışa sunulacak.İşte BİM'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

BİM'e bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; 2,5 kg sıvı bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, bulaşık makinesi tableti, tül, perde ve çamaşır beyazlatıcısı, jel yüzey temizleyici, ıslak tuvalet kağıdı, konsantre yumuşatıcı, kalıp sabun, mikrofiber temizlik bezi, ahşap temizleyici, peçete, gözlük temizleme mendili ve duş jeli gibi temizlik ürünleri uygun fiyattan satışa sunulacak.