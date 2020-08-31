A101'e bu hafta neler geliyor? A101 3 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:25 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:25

A101 aktüel ürünlerin bu hafta Perşembe günü satışa sunulacak olan indirim kataloğu yayınlandı. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğuyla bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta bilgisayar araç gereçlerinde ve spor aletlerindeki fırsatlar göze çarpıyor. Peki A101'e bu hafta neler geliyor? A101'e bu hafta gelen ürünler arasında elektrikli süpürge, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve oyuncak çeşitleri bulunuyor. İşte A101 3 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu...

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünler indirim listesi haberimizde. Bu hafta A101'e televizyon, drone, epilasyon aleti,egzersiz trambolin, gölgelikli salıncak, çamaşır makinesi, ahşap katlanabilir masa ve sandalye takımı, 2 ayrı televizyon ve gaming mause-klavye kaçırılmaz fırsatla geliyor. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; HI-LEVEL 49" Ultra HD Android Smart Led TV, Reeder P13 Blue Cep Telefonu, Xiaomi Earbuds S Bluetooth Kulaklık, Singer Dikiş Makinesi, 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 140x160cm, Piranha Akıllı Drone, Piranha Gaming Klavye, Piranha USB PC Oyun Kolu, Gölgelikli Salıncak, Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge, SEG 5800 Çamaşır Makinesi, Triathlon Egzersiz Bantlı Trambolin, Triathlon Egzersiz Tekerleği, Triathlon Bel İnceltici Disk ve çok daha fazlası yer alıyor.

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